РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9920 посетителей онлайн
Новости Хищение средств
507 7

Хищение средств, выделенных на фортификацию: в Харькове суд избрал меру пресечения подозреваемым

Харьковский суд вынес приговор администратору, распространявшему советские нарративы

Сегодня, 30 июня 2025 года, Киевский районный суд Харькова избирает меры пресечения подозреваемым по делу о завладении бюджетными средствами, выделенными на строительство фортификаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, первому избирали меру руководителю ООО "Строй-Техпром".

Прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона просил о содержании под стражей на два месяца без права на залог. По словам обвинителя, речь идет о нанесенном ущербе только по одному из проанализированных договоров.

Подозреваемый в суде сказал, что признает себя виновным частично, давал показания следствию после задержания и готов в дальнейшем сотрудничать с правоохранительными органами и способствовать раскрытию преступления. Защита и подозреваемый просили об определении залога.

Также читайте: Экс-заместитель мэра Харькова причастен к хищению средств, выделенных на фортификации. Убытки - 5,4 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Один из адвокатов сообщил, что раскрытые защите материалы негласных следственных действий полиции полностью совпадают с показаниями его клиента, что он "лишь номинально был директором, а фактически был прорабом на объекте, у него нет доступа ни к счетам, ни к документам предприятия".

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на залог.

Автор: 

Харьков (7631) хищения (115) фортификации (134) Харьковская область (1189) Харьковский район (394)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З стрілочником все зрозуміло. А хто ж справжній власник будівельної фірми? Невже це назавжди залишиться таємницею?
показать весь комментарий
30.06.2025 15:56 Ответить
Ахахаха правосуддя в Україні це щось!!!! Зараз ще прибиральницю звинуватять яка порожні пляшки здала, після фуршету керівників які святкували те саме вдале розкрадання!
показать весь комментарий
30.06.2025 16:00 Ответить
Може розстріляти. Люди гинуть через них. Достатньо однієї загиблої людини через них щоб розстріляти.
показать весь комментарий
30.06.2025 16:06 Ответить
Не. Их надо сюда в окопы,в те которые они сделали,с автоматом и четырьмя рожками. А то они в тюрьме будут передачи с воли получать а пацаны тут гибнут по их вине.
показать весь комментарий
30.06.2025 16:11 Ответить
Он Мілітарний публікує, що "гускіє "люді" підпалили військові автівки у Німеччині! Цапи гундосять наче то ремонтовані МАНи ВСУ, а сайт стверджують що то саме німецькі номери. І ймовірно задіяні для логістики ( допомога ВСУ)
Невже Европа буде довго чухатися та довго запрягати ??
Диверсії квітнуть !
показать весь комментарий
30.06.2025 16:16 Ответить
Справа генералів.
Суд залишив під вартою генерала Юрія Галушкіна, який фігурує у справі про провал оборони Харківської області. Тим часом «тилові щури», які поклали в кишені сотні мільйонів на https://glavcom.ua/publications/khto-zdav-kharkivshchinu-usi-detali-zatrimannja-topvijskovikh-1041691.html будівництві фортифікацій, залишаються непомітними для правоохоронців.
показать весь комментарий
30.06.2025 16:26 Ответить
https://glavcom.ua/country/incidents/budivnitstvo-fortifikatsij-dorucheno-pratsivnitsi-sushi-restoranu-khto-zarobiv-na-oboroni-kharkova-1046818.html
показать весь комментарий
30.06.2025 16:31 Ответить
 
 