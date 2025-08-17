УКР
Ворожі БпЛА атакували Чернігівщину: горіли склади. ФОТО

Сьогодні вранці, 17 серпня, Чернігівська область зазнала атаки ворожих безпілотників, унаслідок чого у двох районах області сталися пожежі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Корюківському районі пошкоджено складські будівлі, виникла пожежа на площі близько 20 кв.м.

У Новгород-Сіверському районі горів склад площею близько 100 кв.м.

Також дивіться: Наслідки удару балістики по Чернігівщині: пошкоджено сільгосппідприємство. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

Атаки на Чернігівщину 17 серпня
Атаки на Чернігівщину 17 серпня

Автор: 

обстріл (30361) Чернігівська область (1001) Корюківський район (22) Новгород-Сіверський район (35)
В області існує захист неба?
Чому є враження, що його не існує?
Цікаво, чому тоді в Чернігівські області повна ср....спина з цим ППО?
Що, Верховну Раду України треба збирати аби дозволила дрони над Чернігівською областю збивати?
Що відбувається?
Тепер дрони в Чернігівській області кацапів гуляють настільки вільно, що і птахам на заздрість. Жодної небезпеки їм від наших ППО немає взагалі!!!
Тривоги тепер не припиняються взагалі, а дрони намаютують по сорок кіл поки в них горючка не скінчиться.😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😢
Від вчора 19-00 дрони наматували кола над Черніговом до 10-00 ранку!! Зухвало літаючі над містом!
17.08.2025 11:54 Відповісти
А якось у захищених місцях склади не можна робити?
17.08.2025 11:55 Відповісти
Так це треба тратити гроші, які могли б піти Єлхіну на ще один мерседес.
17.08.2025 12:27 Відповісти
 
 