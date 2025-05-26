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Новини
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За останній тиждень ДП "Ліси України" передало ЗСУ 50 вагонів з деревиною, - Болоховець

деревина

За минулий тиждень ДП "Ліси України" направили в ЗСУ майже 2 тис. кубометрів круглої деревини за процедурою вилучення. Це приблизно 100 лісовозів або 50 залізничних вагонів.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

За його словами, підприємство передає деревину безоплатно. При цьому самостійно сплачує за заготівлю, доставку до залізничної станції, завантаження деревини у вагони, а також податки.

"Сьогодні не менше ніж 90% безоплатних поставок деревини для ЗСУ забезпечує ДП "Ліси України"", - підкреслює Болоховець.

деревина

До передачі військовим готуються 6-метрові круглі лісоматеріали. Деревина таких розмірів серед іншого використовується для захисту логістичних маршрутів від дронів.

деревина

Військові поставки, зазначають на підприємстві, "Ліси України" фінансує виключно за рахунок власного доходу.

Автор: 

деревина (60) Ліси України (43)


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А спиляли на 200.
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26.05.2025 15:53 Відповісти
У роликах ми постійно бачимо силу-силенну бліндажів та ДЗОТів з цього лісу!
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26.05.2025 16:04 Відповісти
Ростуть якгриби, тільки не опорні пункти а хатинки у бідосєй.
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26.05.2025 16:06 Відповісти
Для чого це все озвучувати? Дов...би, ми передали того стільки-то, ми виробили стільки-то дронів,ми закупили того-то.... Для того, щоб кацапи знали і могли прорахувати для себе ..?
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26.05.2025 16:09 Відповісти
 
 