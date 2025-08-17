Вражеские БПЛА атаковали Черниговскую область: горели склады. ФОТО

Сегодня утром, 17 августа, Черниговская область подверглась атаке вражеских беспилотников, в результате чего в двух районах области произошли пожары.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Корюковском районе повреждены складские здания, возник пожар на площади около 20 кв.м.

В Новгород-Северском районе горел склад площадью около 100 кв.м.

Сообщается, что пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.



