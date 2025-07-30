Роками "заробляли" мільйони на тіньовому продажі деревини: Викрито злочинну організацію, 12 особам оголошено підозри, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Працівники підприємств "Ліси України" та "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" у період з 2021 по 2024 роки за винагороду внесли понад 10 тис. несанкціонованих змін до електронної системи "Єдина Державна система електронного обліку деревини". 12 членам угруповання оголошено підозру.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, припинено діяльність злочинної організації, до якої входили посадовці державних підприємств "Ліси України" та "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр". Організував масштабну схему розкрадання деревини колишній працівник ДП "ЛІАЦ". Використовуючи набуті за роки роботи на підприємстві зв’язки, він у період з 2021 по 2024 роки забезпечив внесення понад 10 тис. несанкціонованих змін до електронної системи "Єдина Державна система електронного обліку деревини".

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"Користуючись службовим становищем, члени угруповання за винагороду забезпечили повторне використання бирок та маніпулювали відомостями щодо відведеної в рубку та фактично заготовленої деревини. Ціна такої "послуги" могла коштувати до 30 тис. грн.. За попередніми даними, у такий спосіб фігуранти "заробили" сотні мільйонів гривень", - розповіли в поліції.

Відомо, що організатор схеми за допомогою месенджерів координував діяльність спільників, а також самостійно вносив неправдиві відомості до електронної системи щодо обліку деревини.

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Правоохоронці провели понад 50 обшуків у місцях мешкання та робочих приміщеннях фігурантів та вилучили низку речових доказів. Лідера злочинної організації та трьох найбільш активних його спільників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі оголосили підозру 12 фігурантам за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 15, ч. 3, 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

- ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

- ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї),

- ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж),

- ч. 1, 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою),

- ч. 1, 2 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі),

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

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Також у Нацполіції розповіли, що відповідно до статистики ДП "Ліси України", знешкодження злочинної організації збільшило офіційну заготівлю та продаж деревини на офіційних біржах на 76%.

Окрім цього, за ініціативи кіберполіції напрацьовано нову політику безпеки та зберігання даних електронної системи "Єдина Державна систему електронного обліку деревини" з метою недопущення організації подібних злочинних схем у майбутньому.



Нині тривають слідчі дії для встановлення усіх причетних до злочинної схеми. Можлива додаткова правова кваліфікація.







