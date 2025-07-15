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Новости
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Новое поколение системы электронного учета древесины создают в Украине

деревина

Система электронного оборота древесины (ЭОД) обеспечивает прослеживаемость древесины на рынке, но действующая версия нуждается в модернизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали председатель Гослесагентства Виктор Смаль и гендиректор ГП ЛИАЦ Гамлет Погосян во время брифинга в Медиацентре.

"Текущая система ЭОД очень важна. Но, к сожалению, она не идеальна. Ее начали создавать еще в 2010 годах, поэтому мы проанализировали все сильные и слабые стороны за более чем десяток лет работы системы и начали работать над созданием новой генерации ЭОД", - пояснил Смаль.

По его словам, опыт прошлых лет свидетельствует об определенной уязвимости ЭОД из-за влияния человеческого фактора. В частности, в 2024 году внутренняя безопасность ГП "Леса Украины" обнаружила возможные вмешательства в определенные операции в системе ЭОД. Тогда все материалы проверок передали в правоохранительные органы, в то же время встал вопрос о модернизации системы электронного оборота древесины.

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"Принцип нашей работы - максимальная прозрачность и прослеживаемость всех процессов. Поэтому сейчас наши специалисты работают над сбором бизнес-аналитики, написанием технических требований и технического задания к новой, более современной системе - ЭОД второй генерации. Она будет учитывать все выявленные недостатки текущей версии и с технической точки зрения будет более гибкой и масштабируемой", - рассказал генеральный директор ГП ЛИАЦ Гамлет Погосян.

Он добавил, что одновременно разработали меры эффективного контроля над работниками-операторами, которые могут вносить изменения в систему ЭОД. В частности проверяют все изменения в системе - они должны быть обоснованы письменными обращениями лесопользователей.

"Отдельно хочу обратиться ко всем пользователям системы: избегайте любых действий, которые могут привести к искажению информации в ЭОД. Мы строго контролируем процесс, и каждый случай искажения будет иметь правовую оценку", - подытожил Погосян.

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Напомним, Государственное предприятие "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр"- стратегически важное предприятие в системе лесной отрасли. Оно обеспечивает работу системы электронного учета древесины и других важных цифровых инструментов.

Автор: 

лес (633) древесина (15)


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Топ комментарии
+5
систем все більше, деревини все менше...
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15.07.2025 15:17 Ответить
+2
Чому деревини? Бо співзвучно з поняттям "пиляти", "розпилювати" - словом, "дерибанити"

Черговий дерибан бюджету, бо деревину як пиляли хто хабар дасть, так і будуть пиляти.
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15.07.2025 15:16 Ответить
+1
Невже Шашличний не дотримався обіцянок і після виборів 2019 року, ще хтось незаконно пиляє деревину?
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15.07.2025 15:22 Ответить
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Чому деревини? Бо співзвучно з поняттям "пиляти", "розпилювати" - словом, "дерибанити"

Черговий дерибан бюджету, бо деревину як пиляли хто хабар дасть, так і будуть пиляти.
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15.07.2025 15:16 Ответить
систем все більше, деревини все менше...
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15.07.2025 15:17 Ответить
Невже Шашличний не дотримався обіцянок і після виборів 2019 року, ще хтось незаконно пиляє деревину?
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15.07.2025 15:22 Ответить
мільярд дерев не так і легко облікувати..
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15.07.2025 15:30 Ответить
от вам і ваш млрд дерев!!!
а то, накинулися на зе!лідара, брехун, кажете.
зараз електронний звіт забабахають.
буде, навіть десять млрд дерев від зе!скомороха!
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15.07.2025 15:31 Ответить
Чергова схема с "роялити".
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15.07.2025 15:39 Ответить
Систем електронних та заробітчан від них з ПО, все більше, а лісів в Україні, реально меншає! У Мінприроди та Керовники і очільники внутрішньої безпеки ДП "Ліси України", з 2014 року, це знають достеменно! Усі, призначені керовники з челядниками, в рази збільшили свої статки, про що, добре знають, і в профільному Департаменті Секретаріата КМУ, і у Податковій, ДБР, ГПУ …. Але ж, лісу від цього, не збільшилося!
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15.07.2025 15:41 Ответить
«Окремо хочу звернутися до всіх користувачів системи: уникайте будь-яких дій, які можуть призвести до викривлення інформації в ЕОД.» - тут навіть хакерів не потрібно.
Я здогадуюсь як з'явиться мільярд дерев від Оманського віслюка.
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15.07.2025 15:53 Ответить
До влади прийшли ділкі прибарахлитися.А зеленський цьому сприяє розпилу виродок мерзений
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15.07.2025 16:08 Ответить
"До влади прийшли ділкі прибарахлитися." - вони завжди були при владі.
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15.07.2025 16:20 Ответить
 
 