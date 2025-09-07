Нужно усилить давление и ввести жесткие санкции против России, - МИД Нидерландов

Новоназначенный министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вейл отреагировал на массированную атаку РФ по Украине в ночь на воскресенье, 7 сентября. Дипломат отметил необходимость усиления санкционного давления против страны-агрессора.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Нидерландов написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Совершив крупнейшую на сегодняшний день атаку, Россия усиливает свою незаконную войну против Украины. По всей стране были атакованы гражданские лица. Впервые были поражены правительственные здания в Киеве. Нам нужно усилить давление и ввести жесткие санкции против России, а также оказать мощную поддержку Украине", - заявил Дэвид ван Вейл.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

