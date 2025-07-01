Хищение на фортификациях на Харьковщине: всех подозреваемых взяли под стражу без права залога

Всем пятерым подозреваемым по делу о возможном хищении средств на строительстве фортификационных сооружений в Харьковской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы залога.

Об этом сообщила в Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

Среди подозреваемых - бывший заместитель Харьковского городского головы, которого считают организатором схемы, а также двое директоров коммерческих предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.

В прокуратуре отмечают, что речь идет об искусственном завышении цен при закупке строительных материалов и инженерных заграждений типа "зубы дракона".

Досудебное расследование продолжается.

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Хищение средств на строительстве фортификаций на Харьковщине

28 июня прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Пяти лицам, включая бывшего заместителя городского головы Харькова, сообщили о подозрении в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций, путем завышения цен на материалы.

Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФОПов, осуществивших закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения.

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