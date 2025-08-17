Вражеские БПЛА атаковали Черниговскую область: горели склады. ФОТО
Сегодня утром, 17 августа, Черниговская область подверглась атаке вражеских беспилотников, в результате чего в двух районах области произошли пожары.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Корюковском районе повреждены складские здания, возник пожар на площади около 20 кв.м.
В Новгород-Северском районе горел склад площадью около 100 кв.м.
Сообщается, что пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому є враження, що його не існує?
Цікаво, чому тоді в Чернігівські області повна ср....спина з цим ППО?
Що, Верховну Раду України треба збирати аби дозволила дрони над Чернігівською областю збивати?
Що відбувається?
Тепер дрони в Чернігівській області кацапів гуляють настільки вільно, що і птахам на заздрість. Жодної небезпеки їм від наших ППО немає взагалі!!!
Тривоги тепер не припиняються взагалі, а дрони намаютують по сорок кіл поки в них горючка не скінчиться.😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😢
Від вчора 19-00 дрони наматували кола над Черніговом до 10-00 ранку!! Зухвало літаючі над містом!