Последствия удара баллистики по Черниговской области: повреждено сельхозпредприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты вечером, 14 августа, ударили баллистикой по селу в Корюковской громаде Черниговщины.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара повреждено сельхозпредприятие, а также крыши и окна жилых домов.

На месте прилета работала комиссия - оценивала разрушения, фиксировала ущерб.

За прошедшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов в пяти громадах. 38 взрывов.

Есть разрушения в Семеновской громаде - это обычные дома.

