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Закупили неякісні аптечки для ЗСУ на майже 60 млн грн: ДБР повідомило про підозру військовим посадовцям. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень.

При цьому військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок.

"Згодом експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло завдати шкоди здоров’ю наших військовослужбовців", - зазначили в ДБР.

Начальників навчального центру підозрюють у закупівлі неякісних аптечок для військових на майже 60 млн гривень

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Унаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду у сумі 58,5 млн гривень.

Що загрожує?

Колишньому начальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України). Начальнику медичного навчального центру - у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

Начальників навчального центру підозрюють у закупівлі неякісних аптечок для військових на майже 60 млн гривень
Начальників навчального центру підозрюють у закупівлі неякісних аптечок для військових на майже 60 млн гривень

Приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Автор: 

аптечки (20) закупівлі (3372) ДБР (3491) підозра (767)


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Топ коментарі
+11
Одні підозри - може вже потрібно робити подальші кроки?
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12.08.2024 13:09
+7
Про компенсацію збитків жодного слова. "Панять і прастіть"?
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12.08.2024 13:13
+5
А може спочатку компенсація а потім штрафбат .
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12.08.2024 13:18
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Одні підозри - може вже потрібно робити подальші кроки?
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12.08.2024 13:09 Відповісти
Про компенсацію збитків жодного слова. "Панять і прастіть"?
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12.08.2024 13:13 Відповісти
Так, це дивно і явно небезпечно. Мають не тільки все компенсувати ці істоти, але і нащадки мають починати жити виключно на ними сами щаробоене тяжкою працею.
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12.08.2024 13:36 Відповісти
Мерзотності мерезенних мерзот немає меж...
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12.08.2024 13:15 Відповісти
При зепідрах це ніколи не закінчиться, всі крадуть на війні, з самого зедєрьмака до самого нижчого посадовця. Покарань адекватних нема, стрхаху ніякого, типу, якщо зпіймають відкупимось., якто так.
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12.08.2024 13:17 Відповісти
"Що загрожує?" - ***** не загрожує: поділяться з мусорньою і судєйськими і на тому всьо...
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12.08.2024 13:17 Відповісти
А може спочатку компенсація а потім штрафбат .
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12.08.2024 13:18 Відповісти
на фіга в бойовій аптечці перекис водню в склі та клей для ран?
дебіли.
Це виходить, вартість однієї апте5чки 1 900 грн. Один CAT чи SICH турнікет коштує 1 500. Вже не кажучи про усі гемостатики, бандажі та оклюзійні наліпки.
Якось порахував свою аптечку - вийшло 15 000 грн. Все американське.
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12.08.2024 13:21 Відповісти
Все американське - якщо справжнє і по стандартам, добре. Було б таке ж наше, але дешевше - ще краще.

Але люди вирішили просто зекономити. Номенклатура співпадає, "норм".
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12.08.2024 13:46 Відповісти
А могли б обмежитися зеленкою та жгутом Есмарха. Суцільна економія ))

До речі, залазив в кацапські трофейні аптечки - це кабздєц!
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12.08.2024 13:49 Відповісти
Нелюди мабуть вирішили що всерівно загинуть і ніхто нічого не пред"яве.
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12.08.2024 14:00 Відповісти
Хто ? Начальник медслужби в/ч ? Теоретично, так, але навряд чи.
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12.08.2024 14:04 Відповісти
Та ні, ті бійці які ними б користувалися.
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12.08.2024 14:10 Відповісти
А, так ! Але ж ... 30,5 тис. Це чимало.
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12.08.2024 23:13 Відповісти
Це навчальна аптечка, там тренувальний турнікет дешеві ножиці і оклюзійка. Гривень по 400-500 з аптечки схоже "наварилм"
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14.08.2024 08:11 Відповісти
на майже 60 млн грн

я вас умаляю! не смішить піську, вона і так смішна.
оно, для тьоті з хорватськими готелямі, в одному тільки багажнику, 5 млн ойро.
які, в сраку, ніщебродські 60 млн грн?
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12.08.2024 13:27 Відповісти
Смішлива у тебе п...а. Насправді чомусь сумно.
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12.08.2024 13:43 Відповісти
30,7 тис. аптечок. І що цікаво з ними тепер робити будуть ? Роздати ? Розпакувати і роздати у шпиталі, чи лікарні ?
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12.08.2024 13:49 Відповісти
А з турнікетами неякісними вже розібралися, чі не на часі?
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12.08.2024 14:01 Відповісти
Турнікетів хоч дупою їж, на усі 6 кінцівок.
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14.08.2024 08:13 Відповісти
Знову екснач.
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12.08.2024 14:35 Відповісти
Де дно?😎
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12.08.2024 15:32 Відповісти
Ще напевно ніколи не було стільки злодіїв в українській владі .
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12.08.2024 21:18 Відповісти
Нє, це їх виявляють і нам повідомляють.
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12.08.2024 23:15 Відповісти
Тепер високооплачувані слідчі будуть вести слідство роками, а потім високооплачуваний державою суддя справу успішно закриє. І ми не дочекаємось справедливого рішення суду з конфіскацією.
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15.08.2024 17:23 Відповісти
 
 