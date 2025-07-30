Роками "заробляли" мільйони на тіньовому продажі деревини: Викрито злочинну організацію, 12 особам оголошено підозри, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Працівники підприємств "Ліси України" та "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" у період з 2021 по 2024 роки за винагороду внесли понад 10 тис. несанкціонованих змін до електронної системи "Єдина Державна система електронного обліку деревини". 12 членам угруповання оголошено підозру.
Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, припинено діяльність злочинної організації, до якої входили посадовці державних підприємств "Ліси України" та "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр". Організував масштабну схему розкрадання деревини колишній працівник ДП "ЛІАЦ". Використовуючи набуті за роки роботи на підприємстві зв’язки, він у період з 2021 по 2024 роки забезпечив внесення понад 10 тис. несанкціонованих змін до електронної системи "Єдина Державна система електронного обліку деревини".
"Користуючись службовим становищем, члени угруповання за винагороду забезпечили повторне використання бирок та маніпулювали відомостями щодо відведеної в рубку та фактично заготовленої деревини. Ціна такої "послуги" могла коштувати до 30 тис. грн.. За попередніми даними, у такий спосіб фігуранти "заробили" сотні мільйонів гривень", - розповіли в поліції.
Відомо, що організатор схеми за допомогою месенджерів координував діяльність спільників, а також самостійно вносив неправдиві відомості до електронної системи щодо обліку деревини.
Правоохоронці провели понад 50 обшуків у місцях мешкання та робочих приміщеннях фігурантів та вилучили низку речових доказів. Лідера злочинної організації та трьох найбільш активних його спільників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі оголосили підозру 12 фігурантам за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- - ч. 3 ст. 15, ч. 3, 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
- - ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),
- - ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї),
- - ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж),
- - ч. 1, 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою),
- - ч. 1, 2 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі),
- - ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).
Також у Нацполіції розповіли, що відповідно до статистики ДП "Ліси України", знешкодження злочинної організації збільшило офіційну заготівлю та продаж деревини на офіційних біржах на 76%.
Окрім цього, за ініціативи кіберполіції напрацьовано нову політику безпеки та зберігання даних електронної системи "Єдина Державна систему електронного обліку деревини" з метою недопущення організації подібних злочинних схем у майбутньому.
Нині тривають слідчі дії для встановлення усіх причетних до злочинної схеми. Можлива додаткова правова кваліфікація.
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