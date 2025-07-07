Хищение 90 млн грн на закупку непригодного противотанкового вооружения для ВСУ: разоблачен экс-чиновник Минобороны, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили бывшего чиновника Министерства обороны, который вместе с сообщниками присвоил более 90 млн грн бюджетных средств при закупке противотанковых ракетных комплексов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, в течение 2022-2023 годов экс-глава одного из департаментов Минобороны заключил государственный контракт с киевской оборонной компанией на поставку ПТРК для фронта. Вместо боеспособного вооружения, компания поставила армии непригодные установки. Независимая экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила, что поставленное оборудование не соответствует тактико-техническим характеристикам.

Организатора схемы и двух его сообщников - руководителя компании-подрядчика и его заместителя - разоблачили в Киеве. Следователи СБУ сообщили всем троим о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-1 - препятствование деятельности ВСУ, что привело к тяжелым последствиям,

ч. 5 ст. 191 - завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением,

ч. 2 ст. 366 - служебный подлог.





Подозреваемым грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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