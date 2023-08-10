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Из-за некачественных турникетов бойцы истекают кровью, - Яровая. ВИДЕО

Скандал с тысячами некачественных аптечек стал последней каплей для волонтерского сообщества. Волонтерский фонд "Лелека" публично обратился к военному руководству страны по поводу проблемной ситуации с обеспечением медиков и личного состава средствами тактической медицины. Обращение подписали руководители многих волонтерских объединений и общественных организаций, специализирующихся на поставке армии медицинских средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Известная волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая сообщила, что получает подтверждения от военных и парамедиков, работающих на нуле, что турникеты в аптечках некачественные.

"Во время эвакуации есть такое понятие как "сортировка раненых". И если человек получил средней тяжести ранения, ему наложили порвавшийся турникет, а на него не обращали внимание, потому что занимались более сложными пациентами, человек просто истекает кровью. Вопрос - кто за это понесет ответственность?" - прокомментировала Яровая.

В 2014 году Яровая была одним из активистов, занимавшихся вопросами внедрения первой домедицинской помощи по стандартам НАТО и TCCC (Tactical Сombat Сasualty Сare). В составе "Волонтерского десанта" в Министерстве обороны волонтер добилась имплементации этих стандартов на территории Украины. Сегодня ВСУ, как и армии большинства стран НАТО, в оказании первой помощи раненым пользуются рекомендациями ТССС (Tactical Combat Casualty Care).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны будет судиться с Госаудитслужбой из-за решений по поставщикам, - Яровая

"Видео, которые выкладывают с передовой, на которых турникеты рвутся - это просто ужас. Лучше положить в аптечки жгут Эсмарха, чем турникет, который может разорваться в любую минуту", - подчеркнула волонтер.

Автор: 

ВСУ (6587) медицинская помощь (85) Яровая Дана (50)


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Топ комментарии
+41
І в той же час зникають 10 тисяч американських аптечок!! Ці zeмразі гірше рашисиів!! Як можна наживатися на допомозі??

https://glavcom.ua/publications/v-ukrajini-znikli-10-tisjach-amerikanskikh-aptechok-istorija-shakhrajstva-jake-rozsliduje-fbr-948007.html
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10.08.2023 14:23
+36
це роблять спільники окупантів
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10.08.2023 14:21
+32
Вчора дивилась запис відео хлопців, які побували у відпустці.
Один каже, я говорю знайомим у орків ланцети, шахеди, якісь інші безпілотники чи системи, купа всього, більше ніж у нас. На що йому відповіли - ну то й що що є, вони ж дебіли, ними користуватись не уміють. Людина у шоці з того всього. Звинувачує наші ЗМІ, що зуміли аж так вправно натриздіти українцям у голови.
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10.08.2023 14:31
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Правила форума Совет форумчан
це роблять спільники окупантів
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10.08.2023 14:21 Ответить
Зрадники тихою сапою знищують наших бійців. А кажуть; не винувати ми.
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10.08.2023 14:34 Ответить
Не зрадники, а зрадниця, начальниця медслужби остапчук, чи як її там. Про ці турнікети перший почав бити на сполох Корчинський, чия дружина керує волонтерською службою порятунку поранених. З відома цієї остащенко закупили по страшній ціні браковані китайські аптечки, тоді як на складі є 150 тисяч нолрмальних американських. Ця гнида, началдьниця медслужби ЗСУ гробить наших поранених хлопців; писали Залужному, але до сраки.
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10.08.2023 18:25 Ответить
При наявності на складах КМС 150 тисяч якісних аптечок, начальник відділу закупівель Управління медичного постачання Володимир Прудніков поставив на фронт китайські низькосортні турнікети IFAK, які були закуплені в ТОВ "Український медичний дім", співзасновником якого є його невістка.1 авг. 2023 г.
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10.08.2023 14:49 Ответить
Спасение раненых для НИХ НЕ НА ЧАСИ , сейчас боремся с росмузыкой и памятниками Пушкину !!! Раненые подождут .
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10.08.2023 17:00 Ответить
І в той же час зникають 10 тисяч американських аптечок!! Ці zeмразі гірше рашисиів!! Як можна наживатися на допомозі??

