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Поставили неякісних аптечок на понад 18 млн грн: завершено розслідування щодо посадовців в/ч та приватних підприємців

Поставка неякісних аптечок на понад 18 млн грн. Завершено розслідування

Завершено досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців. Вони організували поставку неякісних аптечок для воїнів на понад 18 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.

"У 2022 році військова частина уклала три договори з підприємцями на постачання 8 тис. 690 індивідуальних аптечок. Протягом травня — вересня аптечки були поставлені, однак мали суттєві недоліки. Згідно з висновками експертизи, аптечки не відповідали встановленим стандартам, не містили обов’язкових компонентів, а частина препаратів була неналежної якості. Використання такої продукції могло становити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про начальника складу та начальника сховища, які не забезпечили належного контролю якості медичних засобів.

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Так, було завдано збитків на понад 18 млн грн.

Підприємців обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Військові посадовці обвинувачуються у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Для забезпечення відшкодування завданих збитків судом накладено арешт на майно фігурантів справи.

Читайте: Закупили неякісні аптечки для ЗСУ на майже 60 млн грн: ДБР повідомило про підозру військовим посадовцям. ФОТО

Автор: 

Київська область (4026) аптечки (20) ДБР (3494)


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фляги? міни?
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21.04.2025 13:15 Відповісти
У цій щурятні керують такі самі призначенці верховного пNздуна.
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21.04.2025 13:17 Відповісти
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21.04.2025 13:19 Відповісти
А неякісні кителі які рвуться і протираються через місяць, це не кажучи вже про дикі некомплекти баулів на яких теж крадуться дуже великі гроші.
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21.04.2025 13:19 Відповісти
Я вас умаляю. Допоки українці як кріпаки це все терпітимуть, до того часу це все триватиме.
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21.04.2025 13:42 Відповісти
Замість того, щоб просто- ПОКАРАТИ злодія, повісивши його на шибениці, суддівсько+прокурорські, роками мусолять та усіляко затягують, такі ЛЧЕВИДНІ справи!!
Насіров+коломойський+шуфрич+баканов+резніков+трубіцин, та ЩЕ, сотні їм подібних, можуть підтвердити!!
Бо доброчесність, за ГРОШІ, заважаю!!
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21.04.2025 13:45 Відповісти
та вешать нужно и прокуроров
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21.04.2025 14:06 Відповісти
Раз завершано, то можна.вже.очікувати що вакс.крадіїв звільнить, а погранці дадуть.зелене світло у Європу.
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21.04.2025 14:35 Відповісти
 
 