Хищение 90 млн грн на закупку непригодного противотанкового вооружения для ВСУ: разоблачен экс-чиновник Минобороны, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили бывшего чиновника Министерства обороны, который вместе с сообщниками присвоил более 90 млн грн бюджетных средств при закупке противотанковых ракетных комплексов для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, в течение 2022-2023 годов экс-глава одного из департаментов Минобороны заключил государственный контракт с киевской оборонной компанией на поставку ПТРК для фронта. Вместо боеспособного вооружения, компания поставила армии непригодные установки. Независимая экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила, что поставленное оборудование не соответствует тактико-техническим характеристикам.
Организатора схемы и двух его сообщников - руководителя компании-подрядчика и его заместителя - разоблачили в Киеве. Следователи СБУ сообщили всем троим о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
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ч. 2 ст. 114-1 - препятствование деятельности ВСУ, что привело к тяжелым последствиям,
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ч. 5 ст. 191 - завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением,
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ч. 2 ст. 366 - служебный подлог.
Подозреваемым грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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