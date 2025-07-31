Системные растраты и присвоение бюджетных средств на Закарпатье: более 79,5 млн грн ущерба, подозрения вручены 22 лицам. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня под процессуальным руководством прокуроров Закарпатья вручены подозрения сразу 22 лицам, среди которых - должностные лица местного самоуправления, руководители структурных подразделений коммунальных учреждений и служащие из сфер образования, медицины и культуры. Общая сумма убытков, подтвержденных экспертизами, составляет более 79,5 млн грн.
Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
- В частности, по данным следствия, чиновник Департамента городской инфраструктуры Ужгородского городского совета в сговоре с сообщником - директором подрядной организации причинили около 4,1 млн грн убытков при осуществлении строительных работ по строительству автотранспортной базы для КП "Ужгородский муниципальный транспорт".
- В Виноградовском районе вручено подозрение руководителю частного общества за покушение на незаконное возмещение НДС на сумму более 1,1 млн грн.
- Специалист Главного управления ГСЧС, ответственный за организацию и проведение закупок в системе "PROZORRO" закупил 7 комплектов коммутаторов, по цене завышенной почти на 1 млн грн от ожидаемой.
- Должностное лицо Ужгородской городской многопрофильной больницы допустила растрату более 500 тыс грн при закупке источника бесперебойного питания АКБ.
- Специалист Ужгородской городской больницы растратил почти 550 тыс грн при выплате заработной платы.
- Бывший директор "Закарпатского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегиев" допустил растрату около 1 млн грн при выплате заработной платы и закупке комплекта звукового оборудования.
- Директор Закарпатской областной филармонии незаконно выплатил почти 250 тыс. грн трудоустроенным по совместительству работникам.
- Начальник сектора коммунального предприятия "ВУВКГ г. Ужгород", по данным следствия, допустил растрату более 700 тыс. грн при закупке хлора-коагулянта, который фактически не поступал.
- В Хусте директор частного предприятия, по материалам следствия, присвоил более 180 тыс грн при реконструкции существующих гаражей Хустского городского совета под ЦНАП.
- На Хустщине главный бухгалтер городского совета незаконно начислила и выплатила более 200 тыс грн премии служащим городского совета.
- Заместитель руководителя аппарата одного из районных судов, по данным следствия, незаконно получила около 90 тыс грн компенсации за работу в выходные или праздничные дни, которую фактически не выполняла.
- Руководитель частного предприятия завладел 1,6 млн грн при капитальном ремонте улицы в Ужгородском районе.
- Начальнику управления Ужгородского городского совета по факту подделки заключения о согласовании проекта землеустройства по земельному участку площадью 0,06 га стоимостью почти 1 млн грн.
- Директор детского сада в с. Негрово присвоил около 650 тыс. грн., выделенных на оплату заработной платы работников, которые фактически не работали в учреждении.
- В Мукачевском районе местному подрядчику и двум его пособникам, которые по предварительному сговору завладели более 5,5 млн бюджетных средств, выделенных на строительство спорткомплекса Полянской СОШ, дополнительно инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем.
- Должностное лицо управления Мукачевского городского совета закупило комплекты мультимедийного оборудования для учебных классов, завысив стоимость на 1,3 млн грн.
- Курортные земли Закарпатья - чрезвычайно привлекательный объект для преступных схем из-за их высокой рыночной стоимости и туристического потенциала.
- В частности, в Межгорье чиновник Госземагентства незаконно изъял 36,5 га земли НПП "Синевир", стоимость которой составляет более 45 млн грн.
- Государственный регистратор ЦНАП Тячевского городского совета из-за служебной халатности незаконно оформил право собственности на 1,29 га земли в курортном поселке Солотвино стоимостью более 2,3 млн грн
- Закарпатец незаконно завладел 2 га земель в долине Драгобрат, стоимость которых более 12,5 млн грн.
В Офисе Генпрокурора добавили, что в целом уже подтверждено экспертизами более 79,5 млн грн убытков, еще в части производств размер ущерба устанавливается специалистами. Продолжается досудебное расследование уголовных производствах по ст. ст. 190, 191, 358, 364, 366, 367, УК Украины.
В суды направляются ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.
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