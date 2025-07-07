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Новости Хищение средств
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Хищение 90 млн грн на закупку непригодного противотанкового вооружения для ВСУ: разоблачен экс-чиновник Минобороны, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили бывшего чиновника Министерства обороны, который вместе с сообщниками присвоил более 90 млн грн бюджетных средств при закупке противотанковых ракетных комплексов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ раскрыла хищение 90 млн грн на закупку ПТРК для ВСУ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хищение средств, выделенных на фортификацию: в Харькове суд избрал меру пресечения подозреваемым

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов экс-глава одного из департаментов Минобороны заключил государственный контракт с киевской оборонной компанией на поставку ПТРК для фронта. Вместо боеспособного вооружения, компания поставила армии непригодные установки. Независимая экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила, что поставленное оборудование не соответствует тактико-техническим характеристикам.

Организатора схемы и двух его сообщников - руководителя компании-подрядчика и его заместителя - разоблачили в Киеве. Следователи СБУ сообщили всем троим о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 114-1 - препятствование деятельности ВСУ, что привело к тяжелым последствиям,

  • ч. 5 ст. 191 - завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением,

  • ч. 2 ст. 366 - служебный подлог.

СБУ раскрыла хищение 90 млн грн на закупку ПТРК для ВСУ
СБУ раскрыла хищение 90 млн грн на закупку ПТРК для ВСУ

Подозреваемым грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Должностная халатность с ущербом около 2 млрд грн: Сообщено о подозрении экс-чиновнику Минобороны, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9470) СБУ (20155) хищения (120)


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Топ комментарии
+7
Згадався старезний анекдот:
Їде лицар конем - сам весь у гімні, кінь - весь у гімні. Дорога - вся в гімні, дерева обабіч - всі у гімні...
І так далі.
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07.07.2025 13:01 Ответить
+4
І тільки Резніков у білому фраці стоїть
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07.07.2025 13:04 Ответить
+3
Компанія - *****- а перед тим як давати гроші цій гоп- компанії її хтось пробивав на відповідність - може це якісь 2 - 3 чела зоорганізувались шоб взяти гроші а тепер б"єм по хвостах
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07.07.2025 13:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Згадався старезний анекдот:
Їде лицар конем - сам весь у гімні, кінь - весь у гімні. Дорога - вся в гімні, дерева обабіч - всі у гімні...
І так далі.
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07.07.2025 13:01 Ответить
І тільки Резніков у білому фраці стоїть
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07.07.2025 13:04 Ответить
А всю цю картину зверху фільмує "весільний дрон"...
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07.07.2025 13:44 Ответить
А Резніков нічого не знав
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07.07.2025 13:03 Ответить
Так "не придатні" чи "не відповідають ТТХ"?
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07.07.2025 13:04 Ответить
Також звернув на це увагу. Хто експертизу робив? "Кишеньковий" Інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ - схованка для 45-річних пенсіонерів для того, щоб перечекати складні часи (проворувався в мирний час або зараз сховався від війська). Бурхлива імітація діяльності з дуже великим бюджетом та ще і за рахунок потенційної жертви. Черхова "ракова пухлина" українського суспільства.
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07.07.2025 13:19 Ответить
Компанія - *****- а перед тим як давати гроші цій гоп- компанії її хтось пробивав на відповідність - може це якісь 2 - 3 чела зоорганізувались шоб взяти гроші а тепер б"єм по хвостах
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07.07.2025 13:06 Ответить
Повірте, всі ці нюанси, як непридатність, низька якість виробу, зникнення компанії та сума відкату оговорюються заздалегідь.
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07.07.2025 13:15 Ответить
Покане буде змінено КК і не введено РОЗСТРІЛ під час війни--будуть красти всі
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07.07.2025 13:12 Ответить
Тю, тада не будут зажимать, будут исправно делиться, бо естчьо в совко-времена все научены, шо виноват не тот кто ворует, а тот, кто попался. Вот почему попался - здесь вся петрушка и зарыта.
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07.07.2025 13:20 Ответить
А розтріляють саме Вас. За что? Так на вас же будуть показанія свідків.
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07.07.2025 13:22 Ответить
По 17 за кіло?
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07.07.2025 13:15 Ответить
Не подскажите , ктот его назначил на занимаемую должность ? Видать , это его Порошенко назначил ?
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07.07.2025 13:31 Ответить
фигня, там инфа была, что чувак чай продает, вот где беда
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07.07.2025 13:45 Ответить
Тільки що не справа і зразу- колишній чиновник. Як вони курви посписувались, чи мобілізація то для кріпаків?
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07.07.2025 13:47 Ответить
І ніфіга йому не буде . Зовсім
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07.07.2025 14:07 Ответить
 
 