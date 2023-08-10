Через неякісні турнікети бійці стікають кров’ю, - Ярова. ВIДЕО

Скандал із тисячами неякісних аптечок урвав терпець волонтерській спільноті. Волонтерський фонд "Лелека" публічно звернувся до воєнного керівництва країни щодо проблемної ситуації з забезпеченням медиків і особового складу засобами тактичної медицини. Звернення підписали керівники багатьох волонтерських об’єднань і громадських організацій, які спеціалізуються на постачанні армії медичних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відома волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова повідомила, що отримує підтвердження від військових і парамедиків, які працюють на нулі, що турнікети в аптечках неякісні.

"Під час евакуації є таке поняття як "сортування поранених". І якщо людина отримала середньої тяжкості поранення, їй наклали турнікет, який потім порвався, а на неї не звертали увагу, тому що займались більш складними пацієнтами, і людина просто стікає кров'ю, то питання, хто за це понесе відповідальність?", - прокоментувала Ярова.

У 2014 році Ярова була однією з активістів, які займались питаннями впровадження першої домедичної допомоги за стандартами НАТО та TCCC (Tactical Сombat Сasualty Сare). У складі "Волонтерського десанту" в Міністерстві оборони волонтерка добилась імплементації цих стандартів на території України. Сьогодні ЗСУ, як і армії більшості країн НАТО, у наданні першої допомоги пораненим користується рекомендаціями ТССС (Tactical Combat Casualty Care).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відсутність палива для армії загрожує знищенням особового складу та техніки, яку надали партнери, - Ярова

"Ті відео, які викладають з передової, на яких турнікети рвуться - це просто жах. Ліпше покласти в аптечки джгут Есмарха, ніж такий турнікет, що може розірватись будь-якої хвилини", - наголосила волонтерка.