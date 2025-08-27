УКР
Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі: РФ продовжує війну та не реагує на заклики світу до миру, - Зеленський. ФОТО

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки РФ на Україну закликав до нових кроків у тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки.

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Атака на Сумщину

Так, він зазначив, що тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів.

"Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. На жаль, пошкоджені енергетичні обʼєкти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ масовано атакувала Сумську громаду безпілотниками, - ОВА

Атака на Сумщину

Через атаку були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Більш ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, енергопостачання буде відновлено якнайшвидше.

На Харківщині росіяни вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні - по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина.

Також читайте: 51 населений пункт - без світла: окупанти вдарили по Чернігівській області безпілотниками

"Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую всім, хто допомагає!" - додав Зеленський.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 27 серпня атакували Україну 95 безпілотниками різних типів. За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.

Зеленський Володимир (25275) обстріл (30503) Сумська область (4173) Херсон (3582) Полтавська область (1216) Харківська область (1523) Херсонська область (6144) Чернігівська область (1008) Херсонський район (542)
они и не будут реагировать пока не будет "Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі ... проти цивільної інфраструктури" в обратном направлении
27.08.2025 13:02 Відповісти
такі промови потрібні, але тільки разом з ударами вглиб кацапстану по важливим об'єктам щоночі..., тоді можна розвивати цю тему...
27.08.2025 13:03 Відповісти
Зелене падло, ти повинен організувати і забезпечити оборону країни (у т.ч. ППО і ПРО) а не волати на "заклики світу до миру"! Все паскуди просрали, погубили, розікрали і зараз знову попруть на вибори щоб учергове дорватися до дармового корита.
27.08.2025 13:15 Відповісти
Заскавуліло, лайно гундосе. А чим ти думав, імбецил, атакуючи кацапські нпз перед (!) нашим опалювальним сезоном, коли твоє ППО диряве, як гандон, який твій папаша використовував? Де твої страшні паляниці, фламінго та інші висери ротом? Де захист критичної інфраструктури за 4 (Карл!) роки війни, де балістика, де тисячі дронів для "ударів відплати"? У вологих рожевих мріях від наркотичного приходу? Кончене смердюче брехливе гундосе лайно!
27.08.2025 13:21 Відповісти
Ти їх санкціями,санкціями,а то балаболиш тільки.Ти їх санкціями.Взагалі,де твої відповіді помсти?Вже не запитую про план перемоги.
27.08.2025 13:27 Відповісти
Чмо Потужне де "розовий" фламінго твій? В дупі **** брехлива?
27.08.2025 13:30 Відповісти
27.08.2025 14:25 Відповісти
 
 