Системні розтрати і привласнення бюджетних коштів на Закарпатті: понад 79,5 млн грн збитків, підозри вручені 22 особам. ФОТОрепортаж

Сьогодні за процесуального керівництва прокурорів Закарпаття вручені підозри відразу 22 особам, серед яких - посадовці місцевого самоврядування, керівники структурних підрозділів комунальних закладів і службовці з сфер освіти, медицини та культури. Загальна сума збитків, що підтверджені експертизами становить понад 79,5 млн грн.

Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними слідства, посадовець Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради у змові із спільником - директором підрядної організації заподіяли близько 4,1 млн грн збитків під час здійснення будівельних робіт з будівництва автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний транспорт".

збитків під час здійснення будівельних робіт з будівництва автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний транспорт". На Виноградівщині вручено підозру керівниці приватного товариства за замах на незаконне відшкодування ПДВ на суму понад 1,1 млн грн.

Спеціаліст Головного управління ДСНС, відповідальний за організацію та проведення закупівель в системі "PROZORRO" закупив 7 комплектів комутаторів, за ціною завищеною на майже 1 млн грн від очікуваної.

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Службова особа Ужгородської міської багатопрофільної лікарні допустила розтрату понад 500 тис грн при закупівлі джерела безперебійного живлення АКБ.

при закупівлі джерела безперебійного живлення АКБ. Спеціаліст Ужгородської міської лікарні розтратив майже 550 тис грн при виплаті заробітної плати.

Колишній директор "Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв" допустив розтрату близько 1 млн грн при виплаті заробітної плати та закупівлі комплекту звукового обладнання.

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Директор Закарпатської обласної філармонії незаконно виплатив майже 250 тис грн працевлаштованим по сумісництву працівникам.

працевлаштованим по сумісництву працівникам. Начальник сектору комунального підприємства "ВУВКГ м. Ужгород", за даними слідства допустив розтрату понад 700 тис грн при закупівлі хлору-коагулянту, який фактично не надходив.

при закупівлі хлору-коагулянту, який фактично не надходив. У Хусті директор приватного підприємства за матеріалами слідства, привласнив понад 180 тис грн при реконструкції існуючих гаражів Хустської міської ради під ЦНАП.





На Хустщині головний бухгалтер міської ради незаконно нарахувала та виплатила понад 200 тис грн премії службовцям міської ради.

премії службовцям міської ради. Заступник керівника апарату одного із районних судів за даними слідства, незаконно отримала близько 90 тис грн компенсації за роботу у вихідні чи святкові дні, яку фактично не виконувала.

компенсації за роботу у вихідні чи святкові дні, яку фактично не виконувала. Керівник приватного підприємства заволодів 1,6 млн грн при капітальному ремонті вулиці на Ужгородщині.

Начальнику управління Ужгородської міської ради за фактом підробки висновку про погодження проекту землеустрою щодо земельної ділянки площею 0,06 га вартістю майже 1 млн грн.

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Директор дитячого садочку у с. Негрово привласнив близько 650 тис. грн., виділених на оплату заробітної плати працівників, які фактично не працювали у закладі.

виділених на оплату заробітної плати працівників, які фактично не працювали у закладі. На Мукачівщині місцевому підряднику та двом його пособникам, які за попередньою змовою заволоділи понад 5,5 млн бюджетних коштів, виділених на будівництво спорткомплексу Полянської ЗОШ, додатково інкриміновано легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

бюджетних коштів, виділених на будівництво спорткомплексу Полянської ЗОШ, додатково інкриміновано легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Посадова особа управління Мукачівської міської ради закупила комплекти мультимедійного обладнання для навчальних класів завищивши вартість на 1,3 млн грн.





Курортні землі Закарпаття - надзвичайно привабливий об'єкт для злочинних схем через їхню високу ринкову вартість та туристичний потенціал.

- надзвичайно привабливий об'єкт для злочинних схем через їхню високу ринкову вартість та туристичний потенціал. Так, на Міжгірщині посадовець Держземагенства незаконно вилучив 36,5 га землі НПП Синевир, вартість якої складає понад 45 млн грн.

Державний реєстратор ЦНАП Тячівської міської ради через службову недбалість незаконно оформив право власності на 1,29 га землі у курортному селищі Солотвині вартістю понад 2,3 млн грн

Закарпатець незаконно заволодів 2 га земель на полонині Драгобрат, вартість яких понад 12,5 млн грн.

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В Офісі Генпрокурора додали, що загалом, уже підтверджено експертизами понад 79,5 млн грн збитків, ще у частині проваджень розмір шкоди встановлюється фахівцями. Триває досудове розслідування кримінальних провадженнях за ст. ст. 190, 191, 358, 364, 366, 367, КК України.

До судів скеровуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

















