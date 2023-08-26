УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13625 відвідувачів онлайн
Новини
123 074 178

Начмеду, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні турнікети, оголосили сувору догану

турнікет

Начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети і попрохав допомогти з цим волонтерку Оксану Корчинську, оголосили "сувору догану".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Антон Шевчук у коментарі "УП" розповів: "Як тільки я прибув у бригаду в кінці квітня, я запитав у тогочасного начмеда – що по аптечках. На що було сказано, що аптечки видані, у кожній по два турнікети, проблем немає.

Потім, 11-12 липня, коли ми готувалися вступати в бойові дії, я перевірив аптечки і побачив китайські турнікети з німецькою наклейкою та литовською інструкцією – це мене трішки прибило… Деяким хлопцям, які на той момент уже виконували завдання, я замінив турнікети із запасів бригади.

12-13 липня я усно звертався до тих, хто нас постачає, це вище за бригаду (Шевчук не називає, про який орган ідеться, – УП), мені казали: або немає турнікетів, або треба розслідування з комісією. 14 липня я подав заявку на КМС про заміну турнікетів. В особистій розмові з командуванням мені сказали, що турнікетів на складах немає.

Також дивіться: Командувачка Медичних Сил ігнорує публічні запити щодо неякісних турнікетів, - Ярова. ВIДЕО

18 липня я побачився з Оксаною (Корчинською, – УП) й попросив її допомогти поміняти турнікети. Мені подзвонили, сказали, що до нас їде комісія з КМС з перевіркою якості турнікетів – як я потім дізнався, вони просто витягнули запаковані турнікети, бойові медики наклали їх на кінцівку і перевірили пульс. Потім з’явився пост, що турнікети заміни не потребують. Колишній начмед бригади переконував мене, що з турнікетами все нормально.

Але 22 липня ми отримали наряд (дозвіл, – УП) на заміну турнікетів, пізніше я подав заяву на заміну оклюзійних наліпок, які також були лайном. Оклюзійки замінили одразу.

Мені сказали, що піднявся великий кіпіш. Наскільки я зрозумів, було два депутатські звернення на КДШВ – мені старанно хотіли впаяти, що це через мене, але я тих депутатів навіть не знав.

Було розслідування, я написав, що спочатку подав заявку… Я не хотів це робити скандалом, я прекрасно розумію, що країна у війні й будь-які удари по армії – не є чимось позитивним. Але я не міг відпускати хлопців у бій з китайськими турнікетами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через неякісні турнікети бійці стікають кров’ю, - Ярова. ВIДЕО

Догану до мене досі не довели, хоча вона ще за 27 липня. Вона за те, що я звернувся не за підлеглістю".

У виданні "Українська правда" навели деталі: офіційно в наказі йдеться, що начмед 82-ї бригади порушив п’ять пунктів Статуту внутрішньої служби ЗСУ (стосуються обов’язків військовослужбовця, обов’язків начальника служби, порядку та черговості доповідей) та один з пунктів Дисциплінарного статуту ЗСУ (стосується зобов’язань військової дисципліни).

Офіційна догана – це третє за ступенем тяжкості дисциплінарне стягнення з дев’яти існуючих.

Зі своїх джерел УП також отримала результати службової перевірки Військової служби правопорядку ЗСУ від 1 серпня, яка зокрема стосувалася ситуації з видачею неякісних аптечок 82-ій бригаді. Результати перевірки підписав начальник служби ВСП ЗСУ Володимир Гуцол.

У документі з посиланням на рішення комісії, яка приїздила до бригади з КМС, йдеться про те, що "інформація про неналежну якість турнікетів є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби Шевчука А.А".

Це суперечить результату перевірки турнікетів у держпідприємстві "Укрметртестстандарт" – яка показала, що турнікети не тримають необхідний тиск.

А також, власне, заяві КМС від 24 липня, у якій командування Медсил повідомляє, що "з метою недопущення шкоди життю і здоров’ю військовослужбовців" все ж замінить китайські турнікети Tourniquet AZ-G6 на якісні американські SOFT-T. У підсумку їх справді замінили.

Кількість неякісних турнікетів, які КМС початково видало 82-ій бригаді, перевищує 10 тисяч штук.

