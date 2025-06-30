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Новини Розкрадання коштів на фортифікаціях
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Розкрадання коштів, виділених на фортифікації: ексзаступника мера Харкова Руденка заарештували на 2 місяці без права застави

Андрій Руденко

Сьогодні, 30 червня 2025 року, Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід підозрюваному ексзаступнику міського голови Харкова Андрію Руденку у справі щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво фортифікацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Колишньому заступнику міського голови Харкова Андрію Руденку суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою до 26 серпня без права застави", - повідомив  кореспондент Суспільного із зали суду.

Руденка підозрюють у розкраданні грошей на будівництві фортифікацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розкрадання коштів, виділених на фортифікації: у Харкові суд обирає запобіжний захід підозрюваним

У залі суду він заявив, що не має наміру тікати з країни. Підозру прокоментував так: роботи виконано, претензій з боку ОВА немає.

Раніше фігуранту справи Дмитру Косотухіну, керівнику ТОВ "Буд-Техпром", який частково визнав себе винним та повідомив, що співпрацює зі слідством, суд обрав тримання під вартою без визначення застави до 26 серпня.

Розкрадання коштів на будівництві фортифікацій на Харківщині

28 червня прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова.  П'ятьом особам, включно з колишнім заступником міського голови Харкова, повідомили про підозру у заволодінні 5,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій, шляхом завищення цін на матеріали.

Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами, завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Автор: 

Харків (5750) запобіжний захід (516) розкрадання (239) фортифікації (163) Харківська область (1203) Харківський район (405)


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Топ коментарі
+6
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30.06.2025 19:44 Відповісти
+4
Російських диверсантів та саботажників вилікує тільки розстріл як це принято під час воєн. Інакше Україні кранти як УНР сто років тому.
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30.06.2025 19:46 Відповісти
+3
А по сумському Артюху порядок?Не крав і не винен в забилі людей??Куди його заховав ЗЕ?
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30.06.2025 19:51 Відповісти
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ай-я-яй !

а хто єто сдєлал назначив на посаду ?

.
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30.06.2025 19:43 Відповісти
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30.06.2025 19:44 Відповісти
Ета савпадєніє.
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30.06.2025 20:39 Відповісти
Російських диверсантів та саботажників вилікує тільки розстріл як це принято під час воєн. Інакше Україні кранти як УНР сто років тому.
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30.06.2025 19:46 Відповісти
Починати потрібно з Їшака,а він ********** і має велику підтримку серед наріту.Країні срака з таким керівником,що мав мету здати країну за 3 дні
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30.06.2025 19:54 Відповісти
як заарештували так відразу екс. Гроші крав теж бувши екс заступником мера?
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30.06.2025 19:47 Відповісти
А по сумському Артюху порядок?Не крав і не винен в забилі людей??Куди його заховав ЗЕ?
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30.06.2025 19:51 Відповісти
А запорізькі мародери, що крали та продавали гуманітарку вагонами? Та кого не ткни палицею серед цього зеленого лайна, з кожного полетять зелені мухи... Відгодовані...
А хто їх усіх призначив?
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30.06.2025 20:42 Відповісти
А чому заступника мера, а не когось з ОВА (які й відповідають за це)? Чи заступник мера взяв усі гроші і "тихенько пішов у ліс"? Чи гроші були виділені, але фортифікації не були побудовані? В першому випадку - винен заступник мера, в другому - "дружина Цезаря (ОВА) поза підозрами". Трасу на Вовчанськ будувати ніщо не заважало, а от фортифікації - страшно було під обстрілами. То може московити будівників траси не обстрілювали тому, що знали ДЛЯ КОГО ця траса будується (як траси з Чорнобильської зони та від Сум до Києва, від Чонгару в глиб країни і т.п.)?

Виборні органи відповідають за розподіл коштів громади, а призначені владою (тепер це обласні/районні/міські ВІЙСЬКОВІ адміністрації) - за їх реалізацію (до призначення КМВА Київ був виключенням). Здається так...
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30.06.2025 19:56 Відповісти
Як воно вже задрало. Є десь такі місця, де не крадуть?
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30.06.2025 19:57 Відповісти
На Місяці, бо там людей немає - красти немає кому
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30.06.2025 19:59 Відповісти
Бо все вже вкрадено.
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30.06.2025 20:01 Відповісти
вам чесно чи для опросу?
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30.06.2025 20:04 Відповісти
а Терехов і Сінегубов - ніби "ніпричому"...
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30.06.2025 20:02 Відповісти
Ну Сінєгубов точно в темі - Голова ОВА, до обов'язків якого входить захист області (в тому числі і побудова фортифікацій), а от Тєрєхов наче й ні до чого (бо тільки виділяв кошти для ОВА Сінєгубова), якщо не пиляв гроші напару з Сінєгубовим.
Якось так...
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30.06.2025 20:18 Відповісти
Отдать этого Руденка женам погибших воинов на Харьковском направлении для воспитательной работы.
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30.06.2025 20:03 Відповісти
Який цар, такі і бояре. Бо неначасі ж
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30.06.2025 20:04 Відповісти
корупція це воші.
або вічно чешешся або виводиш і забуваєш про них.
вивести корупцію можна за пів дня, якщо почати з ранку.
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30.06.2025 20:05 Відповісти
,НАБУ незабудте мусаров местныхна крупцию проверить... я демобелизовался из Харькова,******** фонарик это дно мусора недоразвитовые🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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30.06.2025 20:11 Відповісти
От мені незрозуміло - чому закупку по завищеній ціні неможливо одразу вирахувати? Це ж державні гроші і купа людей бачить - що і за скільки купили... Якесь Прозорро існує...
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30.06.2025 20:14 Відповісти
Фільм ткий є про зорро.
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30.06.2025 20:32 Відповісти
Мусорня Харьковская! Не ждите кацапопидоров,они вам непогут. Идите свой город и область защищать. Иначе вас кдыровцы в жопу ****** и будете разговаривать женским голосом🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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30.06.2025 20:19 Відповісти
«Розкрадання коштів, виділених на фортифікації: ексзаступника мера Харкова Руденка заарештували на 2 місяці без права застави Джерело: https://censor.net/ua/n3560799»

І, шо ?
Піар боротьби з карупциєй нарід хаває.
А Шахедам на це отвінта.
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30.06.2025 20:29 Відповісти
Как в старом анекдоте. Собака ласковая, никого не кусала и вообще у меня нет собаки(из протокола на суде). Но все збс.
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30.06.2025 20:30 Відповісти
Тобто мер не в курсі. Він же ж святий.
В Харкові без контролю зверху такі суми не крадуться. І це тільки вершина айсберга
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30.06.2025 20:36 Відповісти
Гандони
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30.06.2025 20:43 Відповісти
Усі хто поділиася с нелохом гуляють , а хто не відав відсоток витрусять і відпустять
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30.06.2025 21:10 Відповісти
 
 