Нову генерацію системи електронного обліку деревини створюють в Україні

Система електронного обліку деревини (ЕОД) забезпечує простежуваність деревини на ринку, але чинна версія потребує модернізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли голова Держлісагентства Віктор Смаль та гендиректор ДП ЛІАЦ Гамлет Погосян під час брифінгу у Медіацентрі.

"Поточна система ЕОД дуже важлива. Але, на жаль, вона не ідеальна. Її почали створювати ще у 2010 роках, тож ми проаналізували всі сильні та слабкі сторони за понад десяток років роботи системи та почали працювати над створенням нової генерації ЕОД", - пояснив Смаль.

За його словами, досвід минулих років свідчить про певну вразливість ЕОД через вплив людського фактора. Зокрема у 2024 році внутрішня безпека ДП "Ліси України" виявила можливі втручання у певні операції в системі ЕОД. Тоді всі матеріали перевірок передали до правоохоронних органів, водночас постало питання про модернізацію системи електронного обігу деревини.

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"Принцип нашої роботи - максимальна прозорість та простежуваність всіх процесів. Тому зараз наші фахівці працюють над збором бізнес-аналітики, написанням технічних вимог та технічного завдання до нової, більш сучасної системи - ЕОД другої генерації. Вона враховуватиме всі виявлені недоліки поточної версії та з технічного погляду буде більш гнучкою та масштабовуваною", - розповів генеральний директор ДП ЛІАЦ Гамлет Погосян.

Він додав, що водночас розробили заходи ефективного контролю над працівниками-операторами, які можуть вносити зміни до системи ЕОД. Зокрема перевіряють всі зміни в системі - вони мають бути обгрунтовані письмовими зверненнями лісокористувачів.

"Окремо хочу звернутися до всіх користувачів системи: уникайте будь-яких дій, які можуть призвести до викривлення інформації в ЕОД. Ми суворо контролюємо процес, і кожен випадок спотворення буде матиме правову оцінку", - підсумував Погосян.

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Нагадаємо, Державне підприємство "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр"- стратегічно важливе підприємство у системі лісової галузі. Воно забезпечує роботу системи електронного обліку деревини та інших важливих цифрових інструментів.