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Новости Хищение средств на фортификациях
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Хищение на фортификациях на Харьковщине: всех подозреваемых взяли под стражу без права залога

наручники, СИЗО, тюрьма, преступники

Всем пятерым подозреваемым по делу о возможном хищении средств на строительстве фортификационных сооружений в Харьковской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы залога.

Об этом сообщила в Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

Среди подозреваемых - бывший заместитель Харьковского городского головы, которого считают организатором схемы, а также двое директоров коммерческих предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.

В прокуратуре отмечают, что речь идет об искусственном завышении цен при закупке строительных материалов и инженерных заграждений типа "зубы дракона".

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хищение средств, выделенных на фортификации: экс-заместителя мэра Харькова Руденко арестовали на 2 месяца без права залога

Хищение средств на строительстве фортификаций на Харьковщине

28 июня прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Пяти лицам, включая бывшего заместителя городского головы Харькова, сообщили о подозрении в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций, путем завышения цен на материалы.

Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФОПов, осуществивших закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хищение средств, выделенных на фортификации: в Харькове суд избирает меру пресечения подозреваемым

Автор: 

Харьков (7634) хищения (117) фортификации (137) Харьковская область (1200) Харьковский район (405)


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Топ комментарии
+3
Не всіх.
ЗЄ, Єрмак та їх дефективні менеджери на свободі.
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01.07.2025 17:25 Ответить
+3
Людей продовжують тримати за ідіотів.
Це організатори схеми (і мабуть не єдиної) - але КОМУ йшли вкрадені гроші? Наверх.

Шкода, що люди дають занадто багато приводів тримати себе за ідіотів.
Якби це було не так - то й не крали би так.
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01.07.2025 17:32 Ответить
+2
ну 73% тримати не треба .. вони щасливі бути зебілами
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01.07.2025 17:36 Ответить
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Можновладці рішуче засуджують розкрадання коштів!
Ги-ги...
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01.07.2025 17:25 Ответить
Не всіх.
ЗЄ, Єрмак та їх дефективні менеджери на свободі.
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01.07.2025 17:25 Ответить
"Усім п'ятьом підозрюваним у справі...", а саме: три чергових сторожа та дві прибиральниці, які розікрали гроші на фортифікації (ну або миші в сейфі гроші погризли). Там часом випадково не було такого сторожа по призвіщу Синєгубов?
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01.07.2025 17:31 Ответить
Беріться вже й за Сумських будівничих - корупція зашкалює
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01.07.2025 17:32 Ответить
Людей продовжують тримати за ідіотів.
Це організатори схеми (і мабуть не єдиної) - але КОМУ йшли вкрадені гроші? Наверх.

Шкода, що люди дають занадто багато приводів тримати себе за ідіотів.
Якби це було не так - то й не крали би так.
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01.07.2025 17:32 Ответить
ну 73% тримати не треба .. вони щасливі бути зебілами
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01.07.2025 17:36 Ответить
Ні, це усе одна банда маріонеток олігархів. Ніхто з них, отримавши владу, не пересадив хабарників, що були до них.
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01.07.2025 17:43 Ответить
Безвумна - "А я казала"
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01.07.2025 17:35 Ответить
Цапи відбувайли знайдені і будуть суворо покарані! Уря, таварісчі!
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01.07.2025 17:42 Ответить
Смердюча зелена пліснява здає країну семимильними кроками, а 73 процента кролів ,що їх вибрали і раді. Особливо, ті ********,що звалили за кордон.
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01.07.2025 17:50 Ответить
Це не просто "розкрадання коштів"! Це вбивство воїнів ЗСУ. Розстріляти покидьків з повною конфіскацією у всіх членів родин всього майна. Кожний член родини тварюк користувався награбованим і має бути позбавлений майна та коштів здобутих злочинним шляхом. Всі родичі мають бути позбавлені посад довічно. Всі спільники і зрадники.
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01.07.2025 17:50 Ответить
А в подальшому , куди цей системний потiчок дзюрчав? Тобто , самого кiнцевого адресата вже взяли? ЗЫ... хто куруе-плануе вiйськову фортифiкакцiю, невже лишень однi олвейси?
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01.07.2025 18:17 Ответить
 
 