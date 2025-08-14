25 підозрюваних і 44 млн грн збитків: викрито масштабні розкрадання бюджетних коштів на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Прокурори Чернігівської обласної прокуратури у взаємодії з іншими правоохоронними органами повідомили про підозри 25 особам, серед яких посадовці органів місцевого самоврядування, військової адміністрації, керівники та службові особи комунальних підприємств, директори навчальних закладів, очільники товариств. Сума завданих збитків – майже 44 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Розкрадання в освітній сфері
• Засновник та генеральний директор ТОВ привласнили понад 3,2 млн грн. бюджетних коштів під час капітального ремонту харчоблоку ліцею. Також директор цього навчального закладу підозрюється у службовій недбалості.
• Директор навчального закладу, заступник головного бухгалтера за попередньою змовою з директором ТОВ завищили обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт під час теплової модернізації будівлі школи. Розтратили бюджетні кошти у розмірі 1,5 млн грн.
• Виконувач обов’язків начальника відділу освіти Сосницької селищної ради закуповував для ліцею навчальне обладнання та приладдя за завищеними цінами. Сума збитків: 350 тис. грн
Розкрадання у бюджетній сфері
• Колишній начальник Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, який неналежно виконуючи свої посадові обв’язки, закупив товари для відновлення зруйнованої внаслідок агресії РФ інфраструктури за завищеними. Збитки - 1,4 млн грн.
• Начальник Департаменту житлово-комунального господарства Чернігівської ОВА закупив за завищеними цінами пиломатеріали для відновлення зруйнованого у період збройної агресії рф житла та об’єктів інфраструктури. Сума збитків - понад 9,2 млн грн.
• Уповноважена особа з питань публічних закупівель КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради у співучасті з іншими посадовцями підприємства здійснила розтрату бюджетних коштів у сумі 1,3 млн грн під час закупівлі устаткування для пакетування питної води.
• Семенівський міський голова за пособництва завідувача сектору з організації публічних закупівель Семенівської міської ради та уповноважених осіб з питань публічних закупівель організував перемогу визначеного підприємства під час проведення закупівель твердопаливних водогрійних котлів, більш економічно вигідні тендерні пропозиції. Місцевому бюджету завдано 594 тис. грн збитків.
• Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради підозрюється у зловживанні службовим становищем під час закупівлі послуг з облаштування спостережних пунктів захисних споруд, вогневих позицій на загальну суму понад 926 тис. грн .
• Директор КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради за попередньою змовою з директором ТОВ заволоділи бюджетними коштами на суму понад 18,8 млн грн під час закупівлі та поставки обладнання для реконструкції системи каналізаційних очисних споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.
• Уповноважена особа з питань публічних закупівель КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради підозрюється у службовій недбалості під час закупівлі робочих костюмів для працівників, що призвело до збитків у розмірі 700 тис. грн.
Розкрадання у земельній сфері
• Директор КП "Паркування та ринок" Чернігівської міської ради, зловживаючи службовим становищем, безоплатно передав право забудови комунальної земельної ділянки вартістю 831 тис. грн приватному підприємству.
• Інженер-землевпорядник та власник фермерського господарства підозрюються заволоділи шляхом обману 32 земельними ділянками комунальної власності площею 55,4 га, що спричинило 4,6 млн грн збитків.
• Директору сільськогосподарського підприємства самовільно зайняв земельну ділянку історико-культурного призначення площею 2 га у Чернігівському районі для вирощування сільськогосподарських культур;
Інші розкрадання
• Колишній директору одного із підприємств НААН України незаконно відчужив квартиру підприємства, чим спричинив шкоду державному підприємству у розмірі 407 тис. грн.
Навіть по 2 лями "на рило" не дотягнули.
Неужели жажда сиюминутной наживы перевешивает последствия? Или они даже не думают о таком и живут моментом?