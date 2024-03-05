Медицинские силы ВСУ получат полмиллиона аптечек, - Минобороны
Медицинские силы ВСУ получат полмиллиона аптечек, основную партию этой помощи отправляют из Германии. Первые 50 тысяч комплектов уже приняты на склады Минобороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Благодаря тому, что мы изменили систему списания имущества, упростив ее до трех простых и понятных шагов вместо двадцати, удалось перезагрузить процесс эффективного использования хранящегося на военных складах", - рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
В частности, нововведение должно значительно упростить процесс поставок средств тактической медицины на передовую.
"Если раньше из-за потери аптечки начиналось служебное расследование – иначе новую аптечку было получить невозможно, несмотря на наличие на складах МОУ – то сейчас достаточно доложить командиру, а тот в свою очередь подаст соответствующий запрос в отдел финансирования. Там утраченную аптечку спишут, таким образом освободив место под получение из склада новой", – объяснила чиновник.
Заместитель Министра обороны также добавила, что кроме аптечек из Германии, на складах Минобороны хранятся еще 300 тысяч комплектов. Она заверила, что после смены работы системы списания средства тактической медицины уже активно передаются подразделениям на передовой.
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Цеж надо, вона ( зам міністра) як унтер офіцерська вдова сама себе висекла.
Розповідати про бюрократію на списанні одніеі аптечки- це треба нічого не розуміти.
Ні в професійному сенсі , ні в моральному.
Це коли войнам ЗСУ голову ніколи піднять, воюють в окопі, вони повинні списувати аптечки…
для бюрократів з МО.
Ганьба.
И ещё предупредили что будем платить если что,а также что надо будет их сдавать.