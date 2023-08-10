Через неякісні турнікети бійці стікають кров’ю, - Ярова. ВIДЕО
Скандал із тисячами неякісних аптечок урвав терпець волонтерській спільноті. Волонтерський фонд "Лелека" публічно звернувся до воєнного керівництва країни щодо проблемної ситуації з забезпеченням медиків і особового складу засобами тактичної медицини. Звернення підписали керівники багатьох волонтерських об’єднань і громадських організацій, які спеціалізуються на постачанні армії медичних засобів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відома волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова повідомила, що отримує підтвердження від військових і парамедиків, які працюють на нулі, що турнікети в аптечках неякісні.
"Під час евакуації є таке поняття як "сортування поранених". І якщо людина отримала середньої тяжкості поранення, їй наклали турнікет, який потім порвався, а на неї не звертали увагу, тому що займались більш складними пацієнтами, і людина просто стікає кров'ю, то питання, хто за це понесе відповідальність?", - прокоментувала Ярова.
У 2014 році Ярова була однією з активістів, які займались питаннями впровадження першої домедичної допомоги за стандартами НАТО та TCCC (Tactical Сombat Сasualty Сare). У складі "Волонтерського десанту" в Міністерстві оборони волонтерка добилась імплементації цих стандартів на території України. Сьогодні ЗСУ, як і армії більшості країн НАТО, у наданні першої допомоги пораненим користується рекомендаціями ТССС (Tactical Combat Casualty Care).
"Ті відео, які викладають з передової, на яких турнікети рвуться - це просто жах. Ліпше покласти в аптечки джгут Есмарха, ніж такий турнікет, що може розірватись будь-якої хвилини", - наголосила волонтерка.
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https://glavcom.ua/publications/v-ukrajini-znikli-10-tisjach-amerikanskikh-aptechok-istorija-shakhrajstva-jake-rozsliduje-fbr-948007.html
Это не садовый его таким сделал, он таким стал с середины 70-х годов.
А ты про палатку с зелёнкой и бинтами рассказуешь.
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
Вантаж тактичних аптечок IFAK випарувався по дорозі в Україну. «Главком» уперше в деталях описує схему магічного зникнення цінного вантажу
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В Україні - черговий гучний скандал з гуманітарною допомогою. Ця неприглядна історія сталася ще восени минулого року, але зараз у всіх подробицях спливла на поверхню. Особливої пікантності скандалу додає той факт, що у зникнення вантажу, який був призначений для військових, виявилась вплутана Львівська військова обладміністрація. Цю справу вже розслідує американське ФБР. Вона може стати ударом по репутації України, як великого «гуляй-поля» для різноманітних шахрайських оборудок, де може «загубитися» все, що завгодно.
Бот, йди на ***, тебе вже вичислили і будуть банити у всіх темах, де ти сереш. Водкі нє будет, інакше кажучи.
Контрнаступ перетворився у відступ через зрадливих та дибільних вищих керівників держави та армії.
Один каже, я говорю знайомим у орків ланцети, шахеди, якісь інші безпілотники чи системи, купа всього, більше ніж у нас. На що йому відповіли - ну то й що що є, вони ж дебіли, ними користуватись не уміють. Людина у шоці з того всього. Звинувачує наші ЗМІ, що зуміли аж так вправно натриздіти українцям у голови.
Будь ласка. Навіть турнікетів нормальних немає. А де вони ділись. Американці присилали. Пощезли і сліду немає. Може ще і кацапні перепродали. Я вже і не здивуюсь.
В ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують з якоїсь машини респіратори з України. Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул. Постанова Уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була прийнята 11 березня 2020 року і вступила в силу після опублікування.
Митниця виконує закони. Після введення заборони митники, прикордонники і правоохоронці зупинили вивезення вже більш ніж 260 тис. масок та респіраторів за кордон.
Для інформації - Україна є традиційним експортером подібної продукції, торгівля йшла і в 2019 і в 2020 до погіршення ситуації із короновірусом і заборони експорту. Наприклад, в 2019 по цьому коду будо експортовано 3195 т, за лютий 2020 - 394 т. При цьому країна активно імпортує маски інших типів - більше 2 млн за 17 днів березня, наприклад...
І в той же час зникають 10 тисяч американських аптечок!! Ці zeмразі гірше рашисиів!! Як можна наживатися на допомозі??
https://glavcom.ua/publications/v-ukrajini-znikli-10-tisjach-amerikanskikh-aptechok-istorija-shakhrajstva-jake-rozsliduje-fbr-948007.html
Сидять собі такі безпечні..вже наробили в 2019 і досі не розуміють.
Вони і до людей не піходять, якщо бабло не платиш, а тут тяжкопоранені, які потребують надзвичайних зусиль. Безплатно не хочуть.
Можливо одиницям не плювати на поранених і волонтерам.
Чула розповідь про одного бійця. Він мабуть не буде жити, бо майже усі органи в решето. Лікується вже більше півроку. Звісно його звільнили з ЗСУ. І не надали жодної групи. Людині платять в місяць копійки. Щоб дістати ліки , йому приходиться звертатись або до благодійників, або до волонтерів.
Нікому ні він , ні його проблеми не потрібні.
І це ж не поодинокий випадок. На жаль.
Якби люди бачили все це , то допомоги та підтримку було би значно більше.
Засіла в КИЄВІ антиукраїнська влада не несе відповідальності за зраду. Більше: ще й обкрадає під час війни!
Герой показує, як знищує ворога..... Герой продовжує боротьбу... А Слуга народу вимагав хабар... Воєнкоми і депутати крадуть , втікають з краіни.. Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але нема ні озброєння , ні снарядів Міністр фінансів розповідає , що Захід дає добро на те що вони крадуть і будуть красти ...... То чи не пора братися ЗА ВИЛА ? ЗЕ- шобла встигне втекти в МАНАКО , а нас всіх просто знищать