https://glavcom.ua/publications/v-ukrajini-znikli-10-tisjach-amerikanskikh-aptechok-istorija-shakhrajstva-jake-rozsliduje-fbr-948007.html
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10.08.2023 14:23 Ответить
Утриманець Фрідмана - покидьок і мразота мер Львова Андрій Садовий перетворив місто Львів у смердючу корупційну клоаку. Забули як він ще 2014 публічно вимагав капітуляції України? Не маю поваги до, як вони себе іменують "жителів міста Лева". Нема вже такого міста. З нього Садовий зробив "Шакалово", а війна брутально вивернула його гниле нутро - одні злодії, крутелики, хапуги і корупціонери.
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10.08.2023 15:08 Ответить
Нема вже такого міста. З нього Садовий зробив "Шакалово".
Это не садовый его таким сделал, он таким стал с середины 70-х годов.
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10.08.2023 15:42 Ответить
Вперше я відвідав Львів в 1975 році. Був декілька разів за совка. До Садового протягом Незалежності. І був за Садового. Протягом війни не був, але та інформація яка просочується свідчить про "видатні здобутки" на корупційній ниві саме утриманця і шістку Фрідман "пана" Садового. З 2000 року приїздив не як турист, а як експерт з соціального управління. Така ж сама фігня відбувалася і в Харкові за Кернеса, але найгірше місто яке мені довелось відвідати, безумовно, Кривий Ріг. Якщо порівнювати будь яке місто з Кривим Рогом, то всюди краще...
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10.08.2023 16:03 Ответить
І що, де реакція ЗЕвлади, важко навести порядок, знайти хто це лайно закупив і втюхав на фронт? Це так важко, нема кому зайнятись як завжди?
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10.08.2023 14:23 Ответить
… Байден де F 16, де АТАКАМС!!!???… А ми поки жгути неякісні бійцям…
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10.08.2023 14:25 Ответить
Ну так це їх люди на чолі з яйцекрадом закупили . Що ж їм наводить порядок у тих хто їх годує?
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10.08.2023 14:27 Ответить
Та ні, то не Резніков, той іпалом торгує. Це всередині системи, службах тилу МО, совкові, пузаті крадії , і вони пʼють кров і живуть вічно, так здається…
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10.08.2023 14:30 Ответить
Журналист-пиарщик и по совместительству Министр Обороны Украины Резников. По кличке Илья-яйцо.
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10.08.2023 14:56 Ответить
Яйцекрадам не до якихось там військових і турнікетів, їм ще треба вигадати як мільярди і мільярди спи3₴ити а ви про такі "мєлочі" розказуєте
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10.08.2023 14:25 Ответить
Тут не звернення треба подавати. А звертатися в прокуратуру, і подавати до суду. А знаючи кому зараз служать прокурори та суди треба здійняти таку хвилю щоб оте все розслідування було під контролем громадськості і не тільки українців!
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10.08.2023 14:25 Ответить
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10.08.2023 14:25 Ответить
А мобильные госпиталя немецкие называли ненужные.Предлагали немцам их себе в жопу засунуть.
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10.08.2023 14:26 Ответить
А на фіга вони потрібні? У нас самих на складах польові шпиталя трухнуть. Медевакуація зараз їх не передбачає.
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11.08.2023 13:39 Ответить
Там оборудование лучше чем в твоей киевской больнице
А ты про палатку с зелёнкой и бинтами рассказуешь.
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11.08.2023 14:14 Ответить
Ну і куда його дівати? На рівні бригад надається перша лікарська допомога пораненим і амбулаторна допомога хронічно хворим та контуженим, далі пораненні ідуть до центральних госпіталів та лікарень. А непрофильного б/в устаткування у нас і без списаних Бундесвеєром комплектів вище люка.
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11.08.2023 16:41 Ответить
Как он туда без ног пойдёт?
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11.08.2023 18:10 Ответить
А потім насєлєніє мнєвсядалжни питає а де допомога, наш бубачка не втік...

