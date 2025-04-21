Поставили неякісних аптечок на понад 18 млн грн: завершено розслідування щодо посадовців в/ч та приватних підприємців

Завершено досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців. Вони організували поставку неякісних аптечок для воїнів на понад 18 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.

"У 2022 році військова частина уклала три договори з підприємцями на постачання 8 тис. 690 індивідуальних аптечок. Протягом травня — вересня аптечки були поставлені, однак мали суттєві недоліки. Згідно з висновками експертизи, аптечки не відповідали встановленим стандартам, не містили обов’язкових компонентів, а частина препаратів була неналежної якості. Використання такої продукції могло становити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про начальника складу та начальника сховища, які не забезпечили належного контролю якості медичних засобів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина аптечок на складах Командування медсил потребує перекомплектування через неякісні складові, - Міноборони

Так, було завдано збитків на понад 18 млн грн.

Підприємців обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Військові посадовці обвинувачуються у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Для забезпечення відшкодування завданих збитків судом накладено арешт на майно фігурантів справи.

Читайте: Закупили неякісні аптечки для ЗСУ на майже 60 млн грн: ДБР повідомило про підозру військовим посадовцям. ФОТО