Необоснованные активы на сумму более 5,3 млн грн обнаружены у экс-главы одесской налоговой, - ГБР
У бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области обнаружили элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела по существенно заниженным ценам - 300 тыс. грн и 1,4 млн грн соответственно.
Общая рыночная стоимость машин составляла более 5,3 млн грн.
Впоследствии Audi RSQ8 был продан по рыночной цене, а полученные средства использованы для приобретения BMW X7 xDrive.
Сейчас для обеспечения иска, Высший антикоррупционный суд арестовал автомобили Toyota Land Cruiser 200 и BMW X7 xDrive.
"По материалам, собранным Бюро, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании этих активов необоснованными", - отметили в ГБР.
