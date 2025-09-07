РУС
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
3 745 7

Враг атаковал Полтавскую область: под ударами гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге. ФОТО

Полтавщина после обстрела
Фото: Полтавська ОВА

Этой ночью, 7 сентября 2025 года, состоялась очередная атака врага на территорию Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Полтавщине были зафиксированы прямые попадания и падения обломков.

В Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий. Также в городе Кременчуг повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр. Движение по переправе временно перекрыто.

В Полтавском районе обломки БпЛА повредили админздание одного из коммунальных предприятий. Все службы работают над ликвидацией последствий.

Также читайте: Почти сотня БпЛА и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре: РФ продолжает войну и не реагирует на призывы мира прекратить убийства, - Зеленский. ФОТО

Полтавщина после обстрела
Фото: Полтавская ОГА
Полтавщина после обстрела
Фото: Полтавская ОГА

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших

Автор: 

Кременчуг (378) обстрел (29379) Полтавская область (1259) Кременчугский район (46)
Альо цензор! Чому у ваших новинах тільки про атаки ворога і його досягнення.Чому нема про досягнення ЗСУ і звільнення ТОТ? Чи ви пропагандист рашенфашистів і намагаєтесь додовбати до капітуляції??
07.09.2025 07:55 Ответить
Просто дехто вже до виборів починає готуватися
07.09.2025 10:19 Ответить
Вам потрібно до зомбомарафону; там усе це є.
07.09.2025 10:26 Ответить
Крюківський міст.

07.09.2025 08:19 Ответить
За три роки резервну переправу не зробили ..А хто повинен про це думати ? нові авто з салона для муніципального підприємства чомусь потрібні більше
07.09.2025 09:19 Ответить
 
 