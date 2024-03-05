Медичні сили ЗСУ отримають пів мільйона аптечок, - Міноборони

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок, наразі основну партію цієї допомоги відправляють із Німеччини. Перші 50 тисяч комплектів уже прийняті на склади Міноборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Завдяки тому, що ми змінили систему списання майна, спростивши її до трьох простих і зрозумілих кроків замість двадцяти, вдалося перезавантажити процес ефективного використання того, що зберігається на військових складах", – розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Так, зокрема, нововведення має значно спростити процес забезпечення засобів тактичної медицини на передову.

"Якщо раніше через втрату аптечки починалося службове розслідування – інакше нову аптечку було отримати неможливо, попри наявність на складах МОУ – то нині достатньо доповісти командиру, а той у свою чергу подасть відповідний запит до відділу фінансування. Там втрачену аптечку спишуть, таким чином звільнивши місце під отримання зі складу нової", – пояснила чиновниця.

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Заступниця Міністра оборони також додала, що, окрім аптечок з Німеччини, на складах Міноборони зберігаються ще 300 тисяч комплектів. Вона запевнила, що після зміни роботи системи списання засоби тактичної медицини вже активно передаються підрозділам, які їх потребують на передовій.