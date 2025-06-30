Хищение средств, выделенных на фортификацию: в Харькове суд избрал меру пресечения подозреваемым
Сегодня, 30 июня 2025 года, Киевский районный суд Харькова избирает меры пресечения подозреваемым по делу о завладении бюджетными средствами, выделенными на строительство фортификаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, первому избирали меру руководителю ООО "Строй-Техпром".
Прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона просил о содержании под стражей на два месяца без права на залог. По словам обвинителя, речь идет о нанесенном ущербе только по одному из проанализированных договоров.
Подозреваемый в суде сказал, что признает себя виновным частично, давал показания следствию после задержания и готов в дальнейшем сотрудничать с правоохранительными органами и способствовать раскрытию преступления. Защита и подозреваемый просили об определении залога.
Один из адвокатов сообщил, что раскрытые защите материалы негласных следственных действий полиции полностью совпадают с показаниями его клиента, что он "лишь номинально был директором, а фактически был прорабом на объекте, у него нет доступа ни к счетам, ни к документам предприятия".
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на залог.
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