Необґрунтовані активи на понад 5,3 млн грн виявлено в ексочільника одеської податкової, - ДБР

У експодатківця виявили необґрунтовані активи на понад 5,3 млн грн

У колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області виявили елітні автомобілі, придбані за заниженими цінами.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року випуску), які родина колишнього посадовця придбала за суттєво заниженими цінами - 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно.

Загальна ринкова вартість машин складала понад 5,3 млн грн.

Також читайте: У родини екскерівника Харківського обласного ТЦК знайшли необґрунтовані активи на 4,8 млн грн: САП вимагає конфіскації

Згодом Audi RSQ8 було продано за ринковою ціною, а отримані кошти використано для придбання BMW X7 xDrive.

Наразі для забезпечення позову, Вищий антикорупційний суд арештував автомобілі Toyota Land Cruiser 200 та BMW X7 xDrive.

"За матеріалами, зібраними Бюро, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими", - зазначили в ДБР.

Також дивіться: Оформлював активи на близьких осіб: судитимуть колишнього митника, викритого у незаконному збагаченні на 12 млн грн, - ДБР. ФОТО

А наші рідні паночки все на своєй волнє!
16.05.2025 16:57 Відповісти
це що, кишенькові гроші дітей чи коханки? ))
16.05.2025 16:57 Відповісти
То все Порошенко винен.
...за версією зєбланів
16.05.2025 17:23 Відповісти
 
 