Расхищал средства на закупку дронов: разоблачен начальник финансовой службы боевой бригады ВСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили финансиста боевой бригады ВСУ, который присваивал государственные средства, предназначенные для закупки разведывательных дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как сообщается, сделку реализовали при содействии Главнокомандующего ВСУ и командования Сухопутных войск.

По данным следствия, начальник финансово-экономической службы заключил фиктивные сделки с предприятием, связанным с его приятелем. По одному из эпизодов фигуранты присвоили почти 2 млн гривен - за эти средства можно было закупить несколько партий беспилотников для аэроразведки на Краматорском направлении.

Во время обысков обнаружена документация, подтверждающая факты хищения. По данному факту финансисту бригады и предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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