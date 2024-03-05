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Медичні сили ЗСУ отримають пів мільйона аптечок, - Міноборони

аптечка

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок, наразі основну партію цієї допомоги відправляють із Німеччини. Перші 50 тисяч комплектів уже прийняті на склади Міноборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Завдяки тому, що ми змінили систему списання майна, спростивши її до трьох простих і зрозумілих кроків замість двадцяти, вдалося перезавантажити процес ефективного використання того, що зберігається на військових складах", – розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Так, зокрема, нововведення має значно спростити процес забезпечення засобів тактичної медицини на передову.

"Якщо раніше через втрату аптечки починалося службове розслідування – інакше нову аптечку було отримати неможливо, попри наявність на складах МОУ – то нині достатньо доповісти командиру, а той у свою чергу подасть відповідний запит до відділу фінансування. Там втрачену аптечку спишуть, таким чином звільнивши місце під отримання зі складу нової", – пояснила чиновниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік, виявило Міноборони на складах Командування медичних сил

Заступниця Міністра оборони також додала, що, окрім аптечок з Німеччини, на складах Міноборони зберігаються ще 300 тисяч комплектів. Вона запевнила, що після зміни роботи системи списання засоби тактичної медицини вже активно передаються підрозділам, які їх потребують на передовій.

Автор: 

Німеччина (7398) Міноборони (7420) аптечки (20) ЗСУ (7598)


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Топ коментарі
+10
Есть большая вероятность что-так на складах они и останутся как и многое другое - эффективные менеджеры вместе с героическим умеровым постараются.
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05.03.2024 20:04
+8
Litva takije kupili sebe i Ukraine tem samim podarit.Eto budet dlia perevozki 5 ton
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05.03.2024 20:08
+6
Служебное расследование из потери аптечки это конечно жесть 90 левела! В минобороны служебного расследования из за просерания бабла на липовых контрактах не было, а насчет аптечек будьте спокойны, врагу не удастся захватить аптечки
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05.03.2024 20:14
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Та зрозуміло, один ти д'Артаньян..
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05.03.2024 20:05 Відповісти
Гуглим про 30000 турникетов в Житомире.
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05.03.2024 20:09 Відповісти
А ще краще на OLX забити у пошук "аптечки НАТО".

https://www.olx.ua/uk/list/q-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/
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05.03.2024 20:14 Відповісти
Ще сухпайки продаються в необмежені кількості
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05.03.2024 23:02 Відповісти
В МО нічого не змінилось після Резнікова!

Цеж надо, вона ( зам міністра) як унтер офіцерська вдова сама себе висекла.

Розповідати про бюрократію на списанні одніеі аптечки- це треба нічого не розуміти.
Ні в професійному сенсі , ні в моральному.

Це коли войнам ЗСУ голову ніколи піднять, воюють в окопі, вони повинні списувати аптечки…
для бюрократів з МО.

Ганьба.
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06.03.2024 02:27 Відповісти
він просто хитрожопий ухилянт
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05.03.2024 20:10 Відповісти
А Гоша воїн!!!
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05.03.2024 20:16 Відповісти
гоша проти скотланд ярду ))
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05.03.2024 20:19 Відповісти
Есть большая вероятность что-так на складах они и останутся как и многое другое - эффективные менеджеры вместе с героическим умеровым постараются.
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05.03.2024 20:04 Відповісти
А перед цим два роки тони паперу псували...
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05.03.2024 20:06 Відповісти
І по якій ціні бійці їх купуватимуть?
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05.03.2024 20:08 Відповісти
Litva takije kupili sebe i Ukraine tem samim podarit.Eto budet dlia perevozki 5 ton
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05.03.2024 20:08 Відповісти
клаву встанови
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05.03.2024 20:11 Відповісти
ти зебіл?
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05.03.2024 20:18 Відповісти
Аби зловживань не було
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05.03.2024 20:10 Відповісти
А своїх зробити не в силі?
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05.03.2024 20:10 Відповісти
краще хай Німці передадуть ніж наші їх закуплять у своїх в три дорого
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05.03.2024 20:28 Відповісти
Служебное расследование из потери аптечки это конечно жесть 90 левела! В минобороны служебного расследования из за просерания бабла на липовых контрактах не было, а насчет аптечек будьте спокойны, врагу не удастся захватить аптечки
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05.03.2024 20:14 Відповісти
"На склади МО" це зовсім не "направлені до війська".
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05.03.2024 20:39 Відповісти
Каждый месяц проверяют наличие.
И ещё предупредили что будем платить если что,а также что надо будет их сдавать.
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05.03.2024 20:58 Відповісти
Хотя их привезли волонтеры
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05.03.2024 20:59 Відповісти
А турнікети у цих аптечках є, чи Україна приймає допомогу тільки за умови, щоб якийсь покидьок з медичних сил туда за відкат неякісні китайські турнікети вставив?
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05.03.2024 21:03 Відповісти
все чисто
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05.03.2024 21:19 Відповісти
А 30 000 таких аптечок шо майже 2 рокі ховали на складі у Житоміру врахували до цього пів міліону?
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05.03.2024 21:57 Відповісти
Отримають їх на Фронті як і дрони...потім...колись...МО "постарається"...
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05.03.2024 21:58 Відповісти
Може трошки не в тему. Але якби замість ковдр, ліжок та палаток Німеччина та іші західні країни в самиц початок війни відправили б нам ******* танки, ППО, ракети, бомби то скоріше за все вже б про постачання медичних армійських аптечок вже б забули. Бо не було б війни вже півтора роки назад.
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05.03.2024 22:10 Відповісти
Буде що никати по норам щурам
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05.03.2024 22:13 Відповісти
Так, вони зголодніли.
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05.03.2024 23:02 Відповісти
 
 