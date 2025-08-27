51 населений пункт - без світла: окупанти вдарили по Чернігівській області безпілотниками
Окупанти завдали удару безпілотниками по Новгород-Сіверщині на Чернігівщині. Внаслідок цього без електропостачання 51 населений пункт громади.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі фахівці працюють, щоб повернути світло. Критично важливі установи і підприємства живляться від альтернативних джерел - лікарня, ЦНАП, комунальні потужності.
Також у громаді розгорнули 7 пунктів незламності.
ми, от от, ось ось, незабаром, дуже скоро як вдарім, як вдарім фламінгамі нєптунамі і багато чого секретного!