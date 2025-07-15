УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8851 відвідувач онлайн
Новини
418 11

Нову генерацію системи електронного обліку деревини створюють в Україні

Система електронного обліку деревини (ЕОД) забезпечує простежуваність деревини на ринку, але чинна версія потребує модернізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли голова Держлісагентства Віктор Смаль та гендиректор ДП ЛІАЦ Гамлет Погосян під час брифінгу у Медіацентрі.

"Поточна система ЕОД дуже важлива. Але, на жаль, вона не ідеальна. Її почали створювати ще у 2010 роках, тож ми проаналізували всі сильні та слабкі сторони за понад десяток років роботи системи та почали працювати над створенням нової генерації ЕОД", - пояснив Смаль.

Віктор Смаль

За його словами, досвід минулих років свідчить про певну вразливість ЕОД через вплив людського фактора. Зокрема у 2024 році внутрішня безпека ДП "Ліси України" виявила можливі втручання у певні операції в системі ЕОД. Тоді всі матеріали перевірок передали до правоохоронних органів, водночас постало питання про модернізацію системи електронного обігу деревини.

Також читайте: За останній тиждень ДП "Ліси України" передало ЗСУ 50 вагонів з деревиною, - Болоховець

"Принцип нашої роботи - максимальна прозорість та простежуваність всіх процесів. Тому зараз наші фахівці працюють над збором бізнес-аналітики, написанням технічних вимог та технічного завдання до нової, більш сучасної системи - ЕОД другої генерації. Вона враховуватиме всі виявлені недоліки поточної версії та з технічного погляду буде більш гнучкою та масштабовуваною", - розповів генеральний директор ДП ЛІАЦ Гамлет Погосян.

Він додав, що водночас розробили заходи ефективного контролю над працівниками-операторами, які можуть вносити зміни до системи ЕОД. Зокрема перевіряють всі зміни в системі - вони мають бути обгрунтовані письмовими зверненнями лісокористувачів.

"Окремо хочу звернутися до всіх користувачів системи: уникайте будь-яких дій, які можуть призвести до викривлення інформації в ЕОД. Ми суворо контролюємо процес, і кожен випадок спотворення буде матиме правову оцінку", - підсумував Погосян.

Читайте також: "Ліси України" збільшать продаж деревини за довгостроковими договорами до 50% і запровадять річні контракти, – Болоховець

Нагадаємо, Державне підприємство "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр"- стратегічно важливе підприємство у системі лісової галузі. Воно забезпечує роботу системи електронного обліку деревини та інших важливих цифрових інструментів.

Автор: 

ліс (772) деревина (60)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
систем все більше, деревини все менше...
показати весь коментар
15.07.2025 15:17 Відповісти
+2
Чому деревини? Бо співзвучно з поняттям "пиляти", "розпилювати" - словом, "дерибанити"

Черговий дерибан бюджету, бо деревину як пиляли хто хабар дасть, так і будуть пиляти.
показати весь коментар
15.07.2025 15:16 Відповісти
+2
мільярд дерев не так і легко облікувати..
показати весь коментар
15.07.2025 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому деревини? Бо співзвучно з поняттям "пиляти", "розпилювати" - словом, "дерибанити"

Черговий дерибан бюджету, бо деревину як пиляли хто хабар дасть, так і будуть пиляти.
показати весь коментар
15.07.2025 15:16 Відповісти
систем все більше, деревини все менше...
показати весь коментар
15.07.2025 15:17 Відповісти
Невже Шашличний не дотримався обіцянок і після виборів 2019 року, ще хтось незаконно пиляє деревину?
показати весь коментар
15.07.2025 15:22 Відповісти
мільярд дерев не так і легко облікувати..
показати весь коментар
15.07.2025 15:30 Відповісти
Чергова схема с "роялити".
показати весь коментар
15.07.2025 15:39 Відповісти
Систем електронних та заробітчан від них з ПО, все більше, а лісів в Україні, реально меншає! У Мінприроди та Керовники і очільники внутрішньої безпеки ДП "Ліси України", з 2014 року, це знають достеменно! Усі, призначені керовники з челядниками, в рази збільшили свої статки, про що, добре знають, і в профільному Департаменті Секретаріата КМУ, і у Податковій, ДБР, ГПУ …. Але ж, лісу від цього, не збільшилося!
показати весь коментар
15.07.2025 15:41 Відповісти
«Окремо хочу звернутися до всіх користувачів системи: уникайте будь-яких дій, які можуть призвести до викривлення інформації в ЕОД.» - тут навіть хакерів не потрібно.
Я здогадуюсь як з'явиться мільярд дерев від Оманського віслюка.
показати весь коментар
15.07.2025 15:53 Відповісти
До влади прийшли ділкі прибарахлитися.А зеленський цьому сприяє розпилу виродок мерзений
показати весь коментар
15.07.2025 16:08 Відповісти
"До влади прийшли ділкі прибарахлитися." - вони завжди були при владі.
показати весь коментар
15.07.2025 16:20 Відповісти
Електронна деревина
показати весь коментар
15.07.2025 18:13 Відповісти
 
 