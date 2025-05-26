За останній тиждень ДП "Ліси України" передало ЗСУ 50 вагонів з деревиною, - Болоховець

За минулий тиждень ДП "Ліси України" направили в ЗСУ майже 2 тис. кубометрів круглої деревини за процедурою вилучення. Це приблизно 100 лісовозів або 50 залізничних вагонів.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

За його словами, підприємство передає деревину безоплатно. При цьому самостійно сплачує за заготівлю, доставку до залізничної станції, завантаження деревини у вагони, а також податки.

"Сьогодні не менше ніж 90% безоплатних поставок деревини для ЗСУ забезпечує ДП "Ліси України"", - підкреслює Болоховець.

До передачі військовим готуються 6-метрові круглі лісоматеріали. Деревина таких розмірів серед іншого використовується для захисту логістичних маршрутів від дронів.

Військові поставки, зазначають на підприємстві, "Ліси України" фінансує виключно за рахунок власного доходу.