Закупили неякісні аптечки для ЗСУ на майже 60 млн грн: ДБР повідомило про підозру військовим посадовцям. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень.

При цьому військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок.

"Згодом експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло завдати шкоди здоров’ю наших військовослужбовців", - зазначили в ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Недбалість начальника речової служби військової частини у Києві призвела до 25 млн грн збитків при закупівлі форми, - Нацполіція

Унаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду у сумі 58,5 млн гривень.

Що загрожує?

Колишньому начальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України). Начальнику медичного навчального центру - у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.





Приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Читайте також: Медичні сили ЗСУ отримають пів мільйона аптечок, - Міноборони