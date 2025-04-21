Оформлював активи на близьких осіб: судитимуть колишнього митника, викритого у незаконному збагаченні на 12 млн грн, - ДБР. ФОТО

Завершено розслідування кримінального провадження стосовно колишнього працівника Львівської митниці за фактом незаконного збагачення на 12 мільйонів гривень. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловік раніше працював на митниці та набув необґрунтованих активів на понад 12 млн грн. Йдеться про житловий будинок у Дніпропетровській області, 22 земельні ділянки у Дніпропетровській та Львівській областях, автомобілі – Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причіп та водний засіб Brig Falkon 450L, а також екскаватор "ЭО-2621".

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Усі ці активи він оформлював на себе і на близьких осіб – дружину, батька та тестя.

Наразі на всі активи митника накладено арешт з метою надалі провести спеціальну конфіскацію. Він обвинувачується у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)

Також у ДБР додали, що у грудні 2023 року затримували цього митника на систематичних хабарях за оформлення товарів як "гуманітарку". Наразі справа направлена до суду за ч. 4 ст. 368 КК України.

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