В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР

Вантаж тактичних аптечок IFAK випарувався по дорозі в Україну. «Главком» уперше в деталях описує схему магічного зникнення цінного вантажу

Благодійний вантаж на мільйон доларів не можуть знайти ані влада, ані правоохоронці

В Україні - черговий гучний скандал з гуманітарною допомогою. Ця неприглядна історія сталася ще восени минулого року, але зараз у всіх подробицях спливла на поверхню. Особливої пікантності скандалу додає той факт, що у зникнення вантажу, який був призначений для військових, виявилась вплутана Львівська військова обладміністрація. Цю справу вже розслідує американське ФБР. Вона може стати ударом по репутації України, як великого «гуляй-поля» для різноманітних шахрайських оборудок, де може «загубитися» все, що завгодно.
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10.08.2023 14:26 Ответить
Який хитросракий бот. Спочатку пише правильні речі, а в кінці починається нахрюк.
Бот, йди на ***, тебе вже вичислили і будуть банити у всіх темах, де ти сереш. Водкі нє будет, інакше кажучи.
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10.08.2023 14:32 Ответить
Супрун Бубі у штані насрала?
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10.08.2023 14:34 Ответить
А через ніякісну (корумповану, злодійську, зрадливу) владу, стікає кров'ю вся Україна.
Контрнаступ перетворився у відступ через зрадливих та дибільних вищих керівників держави та армії.
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10.08.2023 14:29 Ответить
Не панікуйте. Наступ, хоч і повільно, продовжується. Головне що ворог знищується.
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10.08.2023 15:20 Ответить
Ви, людоньки, ще скажіть таку гуйню, що можновладці не мають красти!
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10.08.2023 14:30 Ответить
Ти кінчений, чи що? Залужний і його підлеглі не займаються закупівлями, вони використовують що є, що вже закуплено зеленим мо.
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10.08.2023 15:41 Ответить
Вчора дивилась запис відео хлопців, які побували у відпустці.
Один каже, я говорю знайомим у орків ланцети, шахеди, якісь інші безпілотники чи системи, купа всього, більше ніж у нас. На що йому відповіли - ну то й що що є, вони ж дебіли, ними користуватись не уміють. Людина у шоці з того всього. Звинувачує наші ЗМІ, що зуміли аж так вправно натриздіти українцям у голови.
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10.08.2023 14:31 Ответить
А ми ще сміємося із зазомбованих кацапів. А тут своїх зомбаків зелені розводять.
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10.08.2023 14:34 Ответить
До того ж таких самих ідіотів. Нічим від кацапів не відрізняються.
Будь ласка. Навіть турнікетів нормальних немає. А де вони ділись. Американці присилали. Пощезли і сліду немає. Може ще і кацапні перепродали. Я вже і не здивуюсь.
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10.08.2023 14:38 Ответить
Я не здивуюся, коли якісні турнікети для ВСУ вигулькнуть в якійсь країні або навіть в кацапії, бо як ми пам'ятаємо відбувалося з медицинськими масками та респіраторами, которі вигулькнули в Іспанії на самому початку ковідної пандемії:

В ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують з якоїсь машини респіратори з України. Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул. Постанова Уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була прийнята 11 березня 2020 року і вступила в силу після опублікування.

Митниця виконує закони. Після введення заборони митники, прикордонники і правоохоронці зупинили вивезення вже більш ніж 260 тис. масок та респіраторів за кордон.

Для інформації - Україна є традиційним експортером подібної продукції, торгівля йшла і в 2019 і в 2020 до погіршення ситуації із короновірусом і заборони експорту. Наприклад, в 2019 по цьому коду будо експортовано 3195 т, за лютий 2020 - 394 т. При цьому країна активно імпортує маски інших типів - більше 2 млн за 17 днів березня, наприклад...
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10.08.2023 15:08 Ответить
Не "вигулькнуть" бо ці китайські турнікети вже були в комплекті індивідуальних аптечок, які комплектував виробник.
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10.08.2023 16:22 Ответить


І в той же час зникають 10 тисяч американських аптечок!! Ці zeмразі гірше рашисиів!! Як можна наживатися на допомозі??

