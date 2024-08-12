Закупили неякісні аптечки для ЗСУ на майже 60 млн грн: ДБР повідомило про підозру військовим посадовцям. ФОТО
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень.
При цьому військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок.
"Згодом експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло завдати шкоди здоров’ю наших військовослужбовців", - зазначили в ДБР.
Унаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду у сумі 58,5 млн гривень.
Що загрожує?
Колишньому начальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України). Начальнику медичного навчального центру - у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.
Приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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дебіли.
Це виходить, вартість однієї апте5чки 1 900 грн. Один CAT чи SICH турнікет коштує 1 500. Вже не кажучи про усі гемостатики, бандажі та оклюзійні наліпки.
Якось порахував свою аптечку - вийшло 15 000 грн. Все американське.
Але люди вирішили просто зекономити. Номенклатура співпадає, "норм".
До речі, залазив в кацапські трофейні аптечки - це кабздєц!
я вас умаляю! не смішить піську, вона і так смішна.
оно, для тьоті з хорватськими готелямі, в одному тільки багажнику, 5 млн ойро.
які, в сраку, ніщебродські 60 млн грн?