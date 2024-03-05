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Медицинские силы ВСУ получат полмиллиона аптечек, - Минобороны

аптечка

Медицинские силы ВСУ получат полмиллиона аптечек, основную партию этой помощи отправляют из Германии. Первые 50 тысяч комплектов уже приняты на склады Минобороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Благодаря тому, что мы изменили систему списания имущества, упростив ее до трех простых и понятных шагов вместо двадцати, удалось перезагрузить процесс эффективного использования хранящегося на военных складах", - рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

В частности, нововведение должно значительно упростить процесс поставок средств тактической медицины на передовую.

"Если раньше из-за потери аптечки начиналось служебное расследование – иначе новую аптечку было получить невозможно, несмотря на наличие на складах МОУ – то сейчас достаточно доложить командиру, а тот в свою очередь подаст соответствующий запрос в отдел финансирования. Там утраченную аптечку спишут, таким образом освободив место под получение из склада новой", – объяснила чиновник.

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Заместитель Министра обороны также добавила, что кроме аптечек из Германии, на складах Минобороны хранятся еще 300 тысяч комплектов. Она заверила, что после смены работы системы списания средства тактической медицины уже активно передаются подразделениям на передовой.

Автор: 

Германия (6995) Минобороны (9371) аптечки (26) ВСУ (6629)


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Топ комментарии
+10
Есть большая вероятность что-так на складах они и останутся как и многое другое - эффективные менеджеры вместе с героическим умеровым постараются.
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05.03.2024 20:04
+8
Litva takije kupili sebe i Ukraine tem samim podarit.Eto budet dlia perevozki 5 ton
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05.03.2024 20:08
+6
Служебное расследование из потери аптечки это конечно жесть 90 левела! В минобороны служебного расследования из за просерания бабла на липовых контрактах не было, а насчет аптечек будьте спокойны, врагу не удастся захватить аптечки
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05.03.2024 20:14
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Та зрозуміло, один ти д'Артаньян..
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05.03.2024 20:05 Ответить
Гуглим про 30000 турникетов в Житомире.
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05.03.2024 20:09 Ответить
А ще краще на OLX забити у пошук "аптечки НАТО".

https://www.olx.ua/uk/list/q-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/
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05.03.2024 20:14 Ответить
Ще сухпайки продаються в необмежені кількості
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05.03.2024 23:02 Ответить
В МО нічого не змінилось після Резнікова!

Цеж надо, вона ( зам міністра) як унтер офіцерська вдова сама себе висекла.

Розповідати про бюрократію на списанні одніеі аптечки- це треба нічого не розуміти.
Ні в професійному сенсі , ні в моральному.

Це коли войнам ЗСУ голову ніколи піднять, воюють в окопі, вони повинні списувати аптечки…
для бюрократів з МО.

Ганьба.
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06.03.2024 02:27 Ответить
він просто хитрожопий ухилянт
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05.03.2024 20:10 Ответить
А Гоша воїн!!!
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05.03.2024 20:16 Ответить
гоша проти скотланд ярду ))
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05.03.2024 20:19 Ответить
Есть большая вероятность что-так на складах они и останутся как и многое другое - эффективные менеджеры вместе с героическим умеровым постараются.
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05.03.2024 20:04 Ответить
А перед цим два роки тони паперу псували...
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05.03.2024 20:06 Ответить
І по якій ціні бійці їх купуватимуть?
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05.03.2024 20:08 Ответить
Litva takije kupili sebe i Ukraine tem samim podarit.Eto budet dlia perevozki 5 ton
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05.03.2024 20:08 Ответить
клаву встанови
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05.03.2024 20:11 Ответить
ти зебіл?
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05.03.2024 20:18 Ответить
Аби зловживань не було
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05.03.2024 20:10 Ответить
А своїх зробити не в силі?
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05.03.2024 20:10 Ответить
краще хай Німці передадуть ніж наші їх закуплять у своїх в три дорого
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05.03.2024 20:28 Ответить
Служебное расследование из потери аптечки это конечно жесть 90 левела! В минобороны служебного расследования из за просерания бабла на липовых контрактах не было, а насчет аптечек будьте спокойны, врагу не удастся захватить аптечки
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05.03.2024 20:14 Ответить
"На склади МО" це зовсім не "направлені до війська".
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05.03.2024 20:39 Ответить
Каждый месяц проверяют наличие.
И ещё предупредили что будем платить если что,а также что надо будет их сдавать.
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05.03.2024 20:58 Ответить
Хотя их привезли волонтеры
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05.03.2024 20:59 Ответить
А турнікети у цих аптечках є, чи Україна приймає допомогу тільки за умови, щоб якийсь покидьок з медичних сил туда за відкат неякісні китайські турнікети вставив?
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05.03.2024 21:03 Ответить
все чисто
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05.03.2024 21:19 Ответить
А 30 000 таких аптечок шо майже 2 рокі ховали на складі у Житоміру врахували до цього пів міліону?
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05.03.2024 21:57 Ответить
Отримають їх на Фронті як і дрони...потім...колись...МО "постарається"...
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05.03.2024 21:58 Ответить
Може трошки не в тему. Але якби замість ковдр, ліжок та палаток Німеччина та іші західні країни в самиц початок війни відправили б нам ******* танки, ППО, ракети, бомби то скоріше за все вже б про постачання медичних армійських аптечок вже б забули. Бо не було б війни вже півтора роки назад.
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05.03.2024 22:10 Ответить
Буде що никати по норам щурам
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05.03.2024 22:13 Ответить
Так, вони зголодніли.
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05.03.2024 23:02 Ответить
 
 