Новини Атака безпілотників на Полтавщину
Ворог атакував Полтавщину: під ударами цивільна інфраструктура та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці. ФОТО

Полтавщина після обстрілу
Фото: Полтавська ОВА

Цієї ночі, 7 вересня 2025 року, відбулася чергова атака ворога на територію Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Полтавщині було зафіксовано прямі влучання та падіння уламків.

У Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Рух переправою тимчасово перекрито.

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Також читайте: Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі: РФ продовжує війну та не реагує на заклики світу до миру, - Зеленський. ФОТО

Полтавщина після обстрілу
Фото: Полтавська ОВА
Полтавщина після обстрілу
Фото: Полтавська ОВА

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих

Автор: 

Кременчук (322) обстріл (30714) Полтавська область (1220) Кременчуцький район (46)
Альо цензор! Чому у ваших новинах тільки про атаки ворога і його досягнення.Чому нема про досягнення ЗСУ і звільнення ТОТ? Чи ви пропагандист рашенфашистів і намагаєтесь додовбати до капітуляції??
показати весь коментар
07.09.2025 07:55 Відповісти
Просто дехто вже до виборів починає готуватися
показати весь коментар
07.09.2025 10:19 Відповісти
Вам потрібно до зомбомарафону; там усе це є.
показати весь коментар
07.09.2025 10:26 Відповісти
Крюківський міст.

показати весь коментар
07.09.2025 08:19 Відповісти
За три роки резервну переправу не зробили ..А хто повинен про це думати ? нові авто з салона для муніципального підприємства чомусь потрібні більше
показати весь коментар
07.09.2025 09:19 Відповісти
 
 