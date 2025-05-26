За последнюю неделю ГП "Леса Украины" передало ВСУ 50 вагонов с древесиной, - Болоховец

За прошедшую неделю ГП "Леса Украины" направили в ВСУ почти 2 тыс. кубометров круглой древесины по процедуре изъятия. Это примерно 100 лесовозов или 50 железнодорожных вагонов.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий Болоховец.

По его словам, предприятие передает древесину бесплатно. При этом самостоятельно платит за заготовку, доставку до железнодорожной станции, погрузку древесины в вагоны, а также налоги.

"Сегодня не менее 90% бесплатных поставок древесины для ВСУ обеспечивает ГП "Леса Украины"", - подчеркивает Болоховец.

К передаче военным готовятся 6-метровые круглые лесоматериалы. Древесина таких размеров среди прочего используется для защиты логистических маршрутов от дронов.

Военные поставки, отмечают на предприятии, "Леса Украины" финансирует исключительно за счет собственного дохода.