Також читайте: Бойові медики матимуть право на переливання крові, - Маляр

Автор: 

ЗСУ (7504) медична допомога (112) турнікет (11) 82 окрема десантно-штурмова бригада (59)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+122
догана за сумлінне виконання обов'язків. дуже надихає
показати весь коментар
26.08.2023 11:22
+99
Зелене лайно гробить наших бійців і морально розкладає Збройні Сили. Хочуть позбавити мативації. При цьому шалено леребанять бюджет.
показати весь коментар
26.08.2023 11:31
+65
"неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні"
показати весь коментар
26.08.2023 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Слуги кремлівського народу?
показати весь коментар
26.08.2023 13:22 Відповісти
Файно. А чому ж нема скарг військових на зимову форму, ніхто не підкажете?
показати весь коментар
26.08.2023 13:36 Відповісти
Може тому, що зараз літо!!! Не подумали?
показати весь коментар
26.08.2023 18:55 Відповісти
Зелені зрадники пройшли до Мед. сил ЗСУ і гроблять наших воїнів неякісними турнікетами!! А мародер Резніков ще хоче позиватись до журналістів!! Ганьба зеленим падлюкам!! Резнікова у відставку а далі до Лук"янівського СІЗО і судити гниду!!
показати весь коментар
26.08.2023 13:48 Відповісти
До речі, Медичні сили підпорядковуються Головнокомадувачу ЗСУ, а не Міністру оборони.
показати весь коментар
27.08.2023 11:41 Відповісти
Запропонуйте свій колір, якщо зелений, пане, недовподоби!
показати весь коментар
28.08.2023 22:07 Відповісти
І ще пам"ятаємо що Резніков дружбан Найвеличнішого!!
показати весь коментар
26.08.2023 13:51 Відповісти
А хто кращий у Вас є на пост найвеличнішого?
показати весь коментар
28.08.2023 22:09 Відповісти
Что то часто начали выводить крыс из слуг народа на свет в плане саботажа и диверсии ..так вроде называется деяния во время войны а не коррупции Американцы если взялись то уж конец у власти предсказуем . Зеле Оманскому и ФСБшному Ермаку пора уж вазелином затариться..Сдать Украину не получилось..а вот за яйца все таки кремль их держит..
показати весь коментар
26.08.2023 13:53 Відповісти
Важкувато української навчитись?
показати весь коментар
28.08.2023 22:10 Відповісти
Зелених цапів-на мило!!!
показати весь коментар
26.08.2023 15:25 Відповісти
Слава Богу, що моральні якості начмеда 82 бригади вищі за окремі статті статутів та тупий совок, що проявляється в ЗСУ донині!
Честь і слава такому офіцеру, начмеду 82 бригади! Бо така "догана" від КМС буде розцінюватись бійцями бригади як нагородження свого начмеда орденом ))

