Начмеду, попросившему Командование Медицинских сил заменить некачественные турникеты, объявили строгий выговор
Начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку, который попросил Командование Медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты и попросил помочь с этим волонтера Оксану Корчинскую, объявили "строгий выговор".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Антон Шевчук в комментарии "УП" рассказал: "Как только я прибыл в бригаду в конце апреля, я спросил у тогдашнего начмеда, что по аптечкам. На что было сказано, что аптечки выданы, в каждой по два турникета, проблем нет.
Затем, 11-12 июля, когда мы готовились вступать в боевые действия, я проверил аптечки и увидел китайские турникеты с немецкой наклейкой и литовской инструкцией - это меня немного прибило... Некоторым ребятам, которые на тот момент уже выполняли задачи, я заменил турникеты из запасов бригады.
12-13 июля я устно обращался к тем, кто нас снабжает, это выше бригады (Шевчук не называет, о каком органе идет речь. - Ред.), мне говорили, что или нет турникетов, или надо расследование с комиссией. 14 июля я подал заявку на КМС о замене турникетов. В личном разговоре с командованием мне сказали, что турникетов на складах нет.
18 июля я увиделся с Оксаной (Корчинской. - Ред.) и попросил ее помочь поменять турникеты. Мне позвонили, сказали, что к нам едет комиссия из КМС с проверкой качества турникетов. Как я потом узнал, они просто вытащили запакованные турникеты, боевые медики наложили их на конечность и проверили пульс. Потом появился пост, что турникеты в замене не нуждаются. Бывший начмед бригады убеждал меня, что с турникетами все нормально.
Но 22 июля мы получили наряд (разрешение. - Ред.) на замену турникетов, позже я подал заявление на замену окклюзионных наклеек, которые также были дерьмом. Окклюзионные наклейки заменили сразу.
Мне сказали, что поднялся большой кипиш. Насколько я понял, было два депутатских обращения на КДШВ - мне старательно хотели впаять, что это из-за меня, но я тех депутатов даже не знал.
Было расследование, я написал, что сначала подал заявку... Я не хотел это делать скандалом, я прекрасно понимаю, что страна в войне и любые удары по армии - не является чем-то положительным. Но я не мог отпускать ребят в бой с китайскими турникетами.
Выговор мне до сих пор не довели, хотя он еще за 27 июля. Он за то, что я обратился не по подчиненности".
В издании "Украинская правда" привели детали: официально в приказе говорится, что начмед 82-й бригады нарушил пять пунктов Устава внутренней службы ВСУ (касаются обязанностей военнослужащего, обязанностей начальника службы, порядка и очередности докладов) и один из пунктов Дисциплинарного устава ВСУ (касается обязательств воинской дисциплины).
Официальный выговор - это третье по степени тяжести дисциплинарное взыскание из девяти существующих.
Из своих источников УП также получила результаты служебной проверки Военной службы правопорядка ВСУ от 1 августа, которая в частности касалась ситуации с выдачей некачественных аптечек 82-й бригаде. Результаты проверки подписал начальник службы ВСП ВСУ Владимир Гуцол.
В документе со ссылкой на решение комиссии, которая приезжала в бригаду из КМС, говорится о том, что "информация о ненадлежащем качестве турникетов является ничем не подтвержденной личным мнением начальника медицинской службы Шевчука А.А".
Это противоречит результату проверки турникетов в госпредприятии "Укрметртестстандарт", которая показала, что турникеты не держат необходимое давление.
А также, собственно, заявлению КМС от 24 июля, в котором Командование Медсил сообщает, что "с целью недопущения вреда жизни и здоровью военнослужащих" все же заменит китайские турникеты Tourniquet AZ-G6 на качественные американские SOFT-T. В итоге их действительно заменили.
Количество некачественных турникетов, которые КМС изначально выдало 82-й бригаде, превышает 10 тысяч штук.
