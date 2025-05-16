РУС
Новости
Необоснованные активы на сумму более 5,3 млн грн обнаружены у экс-главы одесской налоговой, - ГБР

У экс-налоговика обнаружили необоснованные активы на сумму более 5,3 млн грн

У бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области обнаружили элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела по существенно заниженным ценам - 300 тыс. грн и 1,4 млн грн соответственно.

Общая рыночная стоимость машин составляла более 5,3 млн грн.

Впоследствии Audi RSQ8 был продан по рыночной цене, а полученные средства использованы для приобретения BMW X7 xDrive.

Сейчас для обеспечения иска, Высший антикоррупционный суд арестовал автомобили Toyota Land Cruiser 200 и BMW X7 xDrive.

"По материалам, собранным Бюро, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании этих активов необоснованными", - отметили в ГБР.

А наші рідні паночки все на своєй волнє!
16.05.2025 16:57 Ответить
це що, кишенькові гроші дітей чи коханки? ))
16.05.2025 16:57 Ответить
То все Порошенко винен.
...за версією зєбланів
16.05.2025 17:23 Ответить
 
 