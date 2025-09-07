Ворог атакував Полтавщину: під ударами цивільна інфраструктура та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці. ФОТО

Фото: Полтавська ОВА

Цієї ночі, 7 вересня 2025 року, відбулася чергова атака ворога на територію Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Полтавщині було зафіксовано прямі влучання та падіння уламків.

У Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Рух переправою тимчасово перекрито.

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Також читайте: Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі: РФ продовжує війну та не реагує на заклики світу до миру, - Зеленський. ФОТО

Фото: Полтавська ОВА

Фото: Полтавська ОВА

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих