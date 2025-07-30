Годами "зарабатывали" миллионы на теневой продаже древесины: раскрыта преступная организация, 12 лицам объявлено о подозрении, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники предприятий "Ліси України" и "Лісогосподарський іноваційно-аналітичний центр" в период с 2021 по 2024 годы за вознаграждение внесли более 10 тыс. несанкционированных изменений в электронную систему "Єдина Державна система електронного обліку деревини". 12 членам группировки объявлено подозрение.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, прекращена деятельность преступной организации, в которую входили должностные лица государственных предприятий "Ліси України" и "Лісогосподарський іноваційно-аналітичний центр". Организовал масштабную схему хищения древесины бывший работник ГП "ЛИАЦ". Используя приобретенные за годы работы на предприятии связи, он в период с 2021 по 2024 годы обеспечил внесение более 10 тыс. несанкционированных изменений в электронную систему "Єдина Державна система електронного обліку деревини".
"Пользуясь служебным положением, члены группировки за вознаграждение обеспечили повторное использование бирок и манипулировали сведениями об отведенной в рубку и фактически заготовленной древесины. Цена такой "услуги" могла стоить до 30 тыс. грн. По предварительным данным, таким образом фигуранты "заработали" сотни миллионов гривен", - рассказали в полиции.
Известно, что организатор схемы с помощью мессенджеров координировал деятельность сообщников, а также самостоятельно вносил ложные сведения в электронную систему по учету древесины.
Правоохранители провели более 50 обысков в местах проживания и рабочих помещениях фигурантов и изъяли ряд вещественных доказательств. Лидера преступной организации и трех наиболее активных его сообщников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В данное время следователи объявили подозрение 12 фигурантам по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- - ч. 3 ст. 15, ч. 3, 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
- - ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),
- - ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней),
- - ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей),
- - ч. 1, 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом),
- - ч. 1, 2 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу),
- - ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).
Также в Нацполиции рассказали, что согласно статистике ГП "Ліси України", обезвреживание преступной организации увеличило официальную заготовку и продажу древесины на официальных биржах на 76%.
Кроме этого, по инициативе киберполиции наработана новая политика безопасности и хранения данных электронной системы "Єдина Державна система електронного обліку деревини" с целью недопущения организации подобных преступных схем в будущем.
В данное время продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступной схеме. Возможна дополнительная правовая квалификация.
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