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Закупили некачественные аптечки для ВСУ почти на 60 млн грн: ГБР сообщило о подозрении военным чиновникам. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 тыс. 773 штук аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен.

При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек.

"Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют надлежащих компонентов, а имеющиеся препараты - не надлежащего качества. Таким образом применение содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью наших военнослужащих", - отметили в ГБР.

Начальників навчального центру підозрюють у закупівлі неякісних аптечок для військових на майже 60 млн гривень

Читайте также: Часть аптечек на складах Командование медсил требует перекомплектовать из-за некачественных составляющих, - Минобороны

В результате поставки некачественной продукции государству был причинен ущерб в сумме 58,5 млн гривен.

Что грозит?

Бывшему начальнику учебного центра сообщено о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины). Начальнику медицинского учебного центра - в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.

Начальників навчального центру підозрюють у закупівлі неякісних аптечок для військових на майже 60 млн гривень
Начальників навчального центру підозрюють у закупівлі неякісних аптечок для військових на майже 60 млн гривень

Частным предпринимателям, поставившим некачественные аптечки, сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медицинские силы ВСУ получат полмиллиона аптечек, - Минобороны

Автор: 

аптечки (26) закупки (753) ГБР (2988) подозрение (490)


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Топ комментарии
+11
Одні підозри - може вже потрібно робити подальші кроки?
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12.08.2024 13:09
+7
Про компенсацію збитків жодного слова. "Панять і прастіть"?
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12.08.2024 13:13
+5
А може спочатку компенсація а потім штрафбат .
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12.08.2024 13:18
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Одні підозри - може вже потрібно робити подальші кроки?
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12.08.2024 13:09 Ответить
Про компенсацію збитків жодного слова. "Панять і прастіть"?
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12.08.2024 13:13 Ответить
Так, це дивно і явно небезпечно. Мають не тільки все компенсувати ці істоти, але і нащадки мають починати жити виключно на ними сами щаробоене тяжкою працею.
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12.08.2024 13:36 Ответить
Мерзотності мерезенних мерзот немає меж...
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12.08.2024 13:15 Ответить
При зепідрах це ніколи не закінчиться, всі крадуть на війні, з самого зедєрьмака до самого нижчого посадовця. Покарань адекватних нема, стрхаху ніякого, типу, якщо зпіймають відкупимось., якто так.
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12.08.2024 13:17 Ответить
"Що загрожує?" - ***** не загрожує: поділяться з мусорньою і судєйськими і на тому всьо...
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12.08.2024 13:17 Ответить
А може спочатку компенсація а потім штрафбат .
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12.08.2024 13:18 Ответить
на фіга в бойовій аптечці перекис водню в склі та клей для ран?
дебіли.
Це виходить, вартість однієї апте5чки 1 900 грн. Один CAT чи SICH турнікет коштує 1 500. Вже не кажучи про усі гемостатики, бандажі та оклюзійні наліпки.
Якось порахував свою аптечку - вийшло 15 000 грн. Все американське.
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12.08.2024 13:21 Ответить
Все американське - якщо справжнє і по стандартам, добре. Було б таке ж наше, але дешевше - ще краще.

Але люди вирішили просто зекономити. Номенклатура співпадає, "норм".
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12.08.2024 13:46 Ответить
А могли б обмежитися зеленкою та жгутом Есмарха. Суцільна економія ))

До речі, залазив в кацапські трофейні аптечки - це кабздєц!
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12.08.2024 13:49 Ответить
Нелюди мабуть вирішили що всерівно загинуть і ніхто нічого не пред"яве.
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12.08.2024 14:00 Ответить
Хто ? Начальник медслужби в/ч ? Теоретично, так, але навряд чи.
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12.08.2024 14:04 Ответить
Та ні, ті бійці які ними б користувалися.
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12.08.2024 14:10 Ответить
А, так ! Але ж ... 30,5 тис. Це чимало.
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12.08.2024 23:13 Ответить
Це навчальна аптечка, там тренувальний турнікет дешеві ножиці і оклюзійка. Гривень по 400-500 з аптечки схоже "наварилм"
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14.08.2024 08:11 Ответить
на майже 60 млн грн

я вас умаляю! не смішить піську, вона і так смішна.
оно, для тьоті з хорватськими готелямі, в одному тільки багажнику, 5 млн ойро.
які, в сраку, ніщебродські 60 млн грн?
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12.08.2024 13:27 Ответить
Смішлива у тебе п...а. Насправді чомусь сумно.
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12.08.2024 13:43 Ответить
30,7 тис. аптечок. І що цікаво з ними тепер робити будуть ? Роздати ? Розпакувати і роздати у шпиталі, чи лікарні ?
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12.08.2024 13:49 Ответить
А з турнікетами неякісними вже розібралися, чі не на часі?
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12.08.2024 14:01 Ответить
Турнікетів хоч дупою їж, на усі 6 кінцівок.
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14.08.2024 08:13 Ответить
Знову екснач.
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12.08.2024 14:35 Ответить
Де дно?😎
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12.08.2024 15:32 Ответить
Ще напевно ніколи не було стільки злодіїв в українській владі .
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12.08.2024 21:18 Ответить
Нє, це їх виявляють і нам повідомляють.
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12.08.2024 23:15 Ответить
Тепер високооплачувані слідчі будуть вести слідство роками, а потім високооплачуваний державою суддя справу успішно закриє. І ми не дочекаємось справедливого рішення суду з конфіскацією.
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15.08.2024 17:23 Ответить
 
 