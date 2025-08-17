РУС
Вражеские БПЛА атаковали Черниговскую область: горели склады. ФОТО

Сегодня утром, 17 августа, Черниговская область подверглась атаке вражеских беспилотников, в результате чего в двух районах области произошли пожары.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Корюковском районе повреждены складские здания, возник пожар на площади около 20 кв.м.

В Новгород-Северском районе горел склад площадью около 100 кв.м.

Сообщается, что пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Атаки на Черниговскую область 17 августа
Атаки на Черниговскую область 17 августа

В області існує захист неба?
Чому є враження, що його не існує?
Цікаво, чому тоді в Чернігівські області повна ср....спина з цим ППО?
Що, Верховну Раду України треба збирати аби дозволила дрони над Чернігівською областю збивати?
Що відбувається?
Тепер дрони в Чернігівській області кацапів гуляють настільки вільно, що і птахам на заздрість. Жодної небезпеки їм від наших ППО немає взагалі!!!
Тривоги тепер не припиняються взагалі, а дрони намаютують по сорок кіл поки в них горючка не скінчиться.😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😢
Від вчора 19-00 дрони наматували кола над Черніговом до 10-00 ранку!! Зухвало літаючі над містом!
17.08.2025 11:54 Ответить
А якось у захищених місцях склади не можна робити?
17.08.2025 11:55 Ответить
Так це треба тратити гроші, які могли б піти Єлхіну на ще один мерседес.
17.08.2025 12:27 Ответить
 
 