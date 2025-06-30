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Новости Хищение средств на фортификациях
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Хищение средств, выделенных на фортификацию: экс-заместитель мэра Харькова Руденко арестован на 2 месяца без права залога

Андрей Руденко

Сегодня, 30 июня 2025 года, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому экс-заместителю городского головы Харькова Андрею Руденко по делу о завладении бюджетными средствами, выделенными на строительство фортификаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Бывшему заместителю городского головы Харькова Андрею Руденко суд избрал меру пресечения - содержание под стражей до 26 августа без права залога", - сообщил корреспондент Суспільного из зала суда.

Руденко подозревают в хищении денег на строительстве фортификаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хищение средств, выделенных на фортификации: в Харькове суд избирает меру пресечения подозреваемым

В зале суда он заявил, что не намерен бежать из страны. Подозрение прокомментировал так: работы выполнены, претензий со стороны ОВА нет.

Ранее фигуранту дела Дмитрию Косотухину, руководителю ООО "Строй-Техпром", который частично признал себя виновным и сообщил, что сотрудничает со следствием, суд избрал содержание под стражей без определения залога до 26 августа.

Хищение средств на строительстве фортификаций на Харьковщине

28 июня прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Пяти лицам, включая бывшего заместителя городского головы Харькова, сообщили о подозрении в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций, путем завышения цен на материалы.

Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

Автор: 

Харьков (7631) мера пресечения (484) хищения (115) фортификации (134) Харьковская область (1189) Харьковский район (394)


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Топ комментарии
+2
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30.06.2025 19:44 Ответить
+2
Російських диверсантів та саботажників вилікує тільки розстріл як це принято під час воєн. Інакше Україні кранти як УНР сто років тому.
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30.06.2025 19:46 Ответить
+1
як заарештували так відразу екс. Гроші крав теж бувши екс заступником мера?
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30.06.2025 19:47 Ответить
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ай-я-яй !

а хто єто сдєлал назначив на посаду ?

.
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30.06.2025 19:43 Ответить
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30.06.2025 19:44 Ответить
Російських диверсантів та саботажників вилікує тільки розстріл як це принято під час воєн. Інакше Україні кранти як УНР сто років тому.
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30.06.2025 19:46 Ответить
Починати потрібно з Їшака,а він ********** і має велику підтримку серед наріту.Країні срака з таким керівником,що мав мету здати країну за 3 дні
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30.06.2025 19:54 Ответить
як заарештували так відразу екс. Гроші крав теж бувши екс заступником мера?
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30.06.2025 19:47 Ответить
А по сумському Артюху порядок?Не крав і не винен в забилі людей??Куди його заховав ЗЕ?
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30.06.2025 19:51 Ответить
А чому заступника мера, а не когось з ОВА (які й відповідають за це)? Чи заступник мера взяв усі гроші і "тихенько пішов у ліс"? Чи гроші були виділені, але фортифікації не були побудовані? В першому випадку - винен заступник мера, в другому - "дружина Цезаря (ОВА) поза підозрами". Трасу на Вовчанськ будувати ніщо не заважало, а от фортифікації - страшно було під обстрілами. То може московити будівників траси не обстрілювали тому, що знали ДЛЯ КОГО ця траса будується (як траси з Чорнобильської зони та від Сум до Києва, від Чонгару в глиб країни і т.п.)?

Виборні органи відповідають за розподіл коштів громади, а призначені владою (тепер це обласні/районні/міські ВІЙСЬКОВІ адміністрації) - за їх реалізацію (до призначення КМВА Київ був виключенням). Здається так...
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30.06.2025 19:56 Ответить
Як воно вже задрало. Є десь такі місця, де не крадуть?
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30.06.2025 19:57 Ответить
На Місяці, бо там людей немає - красти немає кому
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30.06.2025 19:59 Ответить
Бо все вже вкрадено.
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30.06.2025 20:01 Ответить
вам чесно чи для опросу?
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30.06.2025 20:04 Ответить
а Терехов і Сінегубов - ніби "ніпричому"...
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30.06.2025 20:02 Ответить
Отдать этого Руденка женам погибших воинов на Харьковском направлении для воспитательной работы.
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30.06.2025 20:03 Ответить
Який цар, такі і бояре. Бо неначасі ж
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30.06.2025 20:04 Ответить
корупція це воші.
або вічно чешешся або виводиш і забуваєш про них.
вивести корупцію можна за пів дня, якщо почати з ранку.
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30.06.2025 20:05 Ответить
 
 