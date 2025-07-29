Почти 13 млн грн необоснованных активов обнаружили у экс-чиновника ГСЧС, которого судят за хищение топлива, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело мониторинг образа жизни бывшего начальника аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Запорожской области, которого судят за организацию масштабной схемы хищения горючего.
Об этом рассказали в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в 2023 году ГБР сообщило подозрение шести участникам преступной группировки, которые участвовали в хищении ведомственного топлива ГСЧС, предназначенного для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий.
Схему организовал бывший начальник аварийно-спасательного отряда ГСЧС. Ведомственное топливо он списывал, а затем использовал для заправки грузовиков своих фирм. Водителями на них работали подчиненные чиновника. Они продолжали получать зарплату спасателей за то время, когда перевозили коммерческие грузы за пределами региона.
"Хищения топлива были настолько масштабными, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории своего дома. За короткий промежуток времени чиновник незаконно списал и вывел на свой "бизнес" 34 тысячи литров топлива на сумму почти 1,2 млн гривен. Спасатели, которые вместо службы в аварийном отряде перевозили коммерческие грузы и занимались заправкой, получили безосновательно более 400 тыс. гривен зарплаты из бюджета", - рассказали в Бюро.
ГБР завершило досудебное расследование по этому делу и направило обвинительные акты в отношении всех участников преступной группировки в суд.
Кроме того, по инициативе ГБР НАПК провело мониторинг образа жизни экс-чиновника ГСЧС и его семьи. Проверка показала наличие необоснованных активов у него и его жены на сумму почти 12,7 млн гривен.
Среди выявленных необоснованных активов:
- три автомобиля премиум-класса, приобретенные в том числе во время войны, общей стоимостью более 7,2 млн грн;
- 5,4 млн гривен.
ГБР возбудило уголовное производство в связи с выявленными фактами по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль