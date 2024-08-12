Закупили некачественные аптечки для ВСУ почти на 60 млн грн: ГБР сообщило о подозрении военным чиновникам. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 тыс. 773 штук аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен.

При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек.

"Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют надлежащих компонентов, а имеющиеся препараты - не надлежащего качества. Таким образом применение содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью наших военнослужащих", - отметили в ГБР.

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В результате поставки некачественной продукции государству был причинен ущерб в сумме 58,5 млн гривен.

Что грозит?

Бывшему начальнику учебного центра сообщено о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины). Начальнику медицинского учебного центра - в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.





Частным предпринимателям, поставившим некачественные аптечки, сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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