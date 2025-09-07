Ворог атакував Полтавщину: під ударами цивільна інфраструктура та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці. ФОТО
Цієї ночі, 7 вересня 2025 року, відбулася чергова атака ворога на територію Полтавської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Полтавщині було зафіксовано прямі влучання та падіння уламків.
У Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Рух переправою тимчасово перекрито.
У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Toyvo Sivergs #552969
показати весь коментар07.09.2025 07:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
✘
Saiat Nova #596187
показати весь коментар07.09.2025 10:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Степан Лукашёв
показати весь коментар07.09.2025 10:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
NGavriluk
показати весь коментар07.09.2025 08:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
stathunt80 777
показати весь коментар07.09.2025 09:19 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль