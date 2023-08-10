Из-за некачественных турникетов бойцы истекают кровью, - Яровая. ВИДЕО
Скандал с тысячами некачественных аптечек стал последней каплей для волонтерского сообщества. Волонтерский фонд "Лелека" публично обратился к военному руководству страны по поводу проблемной ситуации с обеспечением медиков и личного состава средствами тактической медицины. Обращение подписали руководители многих волонтерских объединений и общественных организаций, специализирующихся на поставке армии медицинских средств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Известная волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая сообщила, что получает подтверждения от военных и парамедиков, работающих на нуле, что турникеты в аптечках некачественные.
"Во время эвакуации есть такое понятие как "сортировка раненых". И если человек получил средней тяжести ранения, ему наложили порвавшийся турникет, а на него не обращали внимание, потому что занимались более сложными пациентами, человек просто истекает кровью. Вопрос - кто за это понесет ответственность?" - прокомментировала Яровая.
В 2014 году Яровая была одним из активистов, занимавшихся вопросами внедрения первой домедицинской помощи по стандартам НАТО и TCCC (Tactical Сombat Сasualty Сare). В составе "Волонтерского десанта" в Министерстве обороны волонтер добилась имплементации этих стандартов на территории Украины. Сегодня ВСУ, как и армии большинства стран НАТО, в оказании первой помощи раненым пользуются рекомендациями ТССС (Tactical Combat Casualty Care).
"Видео, которые выкладывают с передовой, на которых турникеты рвутся - это просто ужас. Лучше положить в аптечки жгут Эсмарха, чем турникет, который может разорваться в любую минуту", - подчеркнула волонтер.
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https://glavcom.ua/publications/v-ukrajini-znikli-10-tisjach-amerikanskikh-aptechok-istorija-shakhrajstva-jake-rozsliduje-fbr-948007.html
Это не садовый его таким сделал, он таким стал с середины 70-х годов.
А ты про палатку с зелёнкой и бинтами рассказуешь.
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
Вантаж тактичних аптечок IFAK випарувався по дорозі в Україну. «Главком» уперше в деталях описує схему магічного зникнення цінного вантажу
Благодійний вантаж на мільйон доларів не можуть знайти ані влада, ані правоохоронці
В Україні - черговий гучний скандал з гуманітарною допомогою. Ця неприглядна історія сталася ще восени минулого року, але зараз у всіх подробицях спливла на поверхню. Особливої пікантності скандалу додає той факт, що у зникнення вантажу, який був призначений для військових, виявилась вплутана Львівська військова обладміністрація. Цю справу вже розслідує американське ФБР. Вона може стати ударом по репутації України, як великого «гуляй-поля» для різноманітних шахрайських оборудок, де може «загубитися» все, що завгодно.
Бот, йди на ***, тебе вже вичислили і будуть банити у всіх темах, де ти сереш. Водкі нє будет, інакше кажучи.
Контрнаступ перетворився у відступ через зрадливих та дибільних вищих керівників держави та армії.
Один каже, я говорю знайомим у орків ланцети, шахеди, якісь інші безпілотники чи системи, купа всього, більше ніж у нас. На що йому відповіли - ну то й що що є, вони ж дебіли, ними користуватись не уміють. Людина у шоці з того всього. Звинувачує наші ЗМІ, що зуміли аж так вправно натриздіти українцям у голови.
Будь ласка. Навіть турнікетів нормальних немає. А де вони ділись. Американці присилали. Пощезли і сліду немає. Може ще і кацапні перепродали. Я вже і не здивуюсь.
В ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують з якоїсь машини респіратори з України. Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул. Постанова Уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була прийнята 11 березня 2020 року і вступила в силу після опублікування.
Митниця виконує закони. Після введення заборони митники, прикордонники і правоохоронці зупинили вивезення вже більш ніж 260 тис. масок та респіраторів за кордон.
Для інформації - Україна є традиційним експортером подібної продукції, торгівля йшла і в 2019 і в 2020 до погіршення ситуації із короновірусом і заборони експорту. Наприклад, в 2019 по цьому коду будо експортовано 3195 т, за лютий 2020 - 394 т. При цьому країна активно імпортує маски інших типів - більше 2 млн за 17 днів березня, наприклад...
І в той же час зникають 10 тисяч американських аптечок!! Ці zeмразі гірше рашисиів!! Як можна наживатися на допомозі??
https://glavcom.ua/publications/v-ukrajini-znikli-10-tisjach-amerikanskikh-aptechok-istorija-shakhrajstva-jake-rozsliduje-fbr-948007.html
Сидять собі такі безпечні..вже наробили в 2019 і досі не розуміють.
Вони і до людей не піходять, якщо бабло не платиш, а тут тяжкопоранені, які потребують надзвичайних зусиль. Безплатно не хочуть.
Можливо одиницям не плювати на поранених і волонтерам.
Чула розповідь про одного бійця. Він мабуть не буде жити, бо майже усі органи в решето. Лікується вже більше півроку. Звісно його звільнили з ЗСУ. І не надали жодної групи. Людині платять в місяць копійки. Щоб дістати ліки , йому приходиться звертатись або до благодійників, або до волонтерів.
Нікому ні він , ні його проблеми не потрібні.
І це ж не поодинокий випадок. На жаль.
Якби люди бачили все це , то допомоги та підтримку було би значно більше.
Засіла в КИЄВІ антиукраїнська влада не несе відповідальності за зраду. Більше: ще й обкрадає під час війни!
Герой показує, як знищує ворога..... Герой продовжує боротьбу... А Слуга народу вимагав хабар... Воєнкоми і депутати крадуть , втікають з краіни.. Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але нема ні озброєння , ні снарядів Міністр фінансів розповідає , що Захід дає добро на те що вони крадуть і будуть красти ...... То чи не пора братися ЗА ВИЛА ? ЗЕ- шобла встигне втекти в МАНАКО , а нас всіх просто знищать