Дуже дивно, що група офіцерів ВСП, яка попри рішення КМС , 24.07.23 (!), таки відкликати видані бригаді "хороші" китайські турнікети та висновки держпідприємства "Укрметртестстандарт" Джерело:ґ
аж через тиждень, 01.08.23, визнала ці китайські турнікети хорошими.
Отже, буде справедливим, щоб цим офіцерам перед черговим х відрядженням на фронт замінили наявні у них турнікети (напевно, "погані" САТ-7) на хороші китайські )))
показати весь коментар
26.08.2023 16:07 Відповісти
видати всім падлам, що визнали хорошими китайські неякісні - "якісними", і ...нехай своїм особистим прикладом там з ними і відосіки прям з цими турнікетами і на штурм їх, і хай покажуть як з тими турнікетами китайськими "хорошими" вони перев'язалися
показати весь коментар
27.08.2023 00:53 Відповісти
ні, на шию і затягнути, як інструкція пише.
показати весь коментар
27.08.2023 10:29 Відповісти
Поскаржився на турнікети - отримав догану. А міністр оборони здивований, що на куртки ніхто не скаржився...... Мабуть не знайшовся той, що хоче отримати догану. Повага начмеду за принципову позицію!
показати весь коментар
26.08.2023 16:34 Відповісти
Та вже зі зброєю на Банкову йти потрібно, бо дивитися на це неможливо.
показати весь коментар
26.08.2023 16:54 Відповісти
Тупо закликати до походів на уряд... Запропонуйте кращих! Себе не треба!
показати весь коментар
28.08.2023 22:13 Відповісти
Маруся Звіробій, Дана Ярова..... і чому тупо? навпаки, добре подумавши.
показати весь коментар
29.08.2023 18:27 Відповісти
Бо треба було зразу до Єрмака звертатись! Завгосп допоміг би. А ти до кого звернувся? ******** влада...
показати весь коментар
26.08.2023 17:18 Відповісти
Нынешняя власть это тяжёлое ярмо на шее Украины.Все победы на фронте происходят во преки этим недоноскам
показати весь коментар
26.08.2023 17:40 Відповісти
Навчіться української! Й по-друге: пропонуйте свій уряд! Аби можна було порівняти!
показати весь коментар
28.08.2023 22:16 Відповісти
ему бы на шею этот турникет намотать,а не выговоры выписывать...
показати весь коментар
26.08.2023 17:47 Відповісти
Все идет к тому что руками этих тварей мы проиграем эту войну. Представьте как запугивают солдат что только один человек не испугался об этом говорить. Мы превращаемся во вторую Расею
показати весь коментар
26.08.2023 18:24 Відповісти
Невже так важко навчитись УКРАЇНСЬКОЇ???
показати весь коментар
28.08.2023 22:17 Відповісти
При владі вороги України. Де тільки можно, пролізуть в будь яку шпаринку негідники, щоб шкодити, вбивати
показати весь коментар
26.08.2023 19:17 Відповісти
и все так? где ленд-лиз? как там дела у ресторатора (и по совместительству посла в США) Маркаровой?
показати весь коментар
26.08.2023 19:36 Відповісти
З дубу впав? Маркарова- ресторатор? І до чого Мркарова до турнікетів?? ? Ти кацапський засланець і про Україну тільки з Раша ТВ дізнаєшся?
показати весь коментар
27.08.2023 00:18 Відповісти
Маркарова - ресторатор, по сумісництву посол нашої країни у США. Повністю провалила Ленд-Ліз, який закінчується у наступному місяці і не відомо, чи буде продовжений. До турнікетов вона ніякого відношення немає, але має пряме відношення до тисяч майже нових літаків та танків, які законсервовані у пустелі США, а повинні були у нас на полі бою.
показати весь коментар
27.08.2023 01:39 Відповісти
тобто на її совісті тисячі наших загиблих, крім того, з 20 відізваних співробітників нашого диппредставництва у США до України повернувся тільки 1
показати весь коментар
27.08.2023 01:41 Відповісти
Хто кращий??? Імена, будь ласка!!!
показати весь коментар
28.08.2023 22:18 Відповісти
Курвы!!
показати весь коментар
26.08.2023 19:36 Відповісти
"Резніков - на критику контрнаступу: Не будемо відправляти солдатів на смерть без результату"
Джерело:

Зате будемо відправляти "на смерть' з неякісними китайськими турнікетами і неякісно сформованими аптечками...
показати весь коментар
26.08.2023 20:28 Відповісти
10 000 якісних аптечок вкрали
показати весь коментар
27.08.2023 09:13 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2023 20:37 Відповісти
Нехай тепер собі купить власним коштом ті /неякісні/ у держави!
показати весь коментар
28.08.2023 22:21 Відповісти
Вже давно зрозуміло, що український народ воює не завдяки, а всупереч...
показати весь коментар
26.08.2023 21:29 Відповісти
Треба щось з зеленою плісінню робити,бо таке враження,що вони цілеспрямовано зменшують кількісний і якісний склад ЗСУ.
показати весь коментар
26.08.2023 21:35 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
27.08.2023 09:12 Відповісти
Запропонуйте кращий колір, пані!!!
показати весь коментар
28.08.2023 22:22 Відповісти
Ваш колір зелений.
Ви достойні свого вибору. 😏
показати весь коментар
28.08.2023 23:33 Відповісти
прізвище імя та по батькові того .хто підписав догану начмеду Шевчуку в студію хай вся країна дізнається імя гниди
показати весь коментар
26.08.2023 21:38 Відповісти
хоча і так ясно хто "замовив" ту догану
показати весь коментар
27.08.2023 00:57 Відповісти
Україна повинна знати тих , хто дав догану начмеду за захист бійців від неякісних китайських виробів , може вони і продали їх .
показати весь коментар
26.08.2023 23:10 Відповісти
Догана йде з наказу, по результатам розслідування, підписана командиром частини. Тут треба знати на якій підставі, чий рапорт дав підставу на проведення розслідування
показати весь коментар
27.08.2023 07:42 Відповісти
Цей випадок дивує тільки тих, хто не був у ЗС. На жаль тих, хто був, взагалі не здивував, а навіть здається закономірним
показати весь коментар
27.08.2023 03:28 Відповісти
Загальне запитання до слуг Урода. Коли ви с...ки вже нажеретеся і нап.їтеся людської крові???
показати весь коментар
27.08.2023 07:23 Відповісти
Запропонуйте своїх СЛУГ, будь ласка! Тіки не Ваших родичів, просю!
показати весь коментар
28.08.2023 22:24 Відповісти
А що до кодла з 95 кварталу питань нема? 😁😁😁
показати весь коментар
28.08.2023 23:35 Відповісти
Ці догані то совок кончений.
показати весь коментар
27.08.2023 07:39 Відповісти
Це б.л.я.д.с.ь.к.е. шапіто вже порядком підзає.бало.
показати весь коментар
27.08.2023 08:36 Відповісти
Догану Людині, яка на фронті рятує сотні життів наших Захисників??? Це ж якими покидьками потрібно бути, щоб прикриваючи свої зади через корупцію, карати Людей, без яких на фронті наші Сини не виживуть. Ця зрадницька влада всі межі перейшла в своєму цинізмі.
Антону Шевчуку велика дяка та пошана за все, що він робить для збереження життя наших Захисників.
показати весь коментар
27.08.2023 09:22 Відповісти
Мені, як нікому іншому теж необхідно дати трохи пояснення всьому цьому , що відбувається . Так склалось , що я служу в цьому підрозділі з першого дня його створення. До цього була 3-тя БТГр 80-ї окремої бригади , ще раніше 103 бригада , а ще раніше 95-та бригада ДШВ якщо коротко то шлях був довгий , але зараз трохи не про це.

