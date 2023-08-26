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Начмеду, попросившему Командование Медицинских сил заменить некачественные турникеты, объявили строгий выговор

турнікет

Начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку, который попросил Командование Медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты и попросил помочь с этим волонтера Оксану Корчинскую, объявили "строгий выговор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Антон Шевчук в комментарии "УП" рассказал: "Как только я прибыл в бригаду в конце апреля, я спросил у тогдашнего начмеда, что по аптечкам. На что было сказано, что аптечки выданы, в каждой по два турникета, проблем нет.

Затем, 11-12 июля, когда мы готовились вступать в боевые действия, я проверил аптечки и увидел китайские турникеты с немецкой наклейкой и литовской инструкцией - это меня немного прибило... Некоторым ребятам, которые на тот момент уже выполняли задачи, я заменил турникеты из запасов бригады.

12-13 июля я устно обращался к тем, кто нас снабжает, это выше бригады (Шевчук не называет, о каком органе идет речь. - Ред.), мне говорили, что или нет турникетов, или надо расследование с комиссией. 14 июля я подал заявку на КМС о замене турникетов. В личном разговоре с командованием мне сказали, что турникетов на складах нет.

Смотрите также: Командующий Медицинскими Силами игнорирует публичные запросы относительно некачественных турникетов, - Яровая. ВИДЕО

18 июля я увиделся с Оксаной (Корчинской. - Ред.) и попросил ее помочь поменять турникеты. Мне позвонили, сказали, что к нам едет комиссия из КМС с проверкой качества турникетов. Как я потом узнал, они просто вытащили запакованные турникеты, боевые медики наложили их на конечность и проверили пульс. Потом появился пост, что турникеты в замене не нуждаются. Бывший начмед бригады убеждал меня, что с турникетами все нормально.

Но 22 июля мы получили наряд (разрешение. - Ред.) на замену турникетов, позже я подал заявление на замену окклюзионных наклеек, которые также были дерьмом. Окклюзионные наклейки заменили сразу.

Мне сказали, что поднялся большой кипиш. Насколько я понял, было два депутатских обращения на КДШВ - мне старательно хотели впаять, что это из-за меня, но я тех депутатов даже не знал.

Было расследование, я написал, что сначала подал заявку... Я не хотел это делать скандалом, я прекрасно понимаю, что страна в войне и любые удары по армии - не является чем-то положительным. Но я не мог отпускать ребят в бой с китайскими турникетами.

Смотрите также: Из-за некачественных турникетов бойцы истекают кровью, - Яровая. ВИДЕО

Выговор мне до сих пор не довели, хотя он еще за 27 июля. Он за то, что я обратился не по подчиненности".

В издании "Украинская правда" привели детали: официально в приказе говорится, что начмед 82-й бригады нарушил пять пунктов Устава внутренней службы ВСУ (касаются обязанностей военнослужащего, обязанностей начальника службы, порядка и очередности докладов) и один из пунктов Дисциплинарного устава ВСУ (касается обязательств воинской дисциплины).

Официальный выговор - это третье по степени тяжести дисциплинарное взыскание из девяти существующих.

Из своих источников УП также получила результаты служебной проверки Военной службы правопорядка ВСУ от 1 августа, которая в частности касалась ситуации с выдачей некачественных аптечек 82-й бригаде. Результаты проверки подписал начальник службы ВСП ВСУ Владимир Гуцол.

В документе со ссылкой на решение комиссии, которая приезжала в бригаду из КМС, говорится о том, что "информация о ненадлежащем качестве турникетов является ничем не подтвержденной личным мнением начальника медицинской службы Шевчука А.А".

Это противоречит результату проверки турникетов в госпредприятии "Укрметртестстандарт", которая показала, что турникеты не держат необходимое давление.

А также, собственно, заявлению КМС от 24 июля, в котором Командование Медсил сообщает, что "с целью недопущения вреда жизни и здоровью военнослужащих" все же заменит китайские турникеты Tourniquet AZ-G6 на качественные американские SOFT-T. В итоге их действительно заменили.

Количество некачественных турникетов, которые КМС изначально выдало 82-й бригаде, превышает 10 тысяч штук.

