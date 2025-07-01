Розкрадання на фортифікаціях на Харківщині: усіх підозрюваних взяли під варту без права застави

Усім п’ятьом підозрюваним у справі про ймовірне розкрадання коштів на будівництві фортифікаційних споруд у Харківській області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи застави.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Серед підозрюваних - колишній заступник Харківського міського голови, якого вважають організатором схеми, а також двоє директорів комерційних підприємств і двоє фізичних осіб-підприємців.

У прокуратурі зазначають, що йдеться про штучне завищення цін при закупівлі будівельних матеріалів та інженерних загороджень типу "зуби дракона".

Досудове розслідування триває.

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Розкрадання коштів на будівництві фортифікацій на Харківщині

28 червня прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова. П'ятьом особам, включно з колишнім заступником міського голови Харкова, повідомили про підозру у заволодінні 5,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій, шляхом завищення цін на матеріали.

Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами, завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

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