Фігуранта допису , а саме Антона Шевчука я знаю ще з літа 2014 року , коли ми з хлопцями стояли на Дебальцево. Декілька місяців поспіль перетинались , пізніше рідко і випадково бачились вже у мирних містах. Так сталось , що коли формувалась 82 бригада , постало питання , а точніше був вакант на посаду начальника медичної служби бригади . Кукунов Костянтин тверезо оцінив свої сили і навики , а тому просив командира призначити його командиром медичної роти , специфіку роботи і організацію якої він знає краще. Довший час посада була відкрита по причині відсутності кандидатів. І десь , якщо не помиляюсь 13 березня в «єфірі» бригадного FM прозвучало прізвище Шевчук і запитання , що і кому відомо про даного військовослужбовця. Так , як я знайомий з Шевчуком , трохи вище я вже написав про це , фактично я виступив «рекомендаційним листом» оскільки знав , що майор Шевчук добре орієнтується в нормативних документах медичної служби , знає систему роботи і напевне таки зможе очолити медичну службу , займе цю «політичну» посаду.

11 квітня 2023 року наказом головнокомандувача , майор Шевчук , призначений начальником медичної служби 82 бригади.

Прибувши на місце дислокації підрозділу Шевчук розпочав ознайомлення зі станом справ та прийняттям посади. Так , як бригада формувалась надзвичайно динамічно , були інші важливі напрямки , куди я переключив свою увагу та енергію . Вакантна посада заповнена , колектив досить хороший , техніка частково наявна і продовжує прибувати , ніби все йде , як за планом , як і повинно …

Проте зовсім скоро я став помічати , що існує якась прірва чи то дистанціювання між начмедом служби і медиками підрозділів. Відчуваючи свою відповідальність за появу Шевчука в бригаді я спробував розібратись в причинах. Майже весь медичний персонал , говорив про те , що приїзд на розмову Шевчука супроводжується розповідями про все на світі , тільки не по темі . Так , як необхідної інформації для роботи підрозділ не отримував , ріс градус напруги . На що я неодноразово звертав увагу Антона Андрійовича . Фактично я був між медикам і начмедом кризис-менеджером. До всіх цих розмов начмеда і персоналу не по темі , добавилась зневажлива і часом не припустима манера спілкування майора Шевчука з особовим складом. Отже було прийнято рішення , що пора зробити «вечір відвертих розмов» де кожен зможе висловити своє бачення і що саме не подобається, безпосередньо в очі начальнику медичної служби бригади. Звісно не всі могли бути присутні, проте більшість таки була , говорили довго і здається нарешті вирівняли цю прірву , почали все з початку. Шкода , що це тривало не довго , оскільки склалось враження, що ця розмова «по душам» привела тільки до того , що начальник затаїв образу і шукав варіантів , як показати всім хто він , а хто ввірені йому люди і де їх місце .