Читайте также: Боевые медики получат право на переливание крови раненым, - Маляр

Автор: 

ВСУ (6551) медицинская помощь (84) Командование медицинских сил (18) турникет (8)


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Топ комментарии
+122
догана за сумлінне виконання обов'язків. дуже надихає
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26.08.2023 11:22
+99
Зелене лайно гробить наших бійців і морально розкладає Збройні Сили. Хочуть позбавити мативації. При цьому шалено леребанять бюджет.
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26.08.2023 11:31
+65
"неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні"
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26.08.2023 11:29
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Слуги кремлівського народу?
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26.08.2023 13:22 Ответить
Файно. А чому ж нема скарг військових на зимову форму, ніхто не підкажете?
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26.08.2023 13:36 Ответить
Може тому, що зараз літо!!! Не подумали?
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26.08.2023 18:55 Ответить
Зелені зрадники пройшли до Мед. сил ЗСУ і гроблять наших воїнів неякісними турнікетами!! А мародер Резніков ще хоче позиватись до журналістів!! Ганьба зеленим падлюкам!! Резнікова у відставку а далі до Лук"янівського СІЗО і судити гниду!!
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26.08.2023 13:48 Ответить
До речі, Медичні сили підпорядковуються Головнокомадувачу ЗСУ, а не Міністру оборони.
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27.08.2023 11:41 Ответить
Запропонуйте свій колір, якщо зелений, пане, недовподоби!
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28.08.2023 22:07 Ответить
І ще пам"ятаємо що Резніков дружбан Найвеличнішого!!
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26.08.2023 13:51 Ответить
А хто кращий у Вас є на пост найвеличнішого?
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28.08.2023 22:09 Ответить
Что то часто начали выводить крыс из слуг народа на свет в плане саботажа и диверсии ..так вроде называется деяния во время войны а не коррупции Американцы если взялись то уж конец у власти предсказуем . Зеле Оманскому и ФСБшному Ермаку пора уж вазелином затариться..Сдать Украину не получилось..а вот за яйца все таки кремль их держит..
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26.08.2023 13:53 Ответить
Важкувато української навчитись?
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28.08.2023 22:10 Ответить
Зелених цапів-на мило!!!
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26.08.2023 15:25 Ответить
Слава Богу, що моральні якості начмеда 82 бригади вищі за окремі статті статутів та тупий совок, що проявляється в ЗСУ донині!
Честь і слава такому офіцеру, начмеду 82 бригади! Бо така "догана" від КМС буде розцінюватись бійцями бригади як нагородження свого начмеда орденом ))

