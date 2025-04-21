Поставили некачественных аптечек на более 18 млн грн: завершено расследование в отношении должностных лиц в/ч и частных предпринимателей
Завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц одной из воинских частей Киевской области и трех частных предпринимателей. Они организовали поставку некачественных аптечек для воинов на более 18 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас обвинительные акты направлены в суд.
"В 2022 году воинская часть заключила три договора с предпринимателями на поставку 8 тыс. 690 индивидуальных аптечек. В течение мая - сентября аптечки были поставлены, однако имели существенные недостатки. Согласно выводам экспертизы, аптечки не соответствовали установленным стандартам, не содержали обязательных компонентов, а часть препаратов была ненадлежащего качества. Использование такой продукции могло представлять угрозу жизни и здоровью военнослужащих", - говорится в сообщении.
Речь идет о начальнике склада и начальнике хранилища, которые не обеспечили надлежащего контроля качества медицинских средств.
Так, был нанесен ущерб на более чем 18 млн грн.
Предпринимателей обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Военные чиновники обвиняются в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба судом наложен арест на имущество фигурантов дела.
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Бо доброчесність, за ГРОШІ, заважаю!!