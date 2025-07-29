Почти 13 млн грн необоснованных активов обнаружили у экс-чиновника ГСЧС, которого судят за хищение топлива, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело мониторинг образа жизни бывшего начальника аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Запорожской области, которого судят за организацию масштабной схемы хищения горючего.

Об этом рассказали в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 2023 году ГБР сообщило подозрение шести участникам преступной группировки, которые участвовали в хищении ведомственного топлива ГСЧС, предназначенного для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий.

Схему организовал бывший начальник аварийно-спасательного отряда ГСЧС. Ведомственное топливо он списывал, а затем использовал для заправки грузовиков своих фирм. Водителями на них работали подчиненные чиновника. Они продолжали получать зарплату спасателей за то время, когда перевозили коммерческие грузы за пределами региона.

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"Хищения топлива были настолько масштабными, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории своего дома. За короткий промежуток времени чиновник незаконно списал и вывел на свой "бизнес" 34 тысячи литров топлива на сумму почти 1,2 млн гривен. Спасатели, которые вместо службы в аварийном отряде перевозили коммерческие грузы и занимались заправкой, получили безосновательно более 400 тыс. гривен зарплаты из бюджета", - рассказали в Бюро.

ГБР завершило досудебное расследование по этому делу и направило обвинительные акты в отношении всех участников преступной группировки в суд.

Кроме того, по инициативе ГБР НАПК провело мониторинг образа жизни экс-чиновника ГСЧС и его семьи. Проверка показала наличие необоснованных активов у него и его жены на сумму почти 12,7 млн гривен.

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Среди выявленных необоснованных активов:

три автомобиля премиум-класса, приобретенные в том числе во время войны, общей стоимостью более 7,2 млн грн;

5,4 млн гривен.

ГБР возбудило уголовное производство в связи с выявленными фактами по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.