https://glavcom.ua/publications/v-ukrajini-znikli-10-tisjach-amerikanskikh-aptechok-istorija-shakhrajstva-jake-rozsliduje-fbr-948007.html
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10.08.2023 18:36 Ответить
Результат того, що багато хто вважає русню "тупою". Те, що називають "тупістю", є просто неадекватністю.
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10.08.2023 14:37 Ответить
Взяти би такого розумника хоч під один обстріл від тупої русні.
Сидять собі такі безпечні..вже наробили в 2019 і досі не розуміють.
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10.08.2023 14:40 Ответить
Я тільки біля ракетних був, та все одно розумію, що ракету не можуть зробити зовсім тупі люди, для цього знання і навички треба мати.
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10.08.2023 14:42 Ответить
Ви б насправді мабуть дуже здивувалися, якби побачили дійсний рівень інтелектуального розвитку людей, які безпосередньо на виробництві щось випускають... складно розробити, вирахувати і спроектувати, а коли налаштовано конвеєрне виробництво, то там як правило автоматика робить 99% задачі, залишається тільки те, що автоматика зробити не може (або подібне налаштування є дуже дорогим) - на кшталт "постав коробки з готовою продукцією на палєту, щоб їх забрав автопогрузчик і відвіз на склад".
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10.08.2023 15:00 Ответить
Щоб навіть обслуговувати лінії з таким рівнем автоматизації, теж потрібні не дурні люди.
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10.08.2023 15:02 Ответить
Звичайно, але це не ті люди, які безпосередньо виготовляють продукцію, а приходящі спеціалісти, що виконують свої задачі по обслуговуванню і йдуть собі.
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10.08.2023 15:12 Ответить
І це місцеві спеціалісти, здебільшого. Тобто люди, які спромоглись не тільки прочитати ХХХ сторінок технічної документації, а ще й зробити практичні висновки з них.
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10.08.2023 15:14 Ответить
Та я ж з вами наче і не сперечаюся. Тільки хочу сказати, що безпосередній виробник ракет, той, який шурупи молотком в корпус забиває, а потім взриваєтса склад готовой піротєхнікі, як правило, не дуже розвинутий інтелектуально.
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10.08.2023 15:19 Ответить
Це так. Правда, від цього нам лише трохи легше, тому що залишається лише Богу молитись, щоб той, хто шуруп забиває, влучив куди треба нам.
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10.08.2023 15:22 Ответить
Телемарафон Едині новини Будете дивитись перетвортиесь на тупе бидло.
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10.08.2023 14:50 Ответить
В Україні ще не закінчилося кріпацтво - здоров'я, життя кріпака, простого смерда нічого не вартує, Однак на ньому можна заробити на всіх етапах аж до похорон і довгі роки потім, цинічно паразитуючи на "вшануванні пам'яті героїв та піклування про їх родини" - обкрадаючи мертвих.
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10.08.2023 14:46 Ответить
Дайте прізвища хто відповідав за закупівлю.
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10.08.2023 14:50 Ответить
неякісні турнікети, це звісно жахливо!! Потребують негайної заміни, і покарання. Але є ще одна проблема - лікування після поранень. Хлопців тягають по госпіталях, декому вже апмутували кінцівки, в деяких вони гниють, і ними ніхто не займається. Приклад: Мукачевський військ.госпіталь, госпіталь МВС Ірпінь (поки хлопці не влаштували справжній скандал у госпіталі, їх навіть ніхто не оглянув за три дні), госпіталь у Харкові - та сама історія.. Особисто довелось зіткнутися з відвертим ********* у трьох останніх госпіталях (про мукачевський дивилась відео, його записав та виклав командир одного з підрозділів, побратимів якого привезли до мукачевського госпіталя, та кинули на призволяще у коридорі, навіть одяг не дали і не покормили, і перед цим возили по країні по різних госпіталях). То це як?? зе-влада винна у такому байдужому ставленні до захисників?? Я нікого не захищаю, не знімаю з влади провини за бездіяльність.. Але байдужість тих, хто мав би рятувати життя поранених захисників просто вражає! Напевне це тому, що війна від них ну тааааак далеко, наче не в їх країні а в іншому всесвіті. Обурюватись на форумах діями влади це класно, але ТРЕБА ПОЧИНАТИ З САМИХ СЕБЕ, *****. Бо у госпіталях Мукачево, Ірпіня, Харкова не зеленський працює, не його секретарка чи коханка єрмака. Там працюють звичайні українці! ЗВИЧАЙНІ !
