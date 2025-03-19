Требовали "откаты" от поставщика комплектующих к бронетехнике для ВСУ - сообщено о подозрении 2 директорам госпредприятий. ФОТОрепортаж

Объявлено подозрение двум директорам государственных предприятий, которые требовали от предпринимателя "откаты" за поставки комплектующих к бронетехнике для ВСУ.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум директорам государственных предприятий, которые требовали деньги от поставщика комплектующих за заключение с ним договоров и беспрепятственное принятие товара (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Какую схему придумали злоумышленники?

Следствием установлено, что в случае отказа выплатить определенную сумму с каждой сделки так называемый "откат", руководители госпредприятий угрожали создавать искусственные препятствия, которые делали бы невозможным выполнение договоров на осуществление поставок комплектующих для военной техники.

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Каким был размер "отката"?

Размер "отката" зависел от типа деталей и их количества в партии. Таким образом с июля 2023 по февраль 2025 года подозреваемые получили от представителя общества в целом почти 2 млн грн.









Злоумышленникам объявлено подозрение

Сейчас им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Следствие продолжается.

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