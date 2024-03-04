30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік, виявило Міноборони на складах Командування медичних сил
На складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік: частину вже видали військовослужбовцям
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оборонне відомство.
"Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що ці турнікети отримано ще у квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.
Про результати внутрішнього аудиту повідомлено Міністру оборони України Рустему Умєрову.
За даними Міноборони, після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.
"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", – прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.
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і нікому ***** не буде
SOF-T Gen 5 - це п'яте покоління джгутів-турнікетів добре відомого американського виробника Tacmed Solutions.
Термін придатності: не обмежений
не встигли розпродати, як гуманітарку
то ***** цей цирк???
пам"ятаєте що було з масками на початку ковід???
списдили та продали
те ж мало бути й з цим майном
і нікому нікуя нема
Не здивуюсь якщо знову у темі Радуцький
😡😡😡😡
Тепер можна представити, в яких умовах працював "ЗАЛІЗНИЙ ГЕНЕРАЛ",
якщо:
- його плани КОНТРНАСТУПУ за пів року лежали на столі у Путіна.
- в складах ховали речі ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ.
- яйця поставляли по завишеним цінам.
Те, що робив ГЕНЕРАЛ таємно від ЗЕ, не подобалось ОП(Єрмаку-Безуглій) і завдяки цьому Київ не впав за 3 дні, і лише 26% окуповано території України після того, що робили Баканов, Наумов, Кулініч і більше 100 СЛУГ НАРОДУ(колаборантів) на чолі з ЗЕ, які чекали Путіна
ГУР шукає хто продав плани КОНТРНАСТУПУ Путіну. Ці очевидні речі нагадують історію як Баканов шукав плівки ДЕРКАЧА, які сам йому ПРОДАВ!
Бо якась гніда з Медичних сил просуває китайські турнікети та й відчизняне таке саме лайно, як і китайське.
Тому не дають ходу якісним американським турнікетам, а в Німеччині аптечки замовляють без турнікетів, щоб у нас доукомлектувати неякісними.
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Це злочин