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10.08.2023 14:53 Ответить
Не звичайні. А ті хто гнав на Супрун і голосував за зелень.
Вони і до людей не піходять, якщо бабло не платиш, а тут тяжкопоранені, які потребують надзвичайних зусиль. Безплатно не хочуть.
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10.08.2023 14:58 Ответить
в мене немає підтвердження що всі працівники цих закладів гнали на Супрун. Справа ж не тільки в політиці, не тільки в політичних вподобаннях. Справа в людяності, в бажанні допомагати перемогти у цій війні тим, хто ризикує щосекунди !! Виходить, що бажання перемогти є тільки в тих, хто взяв до рук зброю і віддає своє життя та здоровья на передку. А хотілося б щоб це була справа і бажання всього суспільства, кожного українця !
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10.08.2023 15:05 Ответить
Більшість гнала, бо це їхні гроші.
Можливо одиницям не плювати на поранених і волонтерам.
Чула розповідь про одного бійця. Він мабуть не буде жити, бо майже усі органи в решето. Лікується вже більше півроку. Звісно його звільнили з ЗСУ. І не надали жодної групи. Людині платять в місяць копійки. Щоб дістати ліки , йому приходиться звертатись або до благодійників, або до волонтерів.
Нікому ні він , ні його проблеми не потрібні.
І це ж не поодинокий випадок. На жаль.
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10.08.2023 15:43 Ответить
я просто не хотіла про це писати, але ви абсолютно праві. Забрати на лікування в рідне місто пораненого практично немає можливості, бо якщо ти забираєш бійця, то він не отримує виплат, а здоровья вже втратив. То виходить що і лікувати його немає за що, бо не всі ж мають доступ до "годівниці", в когось мінімальна зарплатня. Виходить замкнене коло, і самі не лікують, і родичам не дають, бо наказують грошима за перевід в інший медичний заклад.
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10.08.2023 15:47 Ответить
знаєте, що хлопці кажуть в тих госпіталях, вони кажуть "Ми ***** никому не нужны." Це не поодинокий випадок, це вже настрій у хлопців такий, бо бачуть ставлення до себе з боку цивільного суспільства. І від цього безсилля хочеться на стіну лізти. Багато чого є розповісти, але не буду. Може колись потім.
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10.08.2023 15:49 Ответить
Цивільне суспільство заспокоєне марафоном чудових новин.
Якби люди бачили все це , то допомоги та підтримку було би значно більше.
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10.08.2023 15:52 Ответить
повинна бути гаряча лінія тільки для таких випадків - відмова у лікуванні військових, в нас є цілий міністр охорони здоров'я, це його зона відповідальності..., ще в насє Медичні Сили, теж наш хліб жують...
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10.08.2023 15:03 Ответить
так немає ж відмови, є просто шалена байдужість. На що скаржитись чи писати рапорти? І на чиє ім"я їх писати??????? Ніхто ні за що не відповідає.
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10.08.2023 15:06 Ответить
я вже навіть до Юрія Бутусова в його ютуб каналі зверталась з проханням підняти цю тему у своїх ефірах.
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10.08.2023 15:09 Ответить
Тому хто купив неякісні турникети, затягти їх їм на шиї!
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10.08.2023 14:57 Ответить
Не вийде. Неякісний турнікет вбиває захисників і дарує життя корупціонерам.
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10.08.2023 15:24 Ответить
Як же шкода що від купи мразоти, корупціонерів, дибілів голосувальників, залежить життя звичайних нормальних українців, воїнів, розумних мислячих людей, дітей майбутнього. Доводиться варитись в загальному котлі і під час війни прав на щось вплинути майже немає.
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10.08.2023 15:05 Ответить
