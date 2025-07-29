Майже 13 млн грн необґрунтованих активів виявили в експосадовця ДСНС, якого судять за розкрадання пального, - ДБР. ФОТОрепортаж

Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя колишнього начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Запорізькій області, якого судять за організацію масштабної схеми розкрадання пального.

Про це розповіли в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у 2023 році ДБР повідомило підозру шести учасникам злочинного угрупування, які брали участь у розкраданні відомчого пального ДСНС, призначеного для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій.

Схему організував колишній начальник аварійно-рятувального загону ДСНС. Відомче пальне він списував, а потім використовував для заправки вантажівок власних фірм. Водіями на них працювали підлеглі посадовця. Вони продовжували отримувати зарплатню рятувальників за той час, коли перевозили комерційні вантажі за межами регіону.

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"Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку. За короткий проміжок часу посадовець незаконно списав та вивів на свій "бізнес" 34 тисячі літрів пального на суму майже 1,2 млн гривень. Рятувальники, які замість служби в аварійному загоні перевозили комерційні вантажі та займались заправкою, отримали безпідставно понад 400 тис. гривень зарплатні з бюджету", - розповіли в Бюро.

ДБР завершило досудове розслідування у цій справі та скерувало обвинувальні акти стосовно усіх учасників злочинного угрупування до суду.

Крім того, за ініціативою ДБР НАЗК провело моніторинг способу життя експосадовця ДСНС та його родини. Перевірка засвідчила наявність необґрунтованих активів у нього та його дружини на суму майже 12,7 млн гривень.

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Серед виявлених необґрунтованих активів:

три автомобілі преміумкласу, придбані в тому числі під час війни, загальною вартістю понад 7,2 млн грн;

5,4 млн гривень.

ДБР порушило кримінальне провадження у зв’язку з виявленими фактами за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.









