Годами "зарабатывали" миллионы на теневой продаже древесины: раскрыта преступная организация, 12 лицам объявлено о подозрении, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники предприятий "Ліси України" и "Лісогосподарський іноваційно-аналітичний центр" в период с 2021 по 2024 годы за вознаграждение внесли более 10 тыс. несанкционированных изменений в электронную систему "Єдина Державна система електронного обліку деревини". 12 членам группировки объявлено подозрение.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, прекращена деятельность преступной организации, в которую входили должностные лица государственных предприятий "Ліси України" и "Лісогосподарський іноваційно-аналітичний центр". Организовал масштабную схему хищения древесины бывший работник ГП "ЛИАЦ". Используя приобретенные за годы работы на предприятии связи, он в период с 2021 по 2024 годы обеспечил внесение более 10 тыс. несанкционированных изменений в электронную систему "Єдина Державна система електронного обліку деревини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новую генерацию системы электронного учета древесины создают в Украине

"Пользуясь служебным положением, члены группировки за вознаграждение обеспечили повторное использование бирок и манипулировали сведениями об отведенной в рубку и фактически заготовленной древесины. Цена такой "услуги" могла стоить до 30 тыс. грн. По предварительным данным, таким образом фигуранты "заработали" сотни миллионов гривен", - рассказали в полиции.

Известно, что организатор схемы с помощью мессенджеров координировал деятельность сообщников, а также самостоятельно вносил ложные сведения в электронную систему по учету древесины.

Читайте: Разворовали 90 миллионов на дровах для ВСУ и накупили автомобилей и квартир: БЭБ разоблачило еще одну преступную организацию

Правоохранители провели более 50 обысков в местах проживания и рабочих помещениях фигурантов и изъяли ряд вещественных доказательств. Лидера преступной организации и трех наиболее активных его сообщников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В данное время следователи объявили подозрение 12 фигурантам по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 15, ч. 3, 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

- ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),

- ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней),

- ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей),

- ч. 1, 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом),

- ч. 1, 2 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу),

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

Смотрите также: Экс-начальник ГСЧС Ивано-Франковской области организовал незаконную вырубку леса на сумму более 7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Также в Нацполиции рассказали, что согласно статистике ГП "Ліси України", обезвреживание преступной организации увеличило официальную заготовку и продажу древесины на официальных биржах на 76%.

Кроме этого, по инициативе киберполиции наработана новая политика безопасности и хранения данных электронной системы "Єдина Державна система електронного обліку деревини" с целью недопущения организации подобных преступных схем в будущем.



В данное время продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступной схеме. Возможна дополнительная правовая квалификация.







