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Новости
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За последнюю неделю ГП "Леса Украины" передало ВСУ 50 вагонов с древесиной, - Болоховец

деревина

За прошедшую неделю ГП "Леса Украины" направили в ВСУ почти 2 тыс. кубометров круглой древесины по процедуре изъятия. Это примерно 100 лесовозов или 50 железнодорожных вагонов.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий Болоховец.

По его словам, предприятие передает древесину бесплатно. При этом самостоятельно платит за заготовку, доставку до железнодорожной станции, погрузку древесины в вагоны, а также налоги.

"Сегодня не менее 90% бесплатных поставок древесины для ВСУ обеспечивает ГП "Леса Украины"", - подчеркивает Болоховец.

древесина

К передаче военным готовятся 6-метровые круглые лесоматериалы. Древесина таких размеров среди прочего используется для защиты логистических маршрутов от дронов.

древесина

Военные поставки, отмечают на предприятии, "Леса Украины" финансирует исключительно за счет собственного дохода.

Автор: 

древесина (14) Леса Украины (18)


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А спиляли на 200.
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26.05.2025 15:53 Ответить
У роликах ми постійно бачимо силу-силенну бліндажів та ДЗОТів з цього лісу!
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26.05.2025 16:04 Ответить
Ростуть якгриби, тільки не опорні пункти а хатинки у бідосєй.
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26.05.2025 16:06 Ответить
До військових чомусь не доходить воно. Солдати на самозабезпеченні, за свій кошт.
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26.05.2025 16:35 Ответить
Для чого це все озвучувати? Дов...би, ми передали того стільки-то, ми виробили стільки-то дронів,ми закупили того-то.... Для того, щоб кацапи знали і могли прорахувати для себе ..?
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26.05.2025 16:09 Ответить
 
 