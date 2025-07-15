Новое поколение системы электронного учета древесины создают в Украине

Система электронного оборота древесины (ЭОД) обеспечивает прослеживаемость древесины на рынке, но действующая версия нуждается в модернизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали председатель Гослесагентства Виктор Смаль и гендиректор ГП ЛИАЦ Гамлет Погосян во время брифинга в Медиацентре.

"Текущая система ЭОД очень важна. Но, к сожалению, она не идеальна. Ее начали создавать еще в 2010 годах, поэтому мы проанализировали все сильные и слабые стороны за более чем десяток лет работы системы и начали работать над созданием новой генерации ЭОД", - пояснил Смаль.

По его словам, опыт прошлых лет свидетельствует об определенной уязвимости ЭОД из-за влияния человеческого фактора. В частности, в 2024 году внутренняя безопасность ГП "Леса Украины" обнаружила возможные вмешательства в определенные операции в системе ЭОД. Тогда все материалы проверок передали в правоохранительные органы, в то же время встал вопрос о модернизации системы электронного оборота древесины.

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"Принцип нашей работы - максимальная прозрачность и прослеживаемость всех процессов. Поэтому сейчас наши специалисты работают над сбором бизнес-аналитики, написанием технических требований и технического задания к новой, более современной системе - ЭОД второй генерации. Она будет учитывать все выявленные недостатки текущей версии и с технической точки зрения будет более гибкой и масштабируемой", - рассказал генеральный директор ГП ЛИАЦ Гамлет Погосян.

Он добавил, что одновременно разработали меры эффективного контроля над работниками-операторами, которые могут вносить изменения в систему ЭОД. В частности проверяют все изменения в системе - они должны быть обоснованы письменными обращениями лесопользователей.

"Отдельно хочу обратиться ко всем пользователям системы: избегайте любых действий, которые могут привести к искажению информации в ЭОД. Мы строго контролируем процесс, и каждый случай искажения будет иметь правовую оценку", - подытожил Погосян.

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Напомним, Государственное предприятие "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр"- стратегически важное предприятие в системе лесной отрасли. Оно обеспечивает работу системы электронного учета древесины и других важных цифровых инструментов.