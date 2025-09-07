Враг атаковал Полтавскую область: под ударами гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге. ФОТО

Фото: Полтавська ОВА

Этой ночью, 7 сентября 2025 года, состоялась очередная атака врага на территорию Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Полтавщине были зафиксированы прямые попадания и падения обломков.

В Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий. Также в городе Кременчуг повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр. Движение по переправе временно перекрыто.

В Полтавском районе обломки БпЛА повредили админздание одного из коммунальных предприятий. Все службы работают над ликвидацией последствий.

Фото: Полтавская ОГА

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших