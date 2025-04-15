Розікрали 15 мільйонів на закупівлі дров для військових: БЕБ повідомило про підозри службовцям тилових установ ЗСУ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили три організованих злочинних групи, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі дров для ЗСУ.

За даними слідства, до складу злочинних груп входили службові особи державних установ Збройних Сил України та фізичні особи-підприємці Запорізької області, повідомляє пресслужба БЕБ.

"На початку 2024 року вони уклали прямі договори на закупівлю дров для потреб підрозділів ЗСУ за значно завищеними цінами. Для легалізації коштів підозрювані залучили фізичних осіб-підприємців, які вивели понад 15 млн грн у готівку. Розмір завданих державі збитків підтверджено результатами судових товарознавчих та економічних експертиз", – зазначається у повідомленні.

Наразі учасникам 3 організованих груп повідомили про 13 підозр у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

На активи учасників угруповань загальною вартістю 10 млн грн накладено арешт. Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду, додали у БЕБ.

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Як повідомлялося, Квартирно-експлуатаційні відділи, які підпорядковується Командувачу Сил логістики ЗСУ, лише від початку 2025 року купили паливної деревини першої групи на загальну суму 989,46 млн грн. За найвищими цінами дрова купував Запорізький квартирно-експлуатаційний відділ, підрахували Наші гроші.

Раніше ДБР викрило цілу низку посадовців КЕВ Міноборони на розкраданні коштів під час закупівель дров. Зокрема, Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, що входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособники отримали підозру у заволодінні понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для потреб військових.

Крім того, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили організовану злочинну групу, до складу якої входив керівник однієї з квартирно-експлуатаційних частин у Житомирській області, яка заволоділа 10 млн грн на закупівлях дров для потреб ЗСУ.