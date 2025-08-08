УКР
1 457 5

21 млн грн збитків, підозру отримали 26 осіб: Викрито схеми зловживань у бюджетній сфері на Рівненщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Рівненській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 26 особам. Сума збитків державі сягає 21 млн грн, сума незадекларованого майна – 8 млн грн, неправомірної вигоди – 1,7 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Серед підозрюваних:

  • директор навчального закладу, який отримав понад 1,7 млн грн неправомірної вигоди за фіктивні зарахування на навчання 110 студентів та оформлення трудових відносин з 15 викладачами, чим сприяв їм в ухиленні від мобілізації;
  • директор комунального підприємства Рівненської територіальної громади, який не задекларував майно на понад 8 млн грн;
  • керівник державного підприємства НААН, котрий ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Збитки – 2 млн грн;

  • начальник відділу Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області, посадовець Управління капітального будівництва Рівненської міської ради та службова особа підрядника, які завдали збитки на майже 2 млн грн при будівництві, ремонті, облаштуванні автомобільних доріг та вулиць;
  • посадовець Департаменту житлово-комунального господарства Вараської міської ради та підрядники, котрі заволоділи бюджетними коштами під час ремонту приміщень лікарні та міської ради. Сума збитків – понад 500 тис. грн;

Зловживання у бюджетній сфері на Рівненщині

  • директор комунального підприємства, який водночас є депутатом Вараської міської ради. Посадовець завдав 1,8 млн грн збитків, закупивши за завищеною вартістю медичне обладнання;
  • троє місцевих чоловіків, які за документами від благодійних фондів контрабандним шляхом ввезли на територію України транспортні засоби та ухилилися від сплати податків на суму 9 млн грн;
  • керівник комунального підприємства Шпанівської територіальної громади – завдав шкоди в розмірі 1,3 млн грн шляхом завищення обсягів наданих послуг по вивезенню побутових відходів;

  • два директори комунального підприємства Дубенської міської ради – замість повернення коштів до бюджету незаконно використали їх на потреби підприємства. Сума збитків бюджету – майже 1 млн грн;
  • посадовець регіональної філії ДП "Ліси України", який з двома спільниками організував незаконну рубку лісу на території природно-заповідного фонду, чим завдав збитків на майже 1 млн грн;
  • два посадовці державної адміністрації, які неналежно виконали обов’язки при здійсненні технічного нагляду під час ремонтів закладів охорони здоров’я та освіти. Сума збитків – понад 1,3 млн грн;

Зловживання у бюджетній сфері на Рівненщині

  • директор навчального закладу, котрий оплатив з бюджету 700 тис. грн за товар, який фактично не був поставлений;
  • посадовець Дубровицької міської ради, який закупив за завищеними цінами комп’ютерну техніку для навчальних закладів. Сума збитків – 250 тис грн;
  • підрядник, який заволодів бюджетними коштами в сумі понад 200 тис. грн при проведені ремонтів укриттів у навчальних закладах;
  • депутат сільської ради, котрий не подав декларації за 3 роки;
  • два посадовці, які завдали понад пів мільйона збитків інтересам держави, не перевіривши належним чином обсяги виконаних робіт.

Зазначається, що дії підозрюваних кваліфіковано за ст. 368-3, ст. 114-1, ст.366-2, ст. 212-1, ст.367, ст. 201-4, ст. 212, ст.191, ст. 366, ст. 358, ст. 246, ст. 364 КК України.

Частині підозрюваних вже обрано запобіжні заходи. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Зловживання у бюджетній сфері на Рівненщині
гепридурок теж квартал дивився і навчився. та й вчитель матівоська руку доклав.
08.08.2025 19:43 Відповісти
Ще трохи і ГПУ нарешті добереться до бабусь з сємками.
08.08.2025 19:47 Відповісти
ЦЕ НЕСПРАВЕДЛИВО!
21 мільон на 26 осіб це по 807 682 гр. і 30 коп. на персону і відразу підозри всім. Оно, кумасік Zе, Чернишов с3,14здив 1 мільярд і все пучком, ніяких підозр ба більше він навіт на посаді залишився.
08.08.2025 19:51 Відповісти
Нам тепер за кожну вкрадену гривню будуть повідомляти? Може для початку треба було би показувати на скільки посадили з конфіскацією тих, хто вкрав більше 1 млрд? А то за цими цифрами виходить, що якщо просто повернути в бюджет вкрадені інвалідами прокурорами пенсії, то ефект буде в рази більший.
08.08.2025 19:58 Відповісти
Відзначились.
Це так ГПУ намагається скандал з міндічем перекрити.
08.08.2025 20:00 Відповісти
 
 