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Новости Фото Растрата бюджетных средств
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Системные растраты и присвоение бюджетных средств на Закарпатье: более 79,5 млн грн ущерба, подозрения вручены 22 лицам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня под процессуальным руководством прокуроров Закарпатья вручены подозрения сразу 22 лицам, среди которых - должностные лица местного самоуправления, руководители структурных подразделений коммунальных учреждений и служащие из сфер образования, медицины и культуры. Общая сумма убытков, подтвержденных экспертизами, составляет более 79,5 млн грн.

Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

  • В частности, по данным следствия, чиновник Департамента городской инфраструктуры Ужгородского городского совета в сговоре с сообщником - директором подрядной организации причинили около 4,1 млн грн убытков при осуществлении строительных работ по строительству автотранспортной базы для КП "Ужгородский муниципальный транспорт".
  • В Виноградовском районе вручено подозрение руководителю частного общества за покушение на незаконное возмещение НДС на сумму более 1,1 млн грн.
  • Специалист Главного управления ГСЧС, ответственный за организацию и проведение закупок в системе "PROZORRO" закупил 7 комплектов коммутаторов, по цене завышенной почти на 1 млн грн от ожидаемой.

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Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье

  • Должностное лицо Ужгородской городской многопрофильной больницы допустила растрату более 500 тыс грн при закупке источника бесперебойного питания АКБ.
  • Специалист Ужгородской городской больницы растратил почти 550 тыс грн при выплате заработной платы.
  • Бывший директор "Закарпатского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегиев" допустил растрату около 1 млн грн при выплате заработной платы и закупке комплекта звукового оборудования.

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  • Директор Закарпатской областной филармонии незаконно выплатил почти 250 тыс. грн трудоустроенным по совместительству работникам.
  • Начальник сектора коммунального предприятия "ВУВКГ г. Ужгород", по данным следствия, допустил растрату более 700 тыс. грн при закупке хлора-коагулянта, который фактически не поступал.
  • В Хусте директор частного предприятия, по материалам следствия, присвоил более 180 тыс грн при реконструкции существующих гаражей Хустского городского совета под ЦНАП.

Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье
Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье

  • На Хустщине главный бухгалтер городского совета незаконно начислила и выплатила более 200 тыс грн премии служащим городского совета.
  • Заместитель руководителя аппарата одного из районных судов, по данным следствия, незаконно получила около 90 тыс грн компенсации за работу в выходные или праздничные дни, которую фактически не выполняла.
  • Руководитель частного предприятия завладел 1,6 млн грн при капитальном ремонте улицы в Ужгородском районе.
  • Начальнику управления Ужгородского городского совета по факту подделки заключения о согласовании проекта землеустройства по земельному участку площадью 0,06 га стоимостью почти 1 млн грн.

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  • Директор детского сада в с. Негрово присвоил около 650 тыс. грн., выделенных на оплату заработной платы работников, которые фактически не работали в учреждении.
  • В Мукачевском районе местному подрядчику и двум его пособникам, которые по предварительному сговору завладели более 5,5 млн бюджетных средств, выделенных на строительство спорткомплекса Полянской СОШ, дополнительно инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем.
  • Должностное лицо управления Мукачевского городского совета закупило комплекты мультимедийного оборудования для учебных классов, завысив стоимость на 1,3 млн грн.

Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье
Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье

  • Курортные земли Закарпатья - чрезвычайно привлекательный объект для преступных схем из-за их высокой рыночной стоимости и туристического потенциала.
  • В частности, в Межгорье чиновник Госземагентства незаконно изъял 36,5 га земли НПП "Синевир", стоимость которой составляет более 45 млн грн.
  • Государственный регистратор ЦНАП Тячевского городского совета из-за служебной халатности незаконно оформил право собственности на 1,29 га земли в курортном поселке Солотвино стоимостью более 2,3 млн грн
  • Закарпатец незаконно завладел 2 га земель в долине Драгобрат, стоимость которых более 12,5 млн грн.

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В Офисе Генпрокурора добавили, что в целом уже подтверждено экспертизами более 79,5 млн грн убытков, еще в части производств размер ущерба устанавливается специалистами. Продолжается досудебное расследование уголовных производствах по ст. ст. 190, 191, 358, 364, 366, 367, УК Украины.

В суды направляются ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье
Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье
Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье
Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье
Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье
Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье
Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье
Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье
Системные растраты и присвоение бюджетных средств в Закарпатье

Автор: 

растрата (248) хищения (134) Офис Генпрокурора (2565) Закарпатская область (2639)


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Закарпаття то добре ізольований регіон,там все "вариться в своєму казані і та юшка інша на смак",ніж навіть сусідніх.
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31.07.2025 19:46 Ответить
Хтось сидить? Якщо ні, то нахрєна оці "підозри" і "обшукИ"?
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31.07.2025 19:51 Ответить
а обілечувати хто буде?
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31.07.2025 20:05 Ответить
Розкрадання держави йде на повний хід. Риба тухне з голови.
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31.07.2025 19:55 Ответить
Все пробзділо в датском королевстве.(с)
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31.07.2025 20:15 Ответить
 
 