Дуже дивно, що група офіцерів ВСП, яка попри рішення КМС , 24.07.23 (!), таки відкликати видані бригаді "хороші" китайські турнікети та висновки держпідприємства "Укрметртестстандарт" Джерело:ґ
аж через тиждень, 01.08.23, визнала ці китайські турнікети хорошими.
Отже, буде справедливим, щоб цим офіцерам перед черговим х відрядженням на фронт замінили наявні у них турнікети (напевно, "погані" САТ-7) на хороші китайські )))
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26.08.2023 16:07 Ответить
видати всім падлам, що визнали хорошими китайські неякісні - "якісними", і ...нехай своїм особистим прикладом там з ними і відосіки прям з цими турнікетами і на штурм їх, і хай покажуть як з тими турнікетами китайськими "хорошими" вони перев'язалися
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27.08.2023 00:53 Ответить
ні, на шию і затягнути, як інструкція пише.
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27.08.2023 10:29 Ответить
Поскаржився на турнікети - отримав догану. А міністр оборони здивований, що на куртки ніхто не скаржився...... Мабуть не знайшовся той, що хоче отримати догану. Повага начмеду за принципову позицію!
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26.08.2023 16:34 Ответить
Та вже зі зброєю на Банкову йти потрібно, бо дивитися на це неможливо.
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26.08.2023 16:54 Ответить
Тупо закликати до походів на уряд... Запропонуйте кращих! Себе не треба!
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28.08.2023 22:13 Ответить
Маруся Звіробій, Дана Ярова..... і чому тупо? навпаки, добре подумавши.
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29.08.2023 18:27 Ответить
Бо треба було зразу до Єрмака звертатись! Завгосп допоміг би. А ти до кого звернувся? ******** влада...
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26.08.2023 17:18 Ответить
Нынешняя власть это тяжёлое ярмо на шее Украины.Все победы на фронте происходят во преки этим недоноскам
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26.08.2023 17:40 Ответить
Навчіться української! Й по-друге: пропонуйте свій уряд! Аби можна було порівняти!
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28.08.2023 22:16 Ответить
ему бы на шею этот турникет намотать,а не выговоры выписывать...
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26.08.2023 17:47 Ответить
Все идет к тому что руками этих тварей мы проиграем эту войну. Представьте как запугивают солдат что только один человек не испугался об этом говорить. Мы превращаемся во вторую Расею
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26.08.2023 18:24 Ответить
Невже так важко навчитись УКРАЇНСЬКОЇ???
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28.08.2023 22:17 Ответить
При владі вороги України. Де тільки можно, пролізуть в будь яку шпаринку негідники, щоб шкодити, вбивати
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26.08.2023 19:17 Ответить
и все так? где ленд-лиз? как там дела у ресторатора (и по совместительству посла в США) Маркаровой?
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26.08.2023 19:36 Ответить
З дубу впав? Маркарова- ресторатор? І до чого Мркарова до турнікетів?? ? Ти кацапський засланець і про Україну тільки з Раша ТВ дізнаєшся?
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27.08.2023 00:18 Ответить
Маркарова - ресторатор, по сумісництву посол нашої країни у США. Повністю провалила Ленд-Ліз, який закінчується у наступному місяці і не відомо, чи буде продовжений. До турнікетов вона ніякого відношення немає, але має пряме відношення до тисяч майже нових літаків та танків, які законсервовані у пустелі США, а повинні були у нас на полі бою.
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27.08.2023 01:39 Ответить
тобто на її совісті тисячі наших загиблих, крім того, з 20 відізваних співробітників нашого диппредставництва у США до України повернувся тільки 1
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27.08.2023 01:41 Ответить
Хто кращий??? Імена, будь ласка!!!
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28.08.2023 22:18 Ответить
Курвы!!
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26.08.2023 19:36 Ответить
"Резніков - на критику контрнаступу: Не будемо відправляти солдатів на смерть без результату"
Джерело:

Зате будемо відправляти "на смерть' з неякісними китайськими турнікетами і неякісно сформованими аптечками...
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26.08.2023 20:28 Ответить
10 000 якісних аптечок вкрали
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27.08.2023 09:13 Ответить
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26.08.2023 20:37 Ответить
Нехай тепер собі купить власним коштом ті /неякісні/ у держави!
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28.08.2023 22:21 Ответить
Вже давно зрозуміло, що український народ воює не завдяки, а всупереч...
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26.08.2023 21:29 Ответить
Треба щось з зеленою плісінню робити,бо таке враження,що вони цілеспрямовано зменшують кількісний і якісний склад ЗСУ.
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26.08.2023 21:35 Ответить
Давно пора
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27.08.2023 09:12 Ответить
Запропонуйте кращий колір, пані!!!
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28.08.2023 22:22 Ответить
Ваш колір зелений.
Ви достойні свого вибору. 😏
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28.08.2023 23:33 Ответить
прізвище імя та по батькові того .хто підписав догану начмеду Шевчуку в студію хай вся країна дізнається імя гниди
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26.08.2023 21:38 Ответить
хоча і так ясно хто "замовив" ту догану
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27.08.2023 00:57 Ответить
Україна повинна знати тих , хто дав догану начмеду за захист бійців від неякісних китайських виробів , може вони і продали їх .
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26.08.2023 23:10 Ответить
Догана йде з наказу, по результатам розслідування, підписана командиром частини. Тут треба знати на якій підставі, чий рапорт дав підставу на проведення розслідування
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27.08.2023 07:42 Ответить
Цей випадок дивує тільки тих, хто не був у ЗС. На жаль тих, хто був, взагалі не здивував, а навіть здається закономірним
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27.08.2023 03:28 Ответить
Загальне запитання до слуг Урода. Коли ви с...ки вже нажеретеся і нап.їтеся людської крові???
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27.08.2023 07:23 Ответить
Запропонуйте своїх СЛУГ, будь ласка! Тіки не Ваших родичів, просю!
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28.08.2023 22:24 Ответить
А що до кодла з 95 кварталу питань нема? 😁😁😁
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28.08.2023 23:35 Ответить
Ці догані то совок кончений.
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27.08.2023 07:39 Ответить
Це б.л.я.д.с.ь.к.е. шапіто вже порядком підзає.бало.
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27.08.2023 08:36 Ответить
Догану Людині, яка на фронті рятує сотні життів наших Захисників??? Це ж якими покидьками потрібно бути, щоб прикриваючи свої зади через корупцію, карати Людей, без яких на фронті наші Сини не виживуть. Ця зрадницька влада всі межі перейшла в своєму цинізмі.
Антону Шевчуку велика дяка та пошана за все, що він робить для збереження життя наших Захисників.
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27.08.2023 09:22 Ответить
Мені, як нікому іншому теж необхідно дати трохи пояснення всьому цьому , що відбувається . Так склалось , що я служу в цьому підрозділі з першого дня його створення. До цього була 3-тя БТГр 80-ї окремої бригади , ще раніше 103 бригада , а ще раніше 95-та бригада ДШВ якщо коротко то шлях був довгий , але зараз трохи не про це.