командувачка медичних сил - зрадниця. Народжена в сім"ї російського офіцера, прийшла до влади за часів януковича, перетягнула в службу всіх корупціонерів часів януковича, а зараз змилась у відпустку. затяхнути їй зашморг на шиї тим китайським турнікетом.
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10.08.2023 15:06 Ответить
Хіба що діти загинувших фронтовиків зможуть. Більше нікому
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10.08.2023 19:00 Ответить
ЧИНОВНИКІВ/БЮРОКРАТІВ, ЩО ЗАКУПИЛИ НЕЯКІСНІ ТУРНІКЕТИ ТА ПЕРЕДАЛИ НА ФРОНТ - СУДИТИ, а ще краще, РОЗДЯГНУТИ ДОГОЛА ТА ПРИВ'ЯЗАТИ ДО СТОВПІВ (так робили з мародерами на початку війни...)!
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10.08.2023 15:08 Ответить
І хто це зробить?
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10.08.2023 15:21 Ответить
Військова прокуратура... Поранені ветерани... Громадяни (родичі тих, хто воює)...
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10.08.2023 22:04 Ответить
Око за око, зуб за зуб. За смерть внаслідок корупційних дій що призвели до таких наслідків винуватцям пожиттєве без права пом'якшання !!!!
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10.08.2023 15:13 Ответить
Вкраїнчики їх ще раз переоберуть, як не гетьманцевих- то їх замінник (притул або малін михайлових з пташкою)
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10.08.2023 18:59 Ответить
То вже ж призвіще відоме чиновника, який у фірми дочки закупає китайське лайно, внаслідок чого гинуть хлопці. Чому не висунута підозра і не закритий в камеру? Бо відкати Єрмаку йдуть?
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10.08.2023 15:18 Ответить
А Боневтік не в долі?
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10.08.2023 15:22 Ответить
ХЗ
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10.08.2023 15:34 Ответить
На одного полеглого Героя, сотня держиморд-зрадників
Засіла в КИЄВІ антиукраїнська влада не несе відповідальності за зраду. Більше: ще й обкрадає під час війни!
Герой показує, як знищує ворога..... Герой продовжує боротьбу... А Слуга народу вимагав хабар... Воєнкоми і депутати крадуть , втікають з краіни.. Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але нема ні озброєння , ні снарядів Міністр фінансів розповідає , що Захід дає добро на те що вони крадуть і будуть красти ...... То чи не пора братися ЗА ВИЛА ? ЗЕ- шобла встигне втекти в МАНАКО , а нас всіх просто знищать
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10.08.2023 15:49 Ответить
Додатково до штатного з аптечки (дійсно невідповідної якості), видається турнікет CAT, SAM або "Січ", крім того при необхідності можна докупити ще додатковий. Хай скажуть де їх "проібали", що довелось китайський накладати, який треба використовувати в якості тренувального?
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10.08.2023 16:16 Ответить
Під час війни постачання бракованих турнікетів у війська має каратись? А якщо знайшли, що на папері закупили по космічним цінам, а поставили зі складів МО старі турнікети випуску 1991 року, а у війська вже пішло по накладним як "гуманітарка від партнерів", щоб не виникли питання про лайно, то має сісти нарешті як мінімум Рєзніков? Тоді виникає третє питання. Його ніхто не чіпає, бо всі верхівка в ділі?
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10.08.2023 16:21 Ответить
На складах МО не могло бути турнікетів. Там були "Сумка медична загальновійськова" і "Автоаптечка", які, якщо б були людьми, за віком не підлягали б мобілізації
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10.08.2023 16:30 Ответить
корупція, скрізь корупція і те бидло, що дірвалось до влади думає, що після війни їм це забудуть, пробачать, чи думають, що встигнуть втекти?
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10.08.2023 17:10 Ответить
Пора збройним силам Украіни брати владу в свої руки,а смердючу злодюжну зелену владу починаючи з зеленського без суда і слідства кому на перекладіну кому пулю,а кого то удавити ціми турнікетами іначе тут порядку не буде,пора вже починати.
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10.08.2023 18:06 Ответить
Зелені вбивці рєзнікова...
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10.08.2023 18:56 Ответить
 
 