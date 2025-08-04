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Збитки державі на 14,5 млн грн і 9 млн грн незадекларованого майна у посадовців: повідомлено про підозру 21 особі на Вінниччині. ФОТОрепортаж

У межах досудового розслідування 13 кримінальних проваджень повідомлено про підозру 21 особі з числа органів місцевого самоврядування, комунальних установ, підприємств та підрядних організацій на Вінниччині.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Серед фігурантів:

  • Начальник відділу Вінницької міської ради – за попередньою змовою з групою осіб заволодів квартирами вартістю 576 тис. грн;
  • Начальник відділу Калинівської міськради – депутат цієї ж ради, директор ТОВ та ФОП – розтрата 2,5 млн грн під час ремонту доріг;
  • Колишній директор ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" – закупівля піску за завищеними цінами, збитки 5 млн грн;
  • В.о. директора підприємства НААН України – недекларування майна на майже 5 млн грн;
  • Голова Бершадської територіальної громади – не задекларував майно на 3,8 млн грн; під час обшуку у нього вилучено 40 набоїв калібру 7,62 (вирішується питання щодо внесення відомостей за ст. 263 КК України);

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Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині

  • Заступник директора департаменту Вінницької міськради – завищення вартості робіт з освітлення вулиць, збитки 1,7 млн грн;
  • Начальник відділу освіти Бершадської міськради – закупівля товару з переплатою, збитки 994 тис. грн;
  • Директор центру ПТО у м. Вінниці та ФОП – фіктивна закупівля обладнання, збитки 883 тис. грн;
  • Керівник КП Студенянської ТГ – зловживання під час закупівлі екскаватора, збитки 600 тис. грн;
  • Колишні голова та секретар Супівської сільради – підробка документів для незаконного отримання землі, збитки 580 тис. грн;
  • Депутат Коцюбинської селищної ради – шахрайським шляхом заволодів ділянкою площею 2 га;
  • Керівництво Могилів-Подільської міськради – розтрата майже 1 млн грн на будівництві мереж освітлення;
  • Директор КП Гайсинської міськради – переплата при закупівлях товару, збитки 500 тис. грн.

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Як зазначається, у межах кримінальних проваджень встановлено збитків на понад 14,5 млн грн, ще майже 9 млн грн – вартість незадекларованого майна.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366-2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Нині прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині
Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині
Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині
Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині
Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині
Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині
Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині
Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині
Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині
Розтрата бюджетних коштів на Вінниччині

Автор: 

Вінницька область (1054) розтрата (269) розкрадання (259) Офіс Генпрокурора (3363)


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"...заволодів квартирами вартістю 576 тис. грн..."
Квартирами у множині, тобто вона була не одна, а декілька. А що це за квартири такі вартістю у дві-три місячні зарплати посадовця середньої ланки? Про прокурорські зарплати навіть не згадую...
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04.08.2025 17:29 Відповісти
Кладу 1грн.за 100грн.,що любу сільську раду,міськраду,територіальну громаду,не кажучи за Верховну Раду,ОП,Кабмін труханути і всюди можна знайти корупцію.Тому садить всіх не пересадить.Але запам'ятайте головне-риба гниє з голови. Аксіома.
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04.08.2025 17:30 Відповісти
хех, нема на них Міхо...
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04.08.2025 17:54 Відповісти
 
 