Отож до фактів. Будучи на виконанні завдань , один з підрозділів попав під удар ворожого дрону в ході якого , декілька військовослужбовців отримали поранення , після надання першої медичної допомоги їх відправили в лікувальний заклад. Майор Шевчук прибувши в лікувальний заклад , відібирає в пораненого пояснення (рапорт) про те , що в момент отримання травми , йому наклали турнікет з індивідуальної аптечки , який порвався ! В подальшому начальник медичної служби звертається за допомогою до Корчинської Оксани Анатоліївни , що викликає певне здивування, як мінімум. Декілька днів вся ця ситуація та історія «тліє» але ніхто про це не знає , доки не вибухає на просторах інтернету скандал. Звісно керівництво бригади реагує на це моментально і проводиться службове розслідування в ході якого зʼясовується , що турнікет не рвався , про що говорять свідчення безпосередніх учасників евакуації пораненого , а також тих , хто накладав цей турнікет. Далі зʼясовується , що і рапорт потерпілого є підробкою ! Ким була зроблена ця підробка , залишається тільки здогадуватись , але вибір не такий вже великий серед кандидатів. Після всього цього , начальник медичної служби подає заявку на заміну турнікетів і о диво , заявку погоджують та видають те , що просили і сертифіковане , яке всі ми так любимо. Також варто згадати той факт , що при підготовці цього плану , за день до того , як пішов «вибух» в соціальних мережах, начальнику раптом стало погано і все би нічого , всі ми живі люди буває , але начальник медичної служби викликає собі швидку допомогу в той час , коли медична рота з екіпажами знаходиться в 10 хвилинах підльоту. І напевне потрібно буди вже зовсім обмеженим , щоб не звести всі ці речі в однин ланцюжок . Оскільки поспавши на госпіталізацію в медичну роту без навряд чи вдалось би покинути район розміщення підрозділу , а так викликав швидку і поїхав . І ця госпіталізація відбувається напередодні «землетрусу» у соціальних мережах , коли пачками їдуть перевірки , прилітають запити з вимогою надати пояснення і все в тому стилі , а головний фігурант тим часом знаходиться далеко і просто спостерігає….

Згодом по поверненню з лікувального закладу відбулась зустріч чи то очна ставка , командування бригади та майора Шевчука , зрозуміло , що поки майор був відсутній , зібрались всі можливі дані , які мають стосунок до справи і була побудований весь ланцюг причинно-наслідковий звʼязків . Шевчук визнав, що інформацію про типу порваний турнікет розповів Корчинській О.А , також мовчки визнав, що рапорт бійця про порваний турнікет , який як сказали в мережах мало не призвів до смерті , липа , підробка . Ціль яку переслідував начальник медичної служби благородна , але методи не припустимі … Вище було зазначено, коли Шевчук прийняв службу , весь цей час його не дуже хвилювали аптечки та їх наповнення, хоча часу було достатньо. Я не бачу сенсу описувати далі ситуацію , оскільки кожному з медичного підрозділу є що сказати і багато вже було сказано . Одне я знаю точно і твердо , ніякого «зникнення патріотів» тут не відбувається , а догана , яку отримав майор на мою думку є заслужена .

Бути добру!
показати весь коментар
27.08.2023 09:26 Відповісти
Хто це все написав?
показати весь коментар
27.08.2023 10:36 Відповісти
Він же написав, Юрій Бондар, 82 бригада,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007071728288 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007071728288

