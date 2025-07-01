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Новини Розкрадання коштів на фортифікаціях
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Розкрадання на фортифікаціях на Харківщині: усіх підозрюваних взяли під варту без права застави

наручники,сізо,тюрма,злочинці

Усім п’ятьом підозрюваним у справі про ймовірне розкрадання коштів на будівництві фортифікаційних споруд у Харківській області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи застави.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Серед підозрюваних - колишній заступник Харківського міського голови, якого вважають організатором схеми, а також двоє директорів комерційних підприємств і двоє фізичних осіб-підприємців.

У прокуратурі зазначають, що йдеться про штучне завищення цін при закупівлі будівельних матеріалів та інженерних загороджень типу "зуби дракона".

Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розкрадання коштів, виділених на фортифікації: ексзаступника мера Харкова Руденка заарештували на 2 місяці без права застави

Розкрадання коштів на будівництві фортифікацій на Харківщині

28 червня прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова. П'ятьом особам, включно з колишнім заступником міського голови Харкова, повідомили про підозру у заволодінні 5,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій, шляхом завищення цін на матеріали.

Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами, завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розкрадання коштів, виділених на фортифікації: у Харкові суд обирає запобіжний захід підозрюваним

Автор: 

Харків (5755) розкрадання (241) фортифікації (167) Харківська область (1214) Харківський район (410)


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Топ коментарі
+3
Не всіх.
ЗЄ, Єрмак та їх дефективні менеджери на свободі.
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01.07.2025 17:25 Відповісти
+3
Людей продовжують тримати за ідіотів.
Це організатори схеми (і мабуть не єдиної) - але КОМУ йшли вкрадені гроші? Наверх.

Шкода, що люди дають занадто багато приводів тримати себе за ідіотів.
Якби це було не так - то й не крали би так.
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01.07.2025 17:32 Відповісти
+2
ну 73% тримати не треба .. вони щасливі бути зебілами
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01.07.2025 17:36 Відповісти
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Можновладці рішуче засуджують розкрадання коштів!
Ги-ги...
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01.07.2025 17:25 Відповісти
Не всіх.
ЗЄ, Єрмак та їх дефективні менеджери на свободі.
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01.07.2025 17:25 Відповісти
"Усім п'ятьом підозрюваним у справі...", а саме: три чергових сторожа та дві прибиральниці, які розікрали гроші на фортифікації (ну або миші в сейфі гроші погризли). Там часом випадково не було такого сторожа по призвіщу Синєгубов?
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01.07.2025 17:31 Відповісти
Беріться вже й за Сумських будівничих - корупція зашкалює
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01.07.2025 17:32 Відповісти
Людей продовжують тримати за ідіотів.
Це організатори схеми (і мабуть не єдиної) - але КОМУ йшли вкрадені гроші? Наверх.

Шкода, що люди дають занадто багато приводів тримати себе за ідіотів.
Якби це було не так - то й не крали би так.
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01.07.2025 17:32 Відповісти
ну 73% тримати не треба .. вони щасливі бути зебілами
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01.07.2025 17:36 Відповісти
Ні, це усе одна банда маріонеток олігархів. Ніхто з них, отримавши владу, не пересадив хабарників, що були до них.
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01.07.2025 17:43 Відповісти
Безвумна - "А я казала"
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01.07.2025 17:35 Відповісти
Цапи відбувайли знайдені і будуть суворо покарані! Уря, таварісчі!
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01.07.2025 17:42 Відповісти
Смердюча зелена пліснява здає країну семимильними кроками, а 73 процента кролів ,що їх вибрали і раді. Особливо, ті ********,що звалили за кордон.
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01.07.2025 17:50 Відповісти
Це не просто "розкрадання коштів"! Це вбивство воїнів ЗСУ. Розстріляти покидьків з повною конфіскацією у всіх членів родин всього майна. Кожний член родини тварюк користувався награбованим і має бути позбавлений майна та коштів здобутих злочинним шляхом. Всі родичі мають бути позбавлені посад довічно. Всі спільники і зрадники.
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01.07.2025 17:50 Відповісти
 
 