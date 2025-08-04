Завдання збитків державі у понад 36 млн грн: На Херсонщині повідомлено про підозру 9 особам, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Органи прокуратури системно працюють з викриття та притягнення до відповідальності осіб, які розкрадають державний бюджет. Сьогодні в Херсонській області повідомлено про підозру дев’яти особам.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру 9 особам у кримінальних провадженнях щодо завдання значних збитків державі.

Серед фігурантів:

Директор ТОВ – заволодів бюджетними коштами, виділеними на реставрацію Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка, та легалізував їх через підконтрольні компанії. Збитки – 28,4 млн грн;

Керівниця медзакладу обласної ради та директорка приватної фірми – постачання непридатного медичного одягу, збитки – 3,1 млн грн;

Засновник ТОВ, який реконструював дитсадок у с. Музиківка – фіктивні акти виконаних робіт із недостовірними відомостями щодо обсягів і матеріалів, збитки – 1,3 млн грн;

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Начальник відділу Херсонської міськради – не забезпечив технагляд під час встановлення мобільних укриттів, збитки – 1,2 млн грн;

Директор ТОВ та інженер технагляду – завищення обсягів під час ремонту даху школи, збитки – 1,05 млн грн;

Головна бухгалтерка КП м. Херсон – незаконні виплати п’ятьом особам, які фактично не працювали, збитки – 630 тис. грн;

Головна бухгалтерка сільради Херсонського району – уклала договір з ФОП без перевірки документів, що призвело до збитків у 551 тис. грн.

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Як зазначається, загальна сума встановлених слідством збитків - 36,2 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Нині прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та вживають заходів для відшкодування збитків.

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