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Новини
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30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік, виявило Міноборони на складах Командування медичних сил

турнікети

На складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік: частину вже видали військовослужбовцям

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оборонне відомство.

"Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ці турнікети отримано ще у квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні найближчими тижнями запрацює контроль за якістю турнікетів для ЗСУ, - Міноборони

Про результати внутрішнього аудиту повідомлено Міністру оборони України Рустему Умєрову.

За даними Міноборони, після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.

"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", – прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Також читайте: Начмеду, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні турнікети, оголосили сувору догану

Автор: 

аудит (568) Міноборони (7417) Командування медичних сил (19) турнікет (11)


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Топ коментарі
+28
фамилия той мрази что спрятала их где??
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04.03.2024 19:08
+27
Іічки по 17 грн не жмуть нікому ?
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04.03.2024 19:08
+22
Тримали, щоб пройшов час, а потім продати. ми тут збирали, марафони проводили, а вони були
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04.03.2024 19:10
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Одне виявили і попіаоилися. А ще сотні (тисячі?) залишаться невідомими...
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04.03.2024 19:06 Відповісти
Іічки по 17 грн не жмуть нікому ?
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04.03.2024 19:08 Відповісти
все літо та осінь пацани просили турнікети
і нікому ***** не буде
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04.03.2024 19:14 Відповісти
фамилия той мрази что спрятала их где??
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04.03.2024 19:08 Відповісти
Призвіще Остащенко . З трудом звільнили протеже проросійського министра
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04.03.2024 19:11 Відповісти
Ну що ? У вʼязницю бувшого керівника медичних сил . Тількі так буде перемога над бардаком в країні
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04.03.2024 19:09 Відповісти
не у вязницю а на шибеницю
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04.03.2024 19:45 Відповісти
Сначала навєрна прапала память і пра турнікєти забилі а патом началася аудіт і вмєстє с турнікєтамі нашлась і прапавшая память-а шо лагічна же...
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04.03.2024 19:10 Відповісти
ці, прострочені відправлять в окопи, а на їх місце покладуть нові, від шольца.
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04.03.2024 19:10 Відповісти
Знайшов таку інфу:
SOF-T Gen 5 - це п'яте покоління джгутів-турнікетів добре відомого американського виробника Tacmed Solutions.
Термін придатності: не обмежений
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04.03.2024 19:14 Відповісти
Необмежений умовно, бо може залежати від умов зберігання. Якщо валялися на складі, де були перепади температури/сирість, то можуть і не спрацювати.
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05.03.2024 05:31 Відповісти
Тримали, щоб пройшов час, а потім продати. ми тут збирали, марафони проводили, а вони були
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04.03.2024 19:10 Відповісти
Так купляли китайські із-за которих гибли військові. Скількі Оксана Корчинська іінши волонтери писали на цю тему.
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04.03.2024 19:13 Відповісти
Відлежувалось!
не встигли розпродати, як гуманітарку
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04.03.2024 19:10 Відповісти
А розслідування хіба не потрібно ?
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04.03.2024 19:11 Відповісти
30 тисяч життів і каліцтв...
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04.03.2024 19:11 Відповісти
Так. Це якийсь жах . Пора за відповідальність розстрілювати
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04.03.2024 19:14 Відповісти
Безвідповідальнисть
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04.03.2024 19:17 Відповісти
і ні слова про арешти за підрив брєготовності..
то ***** цей цирк???
пам"ятаєте що було з масками на початку ковід???
списдили та продали
те ж мало бути й з цим майном
і нікому нікуя нема
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04.03.2024 19:12 Відповісти


