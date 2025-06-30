Хищение средств, выделенных на фортификацию: экс-заместитель мэра Харькова Руденко арестован на 2 месяца без права залога
Сегодня, 30 июня 2025 года, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому экс-заместителю городского головы Харькова Андрею Руденко по делу о завладении бюджетными средствами, выделенными на строительство фортификаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Бывшему заместителю городского головы Харькова Андрею Руденко суд избрал меру пресечения - содержание под стражей до 26 августа без права залога", - сообщил корреспондент Суспільного из зала суда.
Руденко подозревают в хищении денег на строительстве фортификаций.
В зале суда он заявил, что не намерен бежать из страны. Подозрение прокомментировал так: работы выполнены, претензий со стороны ОВА нет.
Ранее фигуранту дела Дмитрию Косотухину, руководителю ООО "Строй-Техпром", который частично признал себя виновным и сообщил, что сотрудничает со следствием, суд избрал содержание под стражей без определения залога до 26 августа.
Хищение средств на строительстве фортификаций на Харьковщине
28 июня прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Пяти лицам, включая бывшего заместителя городского головы Харькова, сообщили о подозрении в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций, путем завышения цен на материалы.
Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.
Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.
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а хто єто
сдєлалназначив на посаду ?
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Виборні органи відповідають за розподіл коштів громади, а призначені владою (тепер це обласні/районні/міські ВІЙСЬКОВІ адміністрації) - за їх реалізацію (до призначення КМВА Київ був виключенням). Здається так...
або вічно чешешся або виводиш і забуваєш про них.
вивести корупцію можна за пів дня, якщо почати з ранку.