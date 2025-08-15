УКР
Наслідки удару балістики по Чернігівщині: пошкоджено сільгосппідприємство. ФОТОрепортаж

Російські окупанти ввечері, 14 серпня, вдарили балістикою по селу в Корюківській громаді Чернігівщини.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару пошкоджено сільгосппідприємство, а також дахи і вікна житлових будинків.

На місці прильоту працювала комісія - оцінювала руйнування, фіксувала збитки. 

Протягом минулої доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів у пʼяти громадах. 38 вибухів.

Є руйнування в Семенівській громаді - це звичайні будинки.

РФ атакувала балістикою Чернігівщину Що відомо
