Наслідки удару балістики по Чернігівщині: пошкоджено сільгосппідприємство. ФОТОрепортаж
Російські окупанти ввечері, 14 серпня, вдарили балістикою по селу в Корюківській громаді Чернігівщини.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару пошкоджено сільгосппідприємство, а також дахи і вікна житлових будинків.
На місці прильоту працювала комісія - оцінювала руйнування, фіксувала збитки.
Протягом минулої доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів у пʼяти громадах. 38 вибухів.
Є руйнування в Семенівській громаді - це звичайні будинки.
