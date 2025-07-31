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Новости Фото Хищение средств
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Расхищал средства на закупку дронов: разоблачен начальник финансовой службы боевой бригады ВСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили финансиста боевой бригады ВСУ, который присваивал государственные средства, предназначенные для закупки разведывательных дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ разоблачила финансиста ВСУ в хищении средств для закупки дронов

Как сообщается, сделку реализовали при содействии Главнокомандующего ВСУ и командования Сухопутных войск.

По данным следствия, начальник финансово-экономической службы заключил фиктивные сделки с предприятием, связанным с его приятелем. По одному из эпизодов фигуранты присвоили почти 2 млн гривен - за эти средства можно было закупить несколько партий беспилотников для аэроразведки на Краматорском направлении.

Во время обысков обнаружена документация, подтверждающая факты хищения. По данному факту финансисту бригады и предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Экс-чиновник Минобороны Лиев разворовал 90 млн грн при закупке ПТРК, - СБУ. ФОТОрепортаж

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СБУ (20254) дроны (4369) хищения (132)


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Не 12 років, а пожиттєве треба цим підАрам давати!
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31.07.2025 12:21 Ответить
Ключова фраза: "Як повідомляється, оборудку реалізували за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування Сухопутних військ" Саме РЕАЛІЗУВАЛИ, а не викрили.
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31.07.2025 12:21 Ответить
а чому ти вважаєш, що то помилка?
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31.07.2025 12:57 Ответить
"оборудку реалізували за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування Сухопутних військ." як то кажуть обмовка по Фрейду
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31.07.2025 12:22 Ответить
Ну він же ж не лисий - куди руки змогли дотягнутися - те й тирив
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31.07.2025 12:22 Ответить
Ось до кого треба звертатись Юсуповій про матеріальну допомогу, а не до бідних пенсіонерів. Зла не вистачає на цю Юсупову!!!
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31.07.2025 12:23 Ответить
Чому ви усі не можете не красти?
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31.07.2025 12:29 Ответить
Мерзоти не можуть не бути мерзотами-бо вони мерзоти...
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31.07.2025 12:49 Ответить
 
 