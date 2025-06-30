Розкрадання коштів, виділених на фортифікації: ексзаступника мера Харкова Руденка заарештували на 2 місяці без права застави

Сьогодні, 30 червня 2025 року, Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід підозрюваному ексзаступнику міського голови Харкова Андрію Руденку у справі щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво фортифікацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Колишньому заступнику міського голови Харкова Андрію Руденку суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою до 26 серпня без права застави", - повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

Руденка підозрюють у розкраданні грошей на будівництві фортифікацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розкрадання коштів, виділених на фортифікації: у Харкові суд обирає запобіжний захід підозрюваним

У залі суду він заявив, що не має наміру тікати з країни. Підозру прокоментував так: роботи виконано, претензій з боку ОВА немає.

Раніше фігуранту справи Дмитру Косотухіну, керівнику ТОВ "Буд-Техпром", який частково визнав себе винним та повідомив, що співпрацює зі слідством, суд обрав тримання під вартою без визначення застави до 26 серпня.

Розкрадання коштів на будівництві фортифікацій на Харківщині

28 червня прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова. П'ятьом особам, включно з колишнім заступником міського голови Харкова, повідомили про підозру у заволодінні 5,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій, шляхом завищення цін на матеріали.

Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами, завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.