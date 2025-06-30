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Новини Розкрадання коштів
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Розкрадання коштів, виділених на фортифікації: у Харкові суд обирає запобіжний захід підозрюваним

Харківський суд виніс вирок адміністратору, що поширював радянські наративи

Сьогодні, 30 червня 2025 року, Київський районний суд Харкова обирає запобіжні заходи підозрюваним у справі щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво фортифікацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, першому обирали міру керівнику ТОВ "Буд-Техпром".

Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону просив про тримання під вартою на два місяці без права на заставу. За словами обвинувача, йдеться про завдану шкоду лише за одним із проаналізованих договорів.

Підозрюваний у суді сказав, що визнає себе винним частково, надавав покази слідству після затримання та готовий надалі співпрацювати з правоохоронними органами та сприяти розкриттю злочину. Захист і підозрюваний просили про визначення застави.

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Один з адвокатів повідомив, що розкриті захисту матеріали негласних слідчих дій поліції повністю збігаються із показами його клієнта, що він "лише номінально був директором, а фактично був прорабом на об'єкті, у нього немає доступу ні до рахунків, ні до документів підприємства".

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права на заставу.

Автор: 

Харків (5750) розкрадання (239) фортифікації (163) Харківська область (1203) Харківський район (405)


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З стрілочником все зрозуміло. А хто ж справжній власник будівельної фірми? Невже це назавжди залишиться таємницею?
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30.06.2025 15:56 Відповісти
Ахахаха правосуддя в Україні це щось!!!! Зараз ще прибиральницю звинуватять яка порожні пляшки здала, після фуршету керівників які святкували те саме вдале розкрадання!
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30.06.2025 16:00 Відповісти
Може розстріляти. Люди гинуть через них. Достатньо однієї загиблої людини через них щоб розстріляти.
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30.06.2025 16:06 Відповісти
Не. Их надо сюда в окопы,в те которые они сделали,с автоматом и четырьмя рожками. А то они в тюрьме будут передачи с воли получать а пацаны тут гибнут по их вине.
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30.06.2025 16:11 Відповісти
Он Мілітарний публікує, що "гускіє "люді" підпалили військові автівки у Німеччині! Цапи гундосять наче то ремонтовані МАНи ВСУ, а сайт стверджують що то саме німецькі номери. І ймовірно задіяні для логістики ( допомога ВСУ)
Невже Европа буде довго чухатися та довго запрягати ??
Диверсії квітнуть !
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30.06.2025 16:16 Відповісти
Справа генералів.
Суд залишив під вартою генерала Юрія Галушкіна, який фігурує у справі про провал оборони Харківської області. Тим часом «тилові щури», які поклали в кишені сотні мільйонів на https://glavcom.ua/publications/khto-zdav-kharkivshchinu-usi-detali-zatrimannja-topvijskovikh-1041691.html будівництві фортифікацій, залишаються непомітними для правоохоронців.
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30.06.2025 16:26 Відповісти
https://glavcom.ua/country/incidents/budivnitstvo-fortifikatsij-dorucheno-pratsivnitsi-sushi-restoranu-khto-zarobiv-na-oboroni-kharkova-1046818.html
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30.06.2025 16:31 Відповісти
 
 