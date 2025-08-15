1 337 0
Последствия удара баллистики по Черниговской области: повреждено сельхозпредприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты вечером, 14 августа, ударили баллистикой по селу в Корюковской громаде Черниговщины.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара повреждено сельхозпредприятие, а также крыши и окна жилых домов.
На месте прилета работала комиссия - оценивала разрушения, фиксировала ущерб.
За прошедшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов в пяти громадах. 38 взрывов.
Есть разрушения в Семеновской громаде - это обычные дома.
