Хищение средств, выделенных на фортификацию: экс-заместитель мэра Харькова Руденко арестован на 2 месяца без права залога

Сегодня, 30 июня 2025 года, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому экс-заместителю городского головы Харькова Андрею Руденко по делу о завладении бюджетными средствами, выделенными на строительство фортификаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Бывшему заместителю городского головы Харькова Андрею Руденко суд избрал меру пресечения - содержание под стражей до 26 августа без права залога", - сообщил корреспондент Суспільного из зала суда.

Руденко подозревают в хищении денег на строительстве фортификаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хищение средств, выделенных на фортификации: в Харькове суд избирает меру пресечения подозреваемым

В зале суда он заявил, что не намерен бежать из страны. Подозрение прокомментировал так: работы выполнены, претензий со стороны ОВА нет.

Ранее фигуранту дела Дмитрию Косотухину, руководителю ООО "Строй-Техпром", который частично признал себя виновным и сообщил, что сотрудничает со следствием, суд избрал содержание под стражей без определения залога до 26 августа.

Хищение средств на строительстве фортификаций на Харьковщине

28 июня прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Пяти лицам, включая бывшего заместителя городского головы Харькова, сообщили о подозрении в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций, путем завышения цен на материалы.

Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.