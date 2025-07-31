Системные растраты и присвоение бюджетных средств на Закарпатье: более 79,5 млн грн ущерба, подозрения вручены 22 лицам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня под процессуальным руководством прокуроров Закарпатья вручены подозрения сразу 22 лицам, среди которых - должностные лица местного самоуправления, руководители структурных подразделений коммунальных учреждений и служащие из сфер образования, медицины и культуры. Общая сумма убытков, подтвержденных экспертизами, составляет более 79,5 млн грн.

Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по данным следствия, чиновник Департамента городской инфраструктуры Ужгородского городского совета в сговоре с сообщником - директором подрядной организации причинили около 4,1 млн грн убытков при осуществлении строительных работ по строительству автотранспортной базы для КП "Ужгородский муниципальный транспорт".

убытков при осуществлении строительных работ по строительству автотранспортной базы для КП "Ужгородский муниципальный транспорт". В Виноградовском районе вручено подозрение руководителю частного общества за покушение на незаконное возмещение НДС на сумму более 1,1 млн грн.

Специалист Главного управления ГСЧС, ответственный за организацию и проведение закупок в системе "PROZORRO" закупил 7 комплектов коммутаторов, по цене завышенной почти на 1 млн грн от ожидаемой.

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Должностное лицо Ужгородской городской многопрофильной больницы допустила растрату более 500 тыс грн при закупке источника бесперебойного питания АКБ.

при закупке источника бесперебойного питания АКБ. Специалист Ужгородской городской больницы растратил почти 550 тыс грн при выплате заработной платы.

Бывший директор "Закарпатского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегиев" допустил растрату около 1 млн грн при выплате заработной платы и закупке комплекта звукового оборудования.

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Директор Закарпатской областной филармонии незаконно выплатил почти 250 тыс. грн трудоустроенным по совместительству работникам.

трудоустроенным по совместительству работникам. Начальник сектора коммунального предприятия "ВУВКГ г. Ужгород", по данным следствия, допустил растрату более 700 тыс. грн при закупке хлора-коагулянта, который фактически не поступал.

при закупке хлора-коагулянта, который фактически не поступал. В Хусте директор частного предприятия, по материалам следствия, присвоил более 180 тыс грн при реконструкции существующих гаражей Хустского городского совета под ЦНАП.





На Хустщине главный бухгалтер городского совета незаконно начислила и выплатила более 200 тыс грн премии служащим городского совета.

премии служащим городского совета. Заместитель руководителя аппарата одного из районных судов, по данным следствия, незаконно получила около 90 тыс грн компенсации за работу в выходные или праздничные дни, которую фактически не выполняла.

компенсации за работу в выходные или праздничные дни, которую фактически не выполняла. Руководитель частного предприятия завладел 1,6 млн грн при капитальном ремонте улицы в Ужгородском районе.

Начальнику управления Ужгородского городского совета по факту подделки заключения о согласовании проекта землеустройства по земельному участку площадью 0,06 га стоимостью почти 1 млн грн.

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Директор детского сада в с. Негрово присвоил около 650 тыс. грн., выделенных на оплату заработной платы работников, которые фактически не работали в учреждении.

выделенных на оплату заработной платы работников, которые фактически не работали в учреждении. В Мукачевском районе местному подрядчику и двум его пособникам, которые по предварительному сговору завладели более 5,5 млн бюджетных средств, выделенных на строительство спорткомплекса Полянской СОШ, дополнительно инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем.

бюджетных средств, выделенных на строительство спорткомплекса Полянской СОШ, дополнительно инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем. Должностное лицо управления Мукачевского городского совета закупило комплекты мультимедийного оборудования для учебных классов, завысив стоимость на 1,3 млн грн.





Курортные земли Закарпатья - чрезвычайно привлекательный объект для преступных схем из-за их высокой рыночной стоимости и туристического потенциала.

- чрезвычайно привлекательный объект для преступных схем из-за их высокой рыночной стоимости и туристического потенциала. В частности, в Межгорье чиновник Госземагентства незаконно изъял 36,5 га земли НПП "Синевир", стоимость которой составляет более 45 млн грн.

Государственный регистратор ЦНАП Тячевского городского совета из-за служебной халатности незаконно оформил право собственности на 1,29 га земли в курортном поселке Солотвино стоимостью более 2,3 млн грн

Закарпатец незаконно завладел 2 га земель в долине Драгобрат, стоимость которых более 12,5 млн грн.

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В Офисе Генпрокурора добавили, что в целом уже подтверждено экспертизами более 79,5 млн грн убытков, еще в части производств размер ущерба устанавливается специалистами. Продолжается досудебное расследование уголовных производствах по ст. ст. 190, 191, 358, 364, 366, 367, УК Украины.

В суды направляются ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

















