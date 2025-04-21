Оформлял активы на близких лиц: будут судить бывшего таможенника, уличенного в незаконном обогащении на 12 млн грн, - ГБР. ФОТО

Завершено расследование уголовного производства в отношении бывшего работника Львовской таможни по факту незаконного обогащения на 12 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина ранее работал на таможне и приобрел необоснованных активов на более 12 млн грн. Речь идет о жилом доме в Днепропетровской области, 22 земельных участках в Днепропетровской и Львовской областях, автомобилях - Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, прицепе и водном средстве Brig Falkon 450L, а также экскаваторе "ЭО-2621".

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Все эти активы он оформлял на себя и на близких лиц - жену, отца и тестя.

Сейчас на все активы таможенника наложен арест с целью в дальнейшем провести специальную конфискацию. Он обвиняется в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)

Также в ГБР добавили, что в декабре 2023 года задерживали этого таможенника на систематических взятках за оформление товаров как "гуманитарка". Сейчас дело направлено в суд по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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