Розкрадання на фортифікаціях на Харківщині: усіх підозрюваних взяли під варту без права застави
Усім п’ятьом підозрюваним у справі про ймовірне розкрадання коштів на будівництві фортифікаційних споруд у Харківській області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи застави.
Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.
Серед підозрюваних - колишній заступник Харківського міського голови, якого вважають організатором схеми, а також двоє директорів комерційних підприємств і двоє фізичних осіб-підприємців.
У прокуратурі зазначають, що йдеться про штучне завищення цін при закупівлі будівельних матеріалів та інженерних загороджень типу "зуби дракона".
Досудове розслідування триває.
Розкрадання коштів на будівництві фортифікацій на Харківщині
28 червня прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова. П'ятьом особам, включно з колишнім заступником міського голови Харкова, повідомили про підозру у заволодінні 5,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій, шляхом завищення цін на матеріали.
Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами, завищеними більше ніж на 30% від ринкових.
Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.
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Ги-ги...
ЗЄ, Єрмак та їх дефективні менеджери на свободі.
Це організатори схеми (і мабуть не єдиної) - але КОМУ йшли вкрадені гроші? Наверх.
Шкода, що люди дають занадто багато приводів тримати себе за ідіотів.
Якби це було не так - то й не крали би так.