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Честь і слава такому офіцеру, начмеду 82 бригади! Бо така "догана" від КМС буде розцінюватись бійцями бригади як нагородження свого начмеда орденом ))
Дуже дивно, що група офіцерів ВСП, яка попри рішення КМС , 24.07.23 (!), таки відкликати видані бригаді "хороші" китайські турнікети та висновки держпідприємства "Укрметртестстандарт" Джерело:ґ
аж через тиждень, 01.08.23, визнала ці китайські турнікети хорошими.
Отже, буде справедливим, щоб цим офіцерам перед черговим х відрядженням на фронт замінили наявні у них турнікети (напевно, "погані" САТ-7) на хороші китайські )))
Джерело:
Зате будемо відправляти "на смерть' з неякісними китайськими турнікетами і неякісно сформованими аптечками...
Ви достойні свого вибору. 😏
Антону Шевчуку велика дяка та пошана за все, що він робить для збереження життя наших Захисників.
Фігуранта допису , а саме Антона Шевчука я знаю ще з літа 2014 року , коли ми з хлопцями стояли на Дебальцево. Декілька місяців поспіль перетинались , пізніше рідко і випадково бачились вже у мирних містах. Так сталось , що коли формувалась 82 бригада , постало питання , а точніше був вакант на посаду начальника медичної служби бригади . Кукунов Костянтин тверезо оцінив свої сили і навики , а тому просив командира призначити його командиром медичної роти , специфіку роботи і організацію якої він знає краще. Довший час посада була відкрита по причині відсутності кандидатів. І десь , якщо не помиляюсь 13 березня в «єфірі» бригадного FM прозвучало прізвище Шевчук і запитання , що і кому відомо про даного військовослужбовця. Так , як я знайомий з Шевчуком , трохи вище я вже написав про це , фактично я виступив «рекомендаційним листом» оскільки знав , що майор Шевчук добре орієнтується в нормативних документах медичної служби , знає систему роботи і напевне таки зможе очолити медичну службу , займе цю «політичну» посаду.
11 квітня 2023 року наказом головнокомандувача , майор Шевчук , призначений начальником медичної служби 82 бригади.
Прибувши на місце дислокації підрозділу Шевчук розпочав ознайомлення зі станом справ та прийняттям посади. Так , як бригада формувалась надзвичайно динамічно , були інші важливі напрямки , куди я переключив свою увагу та енергію . Вакантна посада заповнена , колектив досить хороший , техніка частково наявна і продовжує прибувати , ніби все йде , як за планом , як і повинно …
Проте зовсім скоро я став помічати , що існує якась прірва чи то дистанціювання між начмедом служби і медиками підрозділів. Відчуваючи свою відповідальність за появу Шевчука в бригаді я спробував розібратись в причинах. Майже весь медичний персонал , говорив про те , що приїзд на розмову Шевчука супроводжується розповідями про все на світі , тільки не по темі . Так , як необхідної інформації для роботи підрозділ не отримував , ріс градус напруги . На що я неодноразово звертав увагу Антона Андрійовича . Фактично я був між медикам і начмедом кризис-менеджером. До всіх цих розмов начмеда і персоналу не по темі , добавилась зневажлива і часом не припустима манера спілкування майора Шевчука з особовим складом. Отже було прийнято рішення , що пора зробити «вечір відвертих розмов» де кожен зможе висловити своє бачення і що саме не подобається, безпосередньо в очі начальнику медичної служби бригади. Звісно не всі могли бути присутні, проте більшість таки була , говорили довго і здається нарешті вирівняли цю прірву , почали все з початку. Шкода , що це тривало не довго , оскільки склалось враження, що ця розмова «по душам» привела тільки до того , що начальник затаїв образу і шукав варіантів , як показати всім хто він , а хто ввірені йому люди і де їх місце .
