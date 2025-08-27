УКР
51 населений пункт - без світла: окупанти вдарили по Чернігівській області безпілотниками

Удар РФ по Чернігівщині Без світла 51 населений пункт

Окупанти завдали удару безпілотниками по Новгород-Сіверщині на Чернігівщині. Внаслідок цього без електропостачання 51 населений пункт громади.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі фахівці працюють, щоб повернути світло. Критично важливі установи і підприємства живляться від альтернативних джерел - лікарня, ЦНАП, комунальні потужності.

Також у громаді розгорнули 7 пунктів незламності.

Також читайте: Ворожі БпЛА атакували Чернігівщину: горіли склади. ФОТО

нічого нічого!
ми, от от, ось ось, незабаром, дуже скоро як вдарім, як вдарім фламінгамі нєптунамі і багато чого секретного!
27.08.2025 11:46 Відповісти
не бачу ніяких перешкод для того, щоб "виключити" наприклад ПС "Ростовська" на 900 МВт, або ПС "Ліпецька" на 1500 МВт. Тоді зразу півобласті буде сидіти без енергії. А нові автотрансформатори підвезуть через тиждень. Але це не точно. Може через два.
27.08.2025 12:04 Відповісти
 
 