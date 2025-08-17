Ворожі БпЛА атакували Чернігівщину: горіли склади. ФОТО

Сьогодні вранці, 17 серпня, Чернігівська область зазнала атаки ворожих безпілотників, унаслідок чого у двох районах області сталися пожежі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Корюківському районі пошкоджено складські будівлі, виникла пожежа на площі близько 20 кв.м.

У Новгород-Сіверському районі горів склад площею близько 100 кв.м.

Повідомляється, що постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.



