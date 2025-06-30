Розкрадання коштів, виділених на фортифікації: у Харкові суд обирає запобіжний захід підозрюваним
Сьогодні, 30 червня 2025 року, Київський районний суд Харкова обирає запобіжні заходи підозрюваним у справі щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво фортифікацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, першому обирали міру керівнику ТОВ "Буд-Техпром".
Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону просив про тримання під вартою на два місяці без права на заставу. За словами обвинувача, йдеться про завдану шкоду лише за одним із проаналізованих договорів.
Підозрюваний у суді сказав, що визнає себе винним частково, надавав покази слідству після затримання та готовий надалі співпрацювати з правоохоронними органами та сприяти розкриттю злочину. Захист і підозрюваний просили про визначення застави.
Один з адвокатів повідомив, що розкриті захисту матеріали негласних слідчих дій поліції повністю збігаються із показами його клієнта, що він "лише номінально був директором, а фактично був прорабом на об'єкті, у нього немає доступу ні до рахунків, ні до документів підприємства".
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права на заставу.
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