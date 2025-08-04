Збитки державі на 14,5 млн грн і 9 млн грн незадекларованого майна у посадовців: повідомлено про підозру 21 особі на Вінниччині. ФОТОрепортаж
У межах досудового розслідування 13 кримінальних проваджень повідомлено про підозру 21 особі з числа органів місцевого самоврядування, комунальних установ, підприємств та підрядних організацій на Вінниччині.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Серед фігурантів:
- Начальник відділу Вінницької міської ради – за попередньою змовою з групою осіб заволодів квартирами вартістю 576 тис. грн;
- Начальник відділу Калинівської міськради – депутат цієї ж ради, директор ТОВ та ФОП – розтрата 2,5 млн грн під час ремонту доріг;
- Колишній директор ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" – закупівля піску за завищеними цінами, збитки 5 млн грн;
- В.о. директора підприємства НААН України – недекларування майна на майже 5 млн грн;
- Голова Бершадської територіальної громади – не задекларував майно на 3,8 млн грн; під час обшуку у нього вилучено 40 набоїв калібру 7,62 (вирішується питання щодо внесення відомостей за ст. 263 КК України);
- Заступник директора департаменту Вінницької міськради – завищення вартості робіт з освітлення вулиць, збитки 1,7 млн грн;
- Начальник відділу освіти Бершадської міськради – закупівля товару з переплатою, збитки 994 тис. грн;
- Директор центру ПТО у м. Вінниці та ФОП – фіктивна закупівля обладнання, збитки 883 тис. грн;
- Керівник КП Студенянської ТГ – зловживання під час закупівлі екскаватора, збитки 600 тис. грн;
- Колишні голова та секретар Супівської сільради – підробка документів для незаконного отримання землі, збитки 580 тис. грн;
- Депутат Коцюбинської селищної ради – шахрайським шляхом заволодів ділянкою площею 2 га;
- Керівництво Могилів-Подільської міськради – розтрата майже 1 млн грн на будівництві мереж освітлення;
- Директор КП Гайсинської міськради – переплата при закупівлях товару, збитки 500 тис. грн.
Як зазначається, у межах кримінальних проваджень встановлено збитків на понад 14,5 млн грн, ще майже 9 млн грн – вартість незадекларованого майна.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366-2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
Нині прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.
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Квартирами у множині, тобто вона була не одна, а декілька. А що це за квартири такі вартістю у дві-три місячні зарплати посадовця середньої ланки? Про прокурорські зарплати навіть не згадую...