Отож до фактів. Будучи на виконанні завдань , один з підрозділів попав під удар ворожого дрону в ході якого , декілька військовослужбовців отримали поранення , після надання першої медичної допомоги їх відправили в лікувальний заклад. Майор Шевчук прибувши в лікувальний заклад , відібирає в пораненого пояснення (рапорт) про те , що в момент отримання травми , йому наклали турнікет з індивідуальної аптечки , який порвався ! В подальшому начальник медичної служби звертається за допомогою до Корчинської Оксани Анатоліївни , що викликає певне здивування, як мінімум. Декілька днів вся ця ситуація та історія «тліє» але ніхто про це не знає , доки не вибухає на просторах інтернету скандал. Звісно керівництво бригади реагує на це моментально і проводиться службове розслідування в ході якого зʼясовується , що турнікет не рвався , про що говорять свідчення безпосередніх учасників евакуації пораненого , а також тих , хто накладав цей турнікет. Далі зʼясовується , що і рапорт потерпілого є підробкою ! Ким була зроблена ця підробка , залишається тільки здогадуватись , але вибір не такий вже великий серед кандидатів. Після всього цього , начальник медичної служби подає заявку на заміну турнікетів і о диво , заявку погоджують та видають те , що просили і сертифіковане , яке всі ми так любимо. Також варто згадати той факт , що при підготовці цього плану , за день до того , як пішов «вибух» в соціальних мережах, начальнику раптом стало погано і все би нічого , всі ми живі люди буває , але начальник медичної служби викликає собі швидку допомогу в той час , коли медична рота з екіпажами знаходиться в 10 хвилинах підльоту. І напевне потрібно буди вже зовсім обмеженим , щоб не звести всі ці речі в однин ланцюжок . Оскільки поспавши на госпіталізацію в медичну роту без навряд чи вдалось би покинути район розміщення підрозділу , а так викликав швидку і поїхав . І ця госпіталізація відбувається напередодні «землетрусу» у соціальних мережах , коли пачками їдуть перевірки , прилітають запити з вимогою надати пояснення і все в тому стилі , а головний фігурант тим часом знаходиться далеко і просто спостерігає….
Згодом по поверненню з лікувального закладу відбулась зустріч чи то очна ставка , командування бригади та майора Шевчука , зрозуміло , що поки майор був відсутній , зібрались всі можливі дані , які мають стосунок до справи і була побудований весь ланцюг причинно-наслідковий звʼязків . Шевчук визнав, що інформацію про типу порваний турнікет розповів Корчинській О.А , також мовчки визнав, що рапорт бійця про порваний турнікет , який як сказали в мережах мало не призвів до смерті , липа , підробка . Ціль яку переслідував начальник медичної служби благородна , але методи не припустимі … Вище було зазначено, коли Шевчук прийняв службу , весь цей час його не дуже хвилювали аптечки та їх наповнення, хоча часу було достатньо. Я не бачу сенсу описувати далі ситуацію , оскільки кожному з медичного підрозділу є що сказати і багато вже було сказано . Одне я знаю точно і твердо , ніякого «зникнення патріотів» тут не відбувається , а догана , яку отримав майор на мою думку є заслужена .
Бути добру!
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Ідучи в бій, Вони мають бути захищені ЯКІСНИМИ , як засобами індивідуального захисту, ..... так і турнікетами, достатньо укомплектовані медаптечками, ліками і т.ін. для збереження життя!
ВОНИ того варті!!
Начмед пише кров'ю! ЧУЖОЮ...
Замість вирішувати вопроси злочинної діяльності, покривають та примножують.
Головний ворог не в московії, а в головах вороватих никчемних українців. Одні віддають все за світлі цінності нації, а інщі просто мотлох.
Україні потрібен Порох!
Слава Україні!
Хіба цього мало для розслідування?
Але після "яєць по 17" та "зимово-літніх курток по кілограму" - надії на покращення нема!
Зелені ж ви 3.14дари резнікови, шарапови і інші ..ляді.
В противному випадку ви приречені мати літні куртки замість зимових, мати китайські турнікети, яйця по 17, "мама любіть скорость" і інше лайно яке людям намагаються згодувати.