30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік, виявило Міноборони на складах Командування медичних сил

На складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік: частину вже видали військовослужбовцям

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оборонне відомство.

"Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ці турнікети отримано ще у квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.

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Про результати внутрішнього аудиту повідомлено Міністру оборони України Рустему Умєрову.

За даними Міноборони, після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.

"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", – прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

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