Фігуранта допису , а саме Антона Шевчука я знаю ще з літа 2014 року , коли ми з хлопцями стояли на Дебальцево. Декілька місяців поспіль перетинались , пізніше рідко і випадково бачились вже у мирних містах. Так сталось , що коли формувалась 82 бригада , постало питання , а точніше був вакант на посаду начальника медичної служби бригади . Кукунов Костянтин тверезо оцінив свої сили і навики , а тому просив командира призначити його командиром медичної роти , специфіку роботи і організацію якої він знає краще. Довший час посада була відкрита по причині відсутності кандидатів. І десь , якщо не помиляюсь 13 березня в «єфірі» бригадного FM прозвучало прізвище Шевчук і запитання , що і кому відомо про даного військовослужбовця. Так , як я знайомий з Шевчуком , трохи вище я вже написав про це , фактично я виступив «рекомендаційним листом» оскільки знав , що майор Шевчук добре орієнтується в нормативних документах медичної служби , знає систему роботи і напевне таки зможе очолити медичну службу , займе цю «політичну» посаду.

11 квітня 2023 року наказом головнокомандувача , майор Шевчук , призначений начальником медичної служби 82 бригади.

Прибувши на місце дислокації підрозділу Шевчук розпочав ознайомлення зі станом справ та прийняттям посади. Так , як бригада формувалась надзвичайно динамічно , були інші важливі напрямки , куди я переключив свою увагу та енергію . Вакантна посада заповнена , колектив досить хороший , техніка частково наявна і продовжує прибувати , ніби все йде , як за планом , як і повинно …

Проте зовсім скоро я став помічати , що існує якась прірва чи то дистанціювання між начмедом служби і медиками підрозділів. Відчуваючи свою відповідальність за появу Шевчука в бригаді я спробував розібратись в причинах. Майже весь медичний персонал , говорив про те , що приїзд на розмову Шевчука супроводжується розповідями про все на світі , тільки не по темі . Так , як необхідної інформації для роботи підрозділ не отримував , ріс градус напруги . На що я неодноразово звертав увагу Антона Андрійовича . Фактично я був між медикам і начмедом кризис-менеджером. До всіх цих розмов начмеда і персоналу не по темі , добавилась зневажлива і часом не припустима манера спілкування майора Шевчука з особовим складом. Отже було прийнято рішення , що пора зробити «вечір відвертих розмов» де кожен зможе висловити своє бачення і що саме не подобається, безпосередньо в очі начальнику медичної служби бригади. Звісно не всі могли бути присутні, проте більшість таки була , говорили довго і здається нарешті вирівняли цю прірву , почали все з початку. Шкода , що це тривало не довго , оскільки склалось враження, що ця розмова «по душам» привела тільки до того , що начальник затаїв образу і шукав варіантів , як показати всім хто він , а хто ввірені йому люди і де їх місце .

