УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10030 відвідувачів онлайн
Новини Фото Розкрадання коштів
609 6

25 підозрюваних і 44 млн грн збитків: викрито масштабні розкрадання бюджетних коштів на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури у взаємодії з іншими правоохоронними органами повідомили про підозри 25 особам, серед яких посадовці органів місцевого самоврядування, військової адміністрації, керівники та службові особи комунальних підприємств, директори навчальних закладів, очільники товариств. Сума завданих збитків – майже 44 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

фігуранти справ про розкрададання на Чернігівщині
фігуранти справ про розкрададання на Чернігівщині
фігуранти справ про розкрададання на Чернігівщині
фігуранти справ про розкрададання на Чернігівщині
фігуранти справ про розкрададання на Чернігівщині
фігуранти справ про розкрададання на Чернігівщині
фігуранти справ про розкрададання на Чернігівщині
фігуранти справ про розкрададання на Чернігівщині
фігуранти справ про розкрададання на Чернігівщині
фігуранти справ про розкрададання на Чернігівщині

Розкрадання в освітній сфері

• Засновник та генеральний директор ТОВ привласнили понад 3,2 млн грн. бюджетних коштів під час капітального ремонту харчоблоку ліцею. Також директор цього навчального закладу підозрюється у службовій недбалості.
• Директор навчального закладу, заступник головного бухгалтера за попередньою змовою з директором ТОВ завищили обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт під час теплової модернізації будівлі школи. Розтратили бюджетні кошти у розмірі 1,5 млн грн.
• Виконувач обов’язків начальника відділу освіти Сосницької селищної ради закуповував для ліцею навчальне обладнання та приладдя за завищеними цінами. Сума збитків: 350 тис. грн

Також читайте: Розкрадання коштів кіностудії ім. О. Довженка: оголошено вирок колишнім інженеру та гендиректору, - САП

Розкрадання у бюджетній сфері

• Колишній начальник Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, який неналежно виконуючи свої посадові обв’язки, закупив товари для відновлення зруйнованої внаслідок агресії РФ інфраструктури за завищеними. Збитки - 1,4 млн грн.
• Начальник Департаменту житлово-комунального господарства Чернігівської ОВА закупив за завищеними цінами пиломатеріали для відновлення зруйнованого у період збройної агресії рф житла та об’єктів інфраструктури. Сума збитків - понад 9,2 млн грн.
• Уповноважена особа з питань публічних закупівель КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради у співучасті з іншими посадовцями підприємства здійснила розтрату бюджетних коштів у сумі 1,3 млн грн під час закупівлі устаткування для пакетування питної води.
• Семенівський міський голова за пособництва завідувача сектору з організації публічних закупівель Семенівської міської ради та уповноважених осіб з питань публічних закупівель організував перемогу визначеного підприємства під час проведення закупівель твердопаливних водогрійних котлів, більш економічно вигідні тендерні пропозиції. Місцевому бюджету завдано 594 тис. грн збитків.
• Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради підозрюється у зловживанні службовим становищем під час закупівлі послуг з облаштування спостережних пунктів захисних споруд, вогневих позицій на загальну суму понад 926 тис. грн .
• Директор КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради за попередньою змовою з директором ТОВ заволоділи бюджетними коштами на суму понад 18,8 млн грн під час закупівлі та поставки обладнання для реконструкції системи каналізаційних очисних споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.
• Уповноважена особа з питань публічних закупівель КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради підозрюється у службовій недбалості під час закупівлі робочих костюмів для працівників, що призвело до збитків у розмірі 700 тис. грн.

Також читайте: 21 млн грн збитків, підозру отримали 26 осіб: Викрито схеми зловживань у бюджетній сфері на Рівненщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Розкрадання у земельній сфері

• Директор КП "Паркування та ринок" Чернігівської міської ради, зловживаючи службовим становищем, безоплатно передав право забудови комунальної земельної ділянки вартістю 831 тис. грн приватному підприємству.
• Інженер-землевпорядник та власник фермерського господарства підозрюються заволоділи шляхом обману 32 земельними ділянками комунальної власності площею 55,4 га, що спричинило 4,6 млн грн збитків.
• Директору сільськогосподарського підприємства самовільно зайняв земельну ділянку історико-культурного призначення площею 2 га у Чернігівському районі для вирощування сільськогосподарських культур;

Інші розкрадання

• Колишній директору одного із підприємств НААН України незаконно відчужив квартиру підприємства, чим спричинив шкоду державному підприємству у розмірі 407 тис. грн.

Автор: 

розкрадання (264) Офіс Генпрокурора (3387) Чернігівська область (998)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сімейний підряд?
показати весь коментар
14.08.2025 12:44 Відповісти
"Накрили" якихось ніщєбродів.
Навіть по 2 лями "на рило" не дотягнули.
показати весь коментар
14.08.2025 12:44 Відповісти
Я ж писав, що при Зе навіть ліниві почали активно красти. А це не з цього болота вилізла Свириденко?
показати весь коментар
14.08.2025 12:47 Відповісти
Не понимаю я этих "бизнесменов". Вы же своими действиями двигаете фронт ближе к себе. Как можно воровать, покупать себе дорогие вещи, когда все это может быть уничтожено очередным обстрелом?!
Неужели жажда сиюминутной наживы перевешивает последствия? Или они даже не думают о таком и живут моментом?
показати весь коментар
14.08.2025 12:48 Відповісти
Тепер треба стежити за прокурорами та суддями...
показати весь коментар
14.08.2025 13:04 Відповісти
Украине нужно строить дата центры и запустить свой гос общий искусственный интеллект(это когда он и обрабатывает информацию и текстовую и ту, что видит комп зрением и может управлять и дронами и робототехникой), который будет следить за деньгами гос бюджета. Он сможет и по камерам следить за всей страной и по спутникам и по цифровым сетям и банковским и платежам. Нужно отслеживать все деньги. Как получается так, что каждый день новости о коррупции и воровстве денег народа - то бишь государства. ИИ можно запрограммировать, что его не возможно будет обойти. Поработать еще над поиском уязвимостей и больше ничего украсть никто не сможет. А по мере увеличения строительства расширения дата центров и вычислительных мощностей - ИИ уже можно будет передавать под управление государством. Он будет эффективно аудит проводить и эффективно развивать технологичное и автоматизированное государство. Суды тоже с судьями ИИ невозможно коррумпировать. Полицию тоже сделать дроны вместо патрулей и робототехнику. Пора уже завязывать с людьми у власти ибо они не надежные со слабостями. А это уязвимости государства. И законы под ИИ надо будет переписать немного где то упростить законы за мелкие нарушения, а за коррупцию большую ужесточить. И Украине нужны производства промышленных масштабов роботов, как роботы гуманоидные Теслы - Маска или Бостон Динамикс или как Китай строит. Гуманоидные роботы - дроиды и для войны и для любых задач будут нужны. Они не дорогие. С ИИ мозгами и по мере улучшений - это будут супер солдаты и стоят дешевле, чем человек солдат. ТТХ можно улучшать бесконечно и зарплаты не нужно, и еды и воды, только зарядка и ремонт от износа и повреждений. Это куда лучше, чем человека использовать. Роботы будут и на заводах работать и в медицине, и добыче ресурсов, сельском хозяйстве и нет профессии, где ими нельзя заменить людей. Они обеспечат людям и безопасность и медицину и пищу с водой и одежду и все базовое и дальше будут обеспечивать любые желания. Это новая эпоха - эпоха процветания. Люди будут занимать чем хотят и работать не нужно больше - все делают роботы и ИИ.
показати весь коментар
14.08.2025 13:10 Відповісти
 
 