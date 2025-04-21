РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14889 посетителей онлайн
Новости
907 8

Поставили некачественных аптечек на более 18 млн грн: завершено расследование в отношении должностных лиц в/ч и частных предпринимателей

Поставка некачественных аптечек на более 18 млн грн. Завершено расследование

Завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц одной из воинских частей Киевской области и трех частных предпринимателей. Они организовали поставку некачественных аптечек для воинов на более 18 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас обвинительные акты направлены в суд.

"В 2022 году воинская часть заключила три договора с предпринимателями на поставку 8 тыс. 690 индивидуальных аптечек. В течение мая - сентября аптечки были поставлены, однако имели существенные недостатки. Согласно выводам экспертизы, аптечки не соответствовали установленным стандартам, не содержали обязательных компонентов, а часть препаратов была ненадлежащего качества. Использование такой продукции могло представлять угрозу жизни и здоровью военнослужащих", - говорится в сообщении.

Речь идет о начальнике склада и начальнике хранилища, которые не обеспечили надлежащего контроля качества медицинских средств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть аптечек на складах Командования медсил нуждается в переукомплектовании из-за некачественных составляющих, - Минобороны

Так, был нанесен ущерб на более чем 18 млн грн.

Предпринимателей обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Военные чиновники обвиняются в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба судом наложен арест на имущество фигурантов дела.

Читайте: Закупили некачественные аптечки для ВСУ на почти 60 млн грн: ГБР сообщило о подозрении военным чиновникам. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4135) аптечки (26) ГБР (2989)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фляги? міни?
показать весь комментарий
21.04.2025 13:15 Ответить
У цій щурятні керують такі самі призначенці верховного пNздуна.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:17 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2025 13:19 Ответить
А неякісні кителі які рвуться і протираються через місяць, це не кажучи вже про дикі некомплекти баулів на яких теж крадуться дуже великі гроші.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:19 Ответить
Я вас умаляю. Допоки українці як кріпаки це все терпітимуть, до того часу це все триватиме.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:42 Ответить
Замість того, щоб просто- ПОКАРАТИ злодія, повісивши його на шибениці, суддівсько+прокурорські, роками мусолять та усіляко затягують, такі ЛЧЕВИДНІ справи!!
Насіров+коломойський+шуфрич+баканов+резніков+трубіцин, та ЩЕ, сотні їм подібних, можуть підтвердити!!
Бо доброчесність, за ГРОШІ, заважаю!!
показать весь комментарий
21.04.2025 13:45 Ответить
та вешать нужно и прокуроров
показать весь комментарий
21.04.2025 14:06 Ответить
Раз завершано, то можна.вже.очікувати що вакс.крадіїв звільнить, а погранці дадуть.зелене світло у Європу.
показать весь комментарий
21.04.2025 14:35 Ответить
 
 