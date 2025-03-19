Требовали "откаты" от поставщика комплектующих к бронетехнике для ВСУ - сообщено о подозрении 2 директорам госпредприятий. ФОТОрепортаж
Объявлено подозрение двум директорам государственных предприятий, которые требовали от предпринимателя "откаты" за поставки комплектующих к бронетехнике для ВСУ.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум директорам государственных предприятий, которые требовали деньги от поставщика комплектующих за заключение с ним договоров и беспрепятственное принятие товара (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Какую схему придумали злоумышленники?
Следствием установлено, что в случае отказа выплатить определенную сумму с каждой сделки так называемый "откат", руководители госпредприятий угрожали создавать искусственные препятствия, которые делали бы невозможным выполнение договоров на осуществление поставок комплектующих для военной техники.
Каким был размер "отката"?
Размер "отката" зависел от типа деталей и их количества в партии. Таким образом с июля 2023 по февраль 2025 года подозреваемые получили от представителя общества в целом почти 2 млн грн.
Злоумышленникам объявлено подозрение
Сейчас им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.
Следствие продолжается.
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КавалериЧлени ордену "потужних менеджерів?"
Сирійці, показали Українцям, дієву практику боротьби з таким лайном, після втечі їх кормчого, за допомогою автоКранів! У них, просто погано з деревами…. А вірьовки, і в Україні вдосталь!
Бо оті, грошові ШОУ, від прокурорсько-суддівських щодо суворого непокарання таких гнид, уже стали як черговиМ СХЕМАТОЗОМ, від татарова-шмигаля, то дивних осіб, з ГПУ !!
Зеленський із стефанчуками і разумковим, можуть це підтвердити!
Їм, не тільки, щоквартальну статистику подають з КМУ ГПУ та ще з десяток високооплачуваних структур-борців ….
ДОБРОЧЕНІСТЬ, там і не була!
То вони, мабуть, з голоду пухнуть.