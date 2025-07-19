Заволодів понад 1,1 млн грн, призначених на будівництво фортифікацій на Сумщині: повідомлено підозру директору одного з підприємств. ФОТОрепортаж

Директора одного з приватних підприємств Рівненської області підозрюють у привласненні понад 1,1 млн гривень, призначених на будівництво фортифікаційних споруд у Сумській області.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Сумській області, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що директор товариства з обмеженою відповідальністю уклав низку договорів з Департаментом капітального будівництва Сумської ОВА на виконання робіт із зведення фортифікаційних споруд на території Сумської області.

Згідно з умовами укладених угод, фінансування робіт здійснювалося за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України, виділених, зокрема, в межах програм, що координуються Міністерством оборони України.

Як розповіли правоохоронці, підозрюваний уклав фіктивні договори субпідряду із підконтрольним підприємством за завідомо завищеними цінами. В офіційних документах, актах виконаних робіт, були вказані неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

У результаті таких дій зловмисник заволодів грошовими коштами з резервного фонду державного бюджету на суму понад 1,1 мільйона гривень.

Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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