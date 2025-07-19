Завладел более 1,1 млн грн, предназначенных на строительство фортификационных сооружений на Сумщине: сообщено о подозрении директору одного из предприятий. ФОТОРЕПОРТАЖ

Директора одного из частных предприятий Ровенской области подозревают в присвоении более 1,1 млн гривен, предназначенных на строительство фортификационных сооружений в Сумской области.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Сумской области, информирует

Следствие установило, что директор общества с ограниченной ответственностью заключил ряд договоров с Департаментом капитального строительства Сумской ОГА на выполнение работ по возведению фортификационных сооружений на территории Сумской области.

Согласно условиям заключенных соглашений, финансирование работ осуществлялось за счет средств резервного фонда Государственного бюджета Украины, выделенных, в частности, в рамках программ, координируемых Министерством обороны Украины.

Как рассказали правоохранители, подозреваемый подозреваемый заключил фиктивные договоры субподряда с подконтрольным предприятием по заведомо завышенным ценам. В официальных документах, актах выполненных работ, были указаны ложные сведения об объемах и стоимости выполненных строительных работ.

В результате таких действий злоумышленник завладел денежными средствами из резервного фонда государственного бюджета на сумму более 1,1 миллиона гривен.

Директору предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, совершенное в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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