Поставили некачественных аптечек на более 18 млн грн: завершено расследование в отношении должностных лиц в/ч и частных предпринимателей

Завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц одной из воинских частей Киевской области и трех частных предпринимателей. Они организовали поставку некачественных аптечек для воинов на более 18 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас обвинительные акты направлены в суд.

"В 2022 году воинская часть заключила три договора с предпринимателями на поставку 8 тыс. 690 индивидуальных аптечек. В течение мая - сентября аптечки были поставлены, однако имели существенные недостатки. Согласно выводам экспертизы, аптечки не соответствовали установленным стандартам, не содержали обязательных компонентов, а часть препаратов была ненадлежащего качества. Использование такой продукции могло представлять угрозу жизни и здоровью военнослужащих", - говорится в сообщении.

Речь идет о начальнике склада и начальнике хранилища, которые не обеспечили надлежащего контроля качества медицинских средств.

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Так, был нанесен ущерб на более чем 18 млн грн.

Предпринимателей обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Военные чиновники обвиняются в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба судом наложен арест на имущество фигурантов дела.

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