показати весь коментар
27.08.2023 12:11 Відповісти
Українці зараз дуже чутливі до корупції щодо забезпечення наших Захисників. Де правда, де брехня тяжко розібратись. Тому і такий суспільний резонанс після всіх тих золотих яєць та курток, та інших вкрадених мільярдів у Армії. Робота журналістів подавати професійно інформацію. Але якби там не було, всім медикам, які рятують життя нащих Захисників на передовій, велике Дякую.
показати весь коментар
27.08.2023 12:19 Відповісти
На мою думку, НАШІ Воїни на війні, і Вони ризикують най ціннішим - своїм ЖИТТЯМ.
Ідучи в бій, Вони мають бути захищені ЯКІСНИМИ , як засобами індивідуального захисту, ..... так і турнікетами, достатньо укомплектовані медаптечками, ліками і т.ін. для збереження життя!
ВОНИ того варті!!
показати весь коментар
28.08.2023 14:59 Відповісти
Гарна фраза з фільму /Висота/: Моей кровью на товарищей капать хочешь!!!
Начмед пише кров'ю! ЧУЖОЮ...
показати весь коментар
28.08.2023 22:34 Відповісти
Як завжди винні не пі..ри що нагріли руки на китайському лайні і яких закону воєнного часу треба розстріляти бо це військові злочинці, а винний начмед який врятував багато життів .
показати весь коментар
27.08.2023 09:32 Відповісти
Кто именно вынес "Сувору Догану"? Украина должна знать и помнить своих "героев"!
показати весь коментар
27.08.2023 09:39 Відповісти
Це гірше за СОВОК!!!
Замість вирішувати вопроси злочинної діяльності, покривають та примножують.
Головний ворог не в московії, а в головах вороватих никчемних українців. Одні віддають все за світлі цінності нації, а інщі просто мотлох.
показати весь коментар
27.08.2023 10:06 Відповісти
при Пороху було інакше...

Україні потрібен Порох!
показати весь коментар
27.08.2023 10:33 Відповісти
Не Порох, а ПоПе: шоколад'є!!!
показати весь коментар
28.08.2023 22:36 Відповісти
Ви що! За істеричною методичкою зелеботів , яка, слово в слово, не змінюється будь-де, якби зараз президентом був Порошенко, то він би здав рашистам Україну ще 24 лютого. Тому мовчіть, цінуйте та дякуйте за золоті яйця, літні куртки на зиму та китайські турнікети- спасіння лише в них та у найвеличнішому.
показати весь коментар
27.08.2023 12:44 Відповісти
Не прошенко. А ПеПо: шоколад'є!!!
показати весь коментар
28.08.2023 22:38 Відповісти
Ну да догана за то что выполняет прямые обязанности. Это прям билет в СССР.а тем кто экономит на закупках или ворует премию. Когда вы твари уже нажретесь этих денег. Стрелять мразей хочется больше чем русню. Народ старается дать лучшее за свои деньги а укроборонпром как бы по больше экономить и распилить. Просто браво. Чинуши вам хорошо спиться? А жить не страшно?а стоило бы и бояться так жить. И деньги и связи не помогут. Люди уже на грани могут и наказать сами.....
показати весь коментар
27.08.2023 14:01 Відповісти
Чому непонашому???
показати весь коментар
28.08.2023 22:39 Відповісти
Подяка начмеду Шевчуку за врятовані життя!!!
Слава Україні!
показати весь коментар
27.08.2023 15:24 Відповісти
ЗАЛУЖНИЙ весь час говорить що не буде терпіти совкові методи керування , ЗАЛУЖНИЙ ти сліпий ти не знаеш про аптечки про турнікети, ти не бачиш хто це прикриває, якщо знаеш то роздай ті аптечки комбрига комбата ітак дальше івідправ їх на роль а якщо тобі ніяково тоді йди впереді них.
показати весь коментар
27.08.2023 17:42 Відповісти
10тис неякісних турнікетів куплені кимось, у когось, за чиїсь гроші!
Хіба цього мало для розслідування?
Але після "яєць по 17" та "зимово-літніх курток по кілограму" - надії на покращення нема!
показати весь коментар
27.08.2023 23:49 Відповісти
Тобто того ганд....на, який закупив неякісні турнікети вони навіть не намагалися знайти, а вирішили покарати людину, яка дала розголос цій справі.
Зелені ж ви 3.14дари резнікови, шарапови і інші ..ляді.
показати весь коментар
28.08.2023 07:32 Відповісти
Який, Вам, колір до вподоби? Пропонуйте, а не тупо обпльовуйте!!!
показати весь коментар
28.08.2023 22:42 Відповісти
Вимкніть бенямарафон і думайте головою, а не місцем нижче спини.
В противному випадку ви приречені мати літні куртки замість зимових, мати китайські турнікети, яйця по 17, "мама любіть скорость" і інше лайно яке людям намагаються згодувати.
показати весь коментар
28.08.2023 23:30 Відповісти
І чому невиконується закон воєнного часу,всіх винних вищих чиновників рост!?ти,за розкрадання та хабарі.
показати весь коментар
28.08.2023 10:21 Відповісти
Яйцеголовий відкат получив в оп заніс ,тому вони й петушаться ,ну ну.
показати весь коментар
29.08.2023 07:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 