Отож до фактів. Будучи на виконанні завдань , один з підрозділів попав під удар ворожого дрону в ході якого , декілька військовослужбовців отримали поранення , після надання першої медичної допомоги їх відправили в лікувальний заклад. Майор Шевчук прибувши в лікувальний заклад , відібирає в пораненого пояснення (рапорт) про те , що в момент отримання травми , йому наклали турнікет з індивідуальної аптечки , який порвався ! В подальшому начальник медичної служби звертається за допомогою до Корчинської Оксани Анатоліївни , що викликає певне здивування, як мінімум. Декілька днів вся ця ситуація та історія «тліє» але ніхто про це не знає , доки не вибухає на просторах інтернету скандал. Звісно керівництво бригади реагує на це моментально і проводиться службове розслідування в ході якого зʼясовується , що турнікет не рвався , про що говорять свідчення безпосередніх учасників евакуації пораненого , а також тих , хто накладав цей турнікет. Далі зʼясовується , що і рапорт потерпілого є підробкою ! Ким була зроблена ця підробка , залишається тільки здогадуватись , але вибір не такий вже великий серед кандидатів. Після всього цього , начальник медичної служби подає заявку на заміну турнікетів і о диво , заявку погоджують та видають те , що просили і сертифіковане , яке всі ми так любимо. Також варто згадати той факт , що при підготовці цього плану , за день до того , як пішов «вибух» в соціальних мережах, начальнику раптом стало погано і все би нічого , всі ми живі люди буває , але начальник медичної служби викликає собі швидку допомогу в той час , коли медична рота з екіпажами знаходиться в 10 хвилинах підльоту. І напевне потрібно буди вже зовсім обмеженим , щоб не звести всі ці речі в однин ланцюжок . Оскільки поспавши на госпіталізацію в медичну роту без навряд чи вдалось би покинути район розміщення підрозділу , а так викликав швидку і поїхав . І ця госпіталізація відбувається напередодні «землетрусу» у соціальних мережах , коли пачками їдуть перевірки , прилітають запити з вимогою надати пояснення і все в тому стилі , а головний фігурант тим часом знаходиться далеко і просто спостерігає….

Згодом по поверненню з лікувального закладу відбулась зустріч чи то очна ставка , командування бригади та майора Шевчука , зрозуміло , що поки майор був відсутній , зібрались всі можливі дані , які мають стосунок до справи і була побудований весь ланцюг причинно-наслідковий звʼязків . Шевчук визнав, що інформацію про типу порваний турнікет розповів Корчинській О.А , також мовчки визнав, що рапорт бійця про порваний турнікет , який як сказали в мережах мало не призвів до смерті , липа , підробка . Ціль яку переслідував начальник медичної служби благородна , але методи не припустимі … Вище було зазначено, коли Шевчук прийняв службу , весь цей час його не дуже хвилювали аптечки та їх наповнення, хоча часу було достатньо. Я не бачу сенсу описувати далі ситуацію , оскільки кожному з медичного підрозділу є що сказати і багато вже було сказано . Одне я знаю точно і твердо , ніякого «зникнення патріотів» тут не відбувається , а догана , яку отримав майор на мою думку є заслужена .

Бути добру!
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27.08.2023 09:26 Ответить
Хто це все написав?
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27.08.2023 10:36 Ответить
Він же написав, Юрій Бондар, 82 бригада,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007071728288 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007071728288

