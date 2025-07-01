Хищение на фортификациях на Харьковщине: всех подозреваемых взяли под стражу без права залога
Всем пятерым подозреваемым по делу о возможном хищении средств на строительстве фортификационных сооружений в Харьковской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы залога.
Об этом сообщила в Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.
Среди подозреваемых - бывший заместитель Харьковского городского головы, которого считают организатором схемы, а также двое директоров коммерческих предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.
В прокуратуре отмечают, что речь идет об искусственном завышении цен при закупке строительных материалов и инженерных заграждений типа "зубы дракона".
Досудебное расследование продолжается.
Хищение средств на строительстве фортификаций на Харьковщине
28 июня прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Пяти лицам, включая бывшего заместителя городского головы Харькова, сообщили о подозрении в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций, путем завышения цен на материалы.
Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФОПов, осуществивших закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.
Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения.
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Ги-ги...
ЗЄ, Єрмак та їх дефективні менеджери на свободі.
Це організатори схеми (і мабуть не єдиної) - але КОМУ йшли вкрадені гроші? Наверх.
Шкода, що люди дають занадто багато приводів тримати себе за ідіотів.
Якби це було не так - то й не крали би так.