Не здивуюсь якщо знову у темі Радуцький
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04.03.2024 19:16 Відповісти
кРадуцкій, хФельшир, який по ТБ заявляв, шо "... маскі, ані - нє нужни, патамушта размєри віруса мєньше чем пори в маскє....."!!!!
😡😡😡😡
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04.03.2024 19:44 Відповісти
Просто хтось був зацікавлений придбати китайські і заробити на цьому кілька мільйонів, а потім ще й ці перепродати і знову заробити. Скільком військовим це коштувало життя їх абсолютно не цікавить. Думаю, що це ще далеко не все, що і досі припадає пилом на складах, або вже знищене рашистськими ударами.
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04.03.2024 19:15 Відповісти
Це ж скільки бійців загинуло без них... Якщо за це не буде розстрілів винних, то я не знаю чи є майбутнє у країни.
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04.03.2024 19:16 Відповісти
У якоїсь "красивої та успішної людини" плебеї вирвали шматок з рота...
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04.03.2024 19:16 Відповісти
Цікаво , а СБУ вже допитало Остащенко чи Ермака ?
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04.03.2024 19:19 Відповісти
А не бажає Верховний головнокомандувач йти у відставку? Не може ж так бути, що навкруги всі погані, один тільки він нормальний. Він здається не монарх, а вибраний народом менеджер? А менеджер виявився не зовсім менеджером.
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04.03.2024 19:19 Відповісти
А були надії, що то менеджер?! Хоча, 73% дебілів саме так і думали, ну, щоб поржать. Наржались, ****, аж до кровавих рік...
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04.03.2024 19:36 Відповісти
Це "заначка" Єрмака-Безуглої, які так добивались відставки Залужного.
Тепер можна представити, в яких умовах працював "ЗАЛІЗНИЙ ГЕНЕРАЛ",
якщо:
- його плани КОНТРНАСТУПУ за пів року лежали на столі у Путіна.
- в складах ховали речі ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ.
- яйця поставляли по завишеним цінам.
Те, що робив ГЕНЕРАЛ таємно від ЗЕ, не подобалось ОП(Єрмаку-Безуглій) і завдяки цьому Київ не впав за 3 дні, і лише 26% окуповано території України після того, що робили Баканов, Наумов, Кулініч і більше 100 СЛУГ НАРОДУ(колаборантів) на чолі з ЗЕ, які чекали Путіна
ГУР шукає хто продав плани КОНТРНАСТУПУ Путіну. Ці очевидні речі нагадують історію як Баканов шукав плівки ДЕРКАЧА, які сам йому ПРОДАВ!
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04.03.2024 19:40 Відповісти
"30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США"

Бо якась гніда з Медичних сил просуває китайські турнікети та й відчизняне таке саме лайно, як і китайське.
Тому не дають ходу якісним американським турнікетам, а в Німеччині аптечки замовляють без турнікетів, щоб у нас доукомлектувати неякісними.
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04.03.2024 19:41 Відповісти
Й***на бюрократія. Швидше за все, ці турникети стояли на обліку і не могли бути передані просто так, без запиту начмедів конкретних частин. А цього запиту не могло бути, бо по документах усі частини всім забезпечені, бо нема можливості списати втрачене, про**бане, знищене майно. Щоб списати звичайні аптечки треба зробити хер*ву кучу актів, провести через комісію частини, зібрати купу підписів, ще й доказати якомусь штабному щуру, що ти не дебіл. І якщо тобі всетаки вдастся то всьо списати за кілька місяців часу, то можна робити запит на нове майно, а інакше то всьо несписане майно висить на комбатах, начмедах, старшинах і потім шиються кримінальні справи...
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04.03.2024 19:44 Відповісти
При Залужному турнікети заховали, аж при Сирському сюрприз-сюрприз - знайшли.
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04.03.2024 19:56 Відповісти
при зеленому заховали, а при зеленому знайшли. як тобі зелені яйця?
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04.03.2024 20:52 Відповісти
Саботаж.
"Да, история паскудная, трибуналом пахнет." ©
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04.03.2024 20:05 Відповісти
Посилена підзвітність і солідарність на всіх рівнях...гм ? Хіба ж це сумістні поняття ? Невдале якесь формулювання.
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04.03.2024 20:27 Відповісти
І де тут ДБР відносно винних, яке завжди арештовує військове майно і розброює систему ППО ?
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04.03.2024 21:02 Відповісти
зебобіки зараз будуть верещати,що ще Залужний їх заховав!
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04.03.2024 21:06 Відповісти
Тож - прізвищє,телефон, адресу того екском'юнікадо....
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04.03.2024 21:08 Відповісти
Саботаж, і це від медиків!!! Це що ждуни були чи як??? Зато роздавали гівно китайське, багато скандалу на цю тему було!!!
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04.03.2024 21:41 Відповісти
не зрозумів, чому відповідальні (хто тримав турнікети там) - ще не на нулі?

або 20 років з конфіскацією
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04.03.2024 21:53 Відповісти
Мабуть хотіли продать
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04.03.2024 22:29 Відповісти
Скільким військовим все це могло врятувати життя? Багато.
Це злочин
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04.03.2024 22:53 Відповісти
...може догнати треба яйценосного гезнікова.
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04.03.2024 23:59 Відповісти
КРЫС ШТАБНЫХ НА ПЕРЕДОК !!!
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05.03.2024 06:26 Відповісти
 
 