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Требовали "откаты" от поставщика комплектующих к бронетехнике для ВСУ - сообщено о подозрении 2 директорам госпредприятий. ФОТОрепортаж

Объявлено подозрение двум директорам государственных предприятий, которые требовали от предпринимателя "откаты" за поставки комплектующих к бронетехнике для ВСУ.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум директорам государственных предприятий, которые требовали деньги от поставщика комплектующих за заключение с ним договоров и беспрепятственное принятие товара (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Какую схему придумали злоумышленники?

Следствием установлено, что в случае отказа выплатить определенную сумму с каждой сделки так называемый "откат", руководители госпредприятий угрожали создавать искусственные препятствия, которые делали бы невозможным выполнение договоров на осуществление поставок комплектующих для военной техники.

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Каким был размер "отката"?

Размер "отката" зависел от типа деталей и их количества в партии. Таким образом с июля 2023 по февраль 2025 года подозреваемые получили от представителя общества в целом почти 2 млн грн.

Директора госпредприятий требовали откаты за оборудование к бронетехнике для ВСУ
Директора госпредприятий требовали откаты за оборудование к бронетехнике для ВСУ
Директора госпредприятий требовали откаты за оборудование к бронетехнике для ВСУ
Директора госпредприятий требовали откаты за оборудование к бронетехнике для ВСУ

Злоумышленникам объявлено подозрение

Сейчас им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Следствие продолжается.

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Автор: 

прокуратура (5008) поставки (220) ВСУ (6568) незаконное обогащение (146)


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Тварюки, коли ви вже нажеретеся!?
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19.03.2025 15:26 Ответить
Ніколи.
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19.03.2025 15:29 Ответить
видривай голови мразям иначе толку не буде
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19.03.2025 15:48 Ответить
"... керівники держпідприємств (!) погрожували створювати штучні перешкоди, які унеможливлювали б виконання договорів на здійснення постачання комплектуючих для військової техніки." Джерело: https://censor.net/ua/p3542041

Кавалери Члени ордену "потужних менеджерів?"
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19.03.2025 15:49 Ответить
Ех, закатати б їх отими ''відкатами''?
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19.03.2025 15:51 Ответить
Якісь вони, усі на вид, як вагітні, з такими животами??
Сирійці, показали Українцям, дієву практику боротьби з таким лайном, після втечі їх кормчого, за допомогою автоКранів! У них, просто погано з деревами…. А вірьовки, і в Україні вдосталь!
Бо оті, грошові ШОУ, від прокурорсько-суддівських щодо суворого непокарання таких гнид, уже стали як черговиМ СХЕМАТОЗОМ, від татарова-шмигаля, то дивних осіб, з ГПУ !!
Зеленський із стефанчуками і разумковим, можуть це підтвердити!
Їм, не тільки, щоквартальну статистику подають з КМУ ГПУ та ще з десяток високооплачуваних структур-борців ….
ДОБРОЧЕНІСТЬ, там і не була!
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19.03.2025 15:51 Ответить
"Якісь вони, усі на вид, як вагітні, з такими животами."

То вони, мабуть, з голоду пухнуть.
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19.03.2025 17:08 Ответить
Схема Свінарчука.
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19.03.2025 15:56 Ответить
мафия бессмертна
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19.03.2025 16:34 Ответить
 
 