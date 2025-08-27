Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі: РФ продовжує війну та не реагує на заклики світу до миру, - Зеленський. ФОТО

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки РФ на Україну закликав до нових кроків у тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки.

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Так, він зазначив, що тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів.

"Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. На жаль, пошкоджені енергетичні обʼєкти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ масовано атакувала Сумську громаду безпілотниками, - ОВА

Через атаку були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Більш ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, енергопостачання буде відновлено якнайшвидше.

На Харківщині росіяни вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні - по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина.

Також читайте: 51 населений пункт - без світла: окупанти вдарили по Чернігівській області безпілотниками

"Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую всім, хто допомагає!" - додав Зеленський.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 27 серпня атакували Україну 95 безпілотниками різних типів. За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.