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27.08.2023 12:11 Ответить
Українці зараз дуже чутливі до корупції щодо забезпечення наших Захисників. Де правда, де брехня тяжко розібратись. Тому і такий суспільний резонанс після всіх тих золотих яєць та курток, та інших вкрадених мільярдів у Армії. Робота журналістів подавати професійно інформацію. Але якби там не було, всім медикам, які рятують життя нащих Захисників на передовій, велике Дякую.
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27.08.2023 12:19 Ответить
На мою думку, НАШІ Воїни на війні, і Вони ризикують най ціннішим - своїм ЖИТТЯМ.
Ідучи в бій, Вони мають бути захищені ЯКІСНИМИ , як засобами індивідуального захисту, ..... так і турнікетами, достатньо укомплектовані медаптечками, ліками і т.ін. для збереження життя!
ВОНИ того варті!!
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28.08.2023 14:59 Ответить
Гарна фраза з фільму /Висота/: Моей кровью на товарищей капать хочешь!!!
Начмед пише кров'ю! ЧУЖОЮ...
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28.08.2023 22:34 Ответить
Як завжди винні не пі..ри що нагріли руки на китайському лайні і яких закону воєнного часу треба розстріляти бо це військові злочинці, а винний начмед який врятував багато життів .
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27.08.2023 09:32 Ответить
Кто именно вынес "Сувору Догану"? Украина должна знать и помнить своих "героев"!
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27.08.2023 09:39 Ответить
Це гірше за СОВОК!!!
Замість вирішувати вопроси злочинної діяльності, покривають та примножують.
Головний ворог не в московії, а в головах вороватих никчемних українців. Одні віддають все за світлі цінності нації, а інщі просто мотлох.
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27.08.2023 10:06 Ответить
при Пороху було інакше...

Україні потрібен Порох!
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27.08.2023 10:33 Ответить
Не Порох, а ПоПе: шоколад'є!!!
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28.08.2023 22:36 Ответить
Ви що! За істеричною методичкою зелеботів , яка, слово в слово, не змінюється будь-де, якби зараз президентом був Порошенко, то він би здав рашистам Україну ще 24 лютого. Тому мовчіть, цінуйте та дякуйте за золоті яйця, літні куртки на зиму та китайські турнікети- спасіння лише в них та у найвеличнішому.
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27.08.2023 12:44 Ответить
Не прошенко. А ПеПо: шоколад'є!!!
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28.08.2023 22:38 Ответить
Ну да догана за то что выполняет прямые обязанности. Это прям билет в СССР.а тем кто экономит на закупках или ворует премию. Когда вы твари уже нажретесь этих денег. Стрелять мразей хочется больше чем русню. Народ старается дать лучшее за свои деньги а укроборонпром как бы по больше экономить и распилить. Просто браво. Чинуши вам хорошо спиться? А жить не страшно?а стоило бы и бояться так жить. И деньги и связи не помогут. Люди уже на грани могут и наказать сами.....
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27.08.2023 14:01 Ответить
Чому непонашому???
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28.08.2023 22:39 Ответить
Подяка начмеду Шевчуку за врятовані життя!!!
Слава Україні!
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27.08.2023 15:24 Ответить
ЗАЛУЖНИЙ весь час говорить що не буде терпіти совкові методи керування , ЗАЛУЖНИЙ ти сліпий ти не знаеш про аптечки про турнікети, ти не бачиш хто це прикриває, якщо знаеш то роздай ті аптечки комбрига комбата ітак дальше івідправ їх на роль а якщо тобі ніяково тоді йди впереді них.
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27.08.2023 17:42 Ответить
10тис неякісних турнікетів куплені кимось, у когось, за чиїсь гроші!
Хіба цього мало для розслідування?
Але після "яєць по 17" та "зимово-літніх курток по кілограму" - надії на покращення нема!
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27.08.2023 23:49 Ответить
Тобто того ганд....на, який закупив неякісні турнікети вони навіть не намагалися знайти, а вирішили покарати людину, яка дала розголос цій справі.
Зелені ж ви 3.14дари резнікови, шарапови і інші ..ляді.
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28.08.2023 07:32 Ответить
Який, Вам, колір до вподоби? Пропонуйте, а не тупо обпльовуйте!!!
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28.08.2023 22:42 Ответить
Вимкніть бенямарафон і думайте головою, а не місцем нижче спини.
В противному випадку ви приречені мати літні куртки замість зимових, мати китайські турнікети, яйця по 17, "мама любіть скорость" і інше лайно яке людям намагаються згодувати.
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28.08.2023 23:30 Ответить
І чому невиконується закон воєнного часу,всіх винних вищих чиновників рост!?ти,за розкрадання та хабарі.
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28.08.2023 10:21 Ответить
Яйцеголовий відкат получив в оп заніс ,тому вони й петушаться ,ну ну.
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29.08.2023 07:24 Ответить
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