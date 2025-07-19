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Новости Фото Фортификации на Сумщине Хищение средств на фортификациях
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Завладел более 1,1 млн грн, предназначенных на строительство фортификационных сооружений на Сумщине: сообщено о подозрении директору одного из предприятий. ФОТОРЕПОРТАЖ

Директора одного из частных предприятий Ровенской области подозревают в присвоении более 1,1 млн гривен, предназначенных на строительство фортификационных сооружений в Сумской области.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Сумской области, информирует  

Следствие установило, что директор общества с ограниченной ответственностью заключил ряд договоров с Департаментом капитального строительства Сумской ОГА на выполнение работ по возведению фортификационных сооружений на территории Сумской области.

хищение средств

Согласно условиям заключенных соглашений, финансирование работ осуществлялось за счет средств резервного фонда Государственного бюджета Украины, выделенных, в частности, в рамках программ, координируемых Министерством обороны Украины.

Как рассказали правоохранители, подозреваемый подозреваемый заключил фиктивные договоры субподряда с подконтрольным предприятием по заведомо завышенным ценам. В официальных документах, актах выполненных работ, были указаны ложные сведения об объемах и стоимости выполненных строительных работ.

хищение средств

В результате таких действий злоумышленник завладел денежными средствами из резервного фонда государственного бюджета на сумму более 1,1 миллиона гривен.

Директору предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, совершенное в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

хищение средств

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Нацполиция (16645) Сумская область (3475) хищения (127) фортификации (139)


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Якби таку сволоту стріляли, іншим би не захотілось красти на крові. А так...гуманість яка ні до чого.
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19.07.2025 04:33 Ответить
Це що..... Директор Укрпошти Смілянський щомісячно отримує зарплатню більше 1,5 мільона. Фактично знищуючи Укрпошту, закриваючи відділи. І ніхто йому підозр не викидає.
Хіба такий один, хто бьільше мільона отримує щомісяця? Не в окопах, не підзвітні...
Про це сказано в Парламенті. Жодних заперечень зі сторони прем'єра...
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19.07.2025 07:17 Ответить
Дилетанти... Зараз у тренді туалети!
https://dumskaya.net/news/sam-sebya-moet-a-oplata-kartoy-odesskie-kommunal-188465/ua/ "Одеські комунальники витратять 18 млн грн на чотири автоматичні туалети для центру міста"
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19.07.2025 07:21 Ответить
Крадію навіть обличчя не показали. На його місті міг бути , наприклад, Умеров, який постачав ЗСУ неякісні міни.
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19.07.2025 07:27 Ответить
"В офіційних документах, актах виконаних робіт, були вказані неправдиві відомості ".
"Акт виконаних робіт"- підписують представники як Виконавця, так і Замовника, тобто обидві сторони, які беруть участь у виконанні робіт.
Без підпису Замовника Акт не дійсний. Виходить що представник Замовника підписав Акт, цим самим визнав що роботи виконані в повному обсягу, та надав цей Акт для подальшої оплати. Нам кажуть винен Виконавець. Якби представники Замовника не підписали Акт виконаних робіт жодну копійку Виконавцю не платили б. Очевидно, що злочин скоїли представники Замовника, але чомусь про них ні слова, ні діла...
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19.07.2025 09:57 Ответить
 
 